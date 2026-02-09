“Почему Сталин не оставил своего преемника?” Е.Ю.Спицын интервью на канале “Financial One
Эфир на канале «Шлыгин про» 28 января 2026 г.
Комментарий редакции
1. Миф о «русском монархизме»:
Автор отмечает, что идея о природной склонности русского народа к монархии и вождизму — скорее штамп, сформированный в историко-философской традиции (начиная с уваровской «троицы» самодержавия, православия, народности), а не факт. Этому противостоит традиция территориальной общины и коллективных органов, таких как вече, земские соборы, выборные органы.
Аналогия: Эти мифы, подобно идеализациям в личных отношениях, влияют на восприятие власти, но плохо описывают реальность.
2. Система власти в СССР и роль Сталина:
Власть в Советском Союзе даже при Сталине строилась по модели коллективного руководства, а не личной диктатуры восточного типа. Сталин был «первым среди равных», боролся с оппонентами, неоднократно оказывался в меньшинстве в руководящих органах.
Важное место занимали партийные съезды и решения Политбюро; фактическая власть всегда балансировалась между группировками внутри элиты.
Аналогия с нейросетями: Так же как в сложной сети нет одного абсолютного узла-властителя, так и советская власть была многоуровневой, члены которой дополняли/соперничали друг с другом, вырабатывая решения.
3. Отсутствие института «преемника»:
Сталин не хотел и не мог (да и не допускал по принципам марксизма-ленинизма) единоличного назначения преемника. Сам подход к преемственности был обусловлен коллективизмом в управлении и опасениями, что любой потенциальный «преемник» не сможет унаследовать его личный авторитет.
К тому же, Сталин понимал, что в условиях советской системы указать «наследника» — значит подтолкнуть элиту к борьбе с этим человеком или, наоборот, создать риски для монолитности руководства.
4. Кадровые реформы последних лет и коллективное руководство:
Сталин, почувствовав ухудшение здоровья, начал отводить себя от оперативного управления, делегируя часть полномочий т.н. «тройке» (Булганин, Берия, Маленков). Но при этом он сосредоточился на стратегических, теоретических вопросах развития социализма — на системной перестройке власти, введении в руководящие органы новых, относительно молодых управленцев, совмещая старую элиту и новое поколение.
Эта маневренность не была направлена на выделение одного лидера, а скорее на укрепление командной работы.
5. Смерть Сталина и судьба его реформ:
После смерти Сталина практически все его руководящие нововведения были быстро дезавуированы. Новая элита (в первую очередь Хрущев) устранела сталинских выдвиженцев, вернулась к более традиционной модели личного лидерства, отчасти как реакцию на ослабление авторитетной опоры в виде Сталина.
На фоне этого звучат и конспирологические версии о насильственной смерти Сталина, но у историка нет достаточных фактов, чтобы однозначно поддерживать такие гипотезы.
6. Парадокс преемственности и сопротивления индивидуальному лидерству:
Даже потенциальные кандидаты (например, Маленков, Молотов) внутренне сторонились персональной власти, не считая себя способными или достойными стать «новым Сталиным». В итоге, лидерство получил Хрущёв — амбициозный и менее скованный традицией «коллективного руководства».
---
Выводы и философские переклички:
Это видео подчеркивает сложность и парадоксальность понятия власти в тоталитарных и посттоталитарных системах. С одной стороны, устоявшееся представление склоняется к образу «великого вождя» (столь же часто встречающегося, как мифологизация героя в любой культуре или в индивидуальной психике), с другой — реальный управленческий механизм опирается на систему сдержек и противовесов, внутренних игр и коллективных решений.
Важно, что автор демонстрирует относительность и подвижность истины: идея о том, что советская власть — это власть одного человека, не выдерживает серьезного анализа. Истинная структура — куда более сложная сеть зависимостей, страхов, прагматических маневров и баланса. Подобно тому, как в человеческой психике нет единого «командира», а существует множество подличностей и конкурирующих мотиваций, так и в государстве нет магического рецепта передач.
Прагматичный подход Сталина к развитию системы основывался не на поиске гения-последователя, а на институциональном укреплении коллектива, который мог бы самостоятельно выработать баланс в будущем.
Однако, вне зависимости от намерений и институциональных изменений, вес субъективной власти личности (личного авторитета, харизмы, эмоционального капитала в народе) играет свою роль: никакая конструкция не страхует от перекоса в сторону нового «узурпатора» — что и иллюстрирует триумф Хрущева.
---
Практический вывод:
Проблема преемственности и стабильности института власти оказывается универсальной для любых систем, насквозь пронизана противоречием между коллективизмом и привязанностью общества (и элиты) к фигуре личного лидера. Попытка воспитать или назначить «нового Сталина» была бы не просто непрактична, но и заведомо обречена на конфликт — внутри группировки и в массовом сознании.
Вместо единого исторического объяснения мы сталкиваемся с многослойной сетью причин: психологических, институциональных, культурных и даже—как косвенно намекает автор,—недостаточно раскрытых тайн.
---
Открытый вопрос:
Если истина о власти столь многослойна и ситуативна — зависима от сложной интеракции человеческих характеров, институтов и культурных мифов, то где предел рационального проектирования преемственности и лидерства? Можно ли вообще создать систему, устойчивую к «эффекту личности» — или всегда решающим фактором останется сила человеческой субъективности и случайность исторического момента?