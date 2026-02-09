Отдых на льду. Новости. Эфир 6 февраля 1982
Сюжет о традиционном отдыхе жителей Магадана – зимней рыбалке на льду бухт Нагаева и Гертнера. Автор сюжета – Юрий Кузьменко.
Информационный сюжет “Отдых на льду”. Эфир 06.02.1982 г.
Главная редакция информации, 1982 г.
#гостелерадиофонд #новости #магадан
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
Комментарий редакции
Любопытно, что запах свежевыловленной корюшки напоминает аромат только что разрезанного огурца, за что её прозвали «огуречником». Подчеркивается и особенный вкус зимней корюшки, сравнимый с горной форелью.
Однако за рыбалкой стоит не только стремление к улову или вкусовым удовольствиям. Гораздо важнее тот заряд бодрости и здоровья, который рыбаки получают за выходные на свежем морозном воздухе: этого запаса хватает на целую рабочую неделю.
Вывод:
Эта короткая история — не просто о рыбалке, но о поиске заряда энергии, ощущении радости и включённости в цикл жизни, который разделяют горожане. Здесь сочетаются простая материальная выгода (рыба), физическое здоровье и удовольствие от контакта с природой, и даже эстетика (аромат и вкус улова). В этом смысловом узоре любопытно проявляется глубинная истина: иногда счастье и бодрость не в достижении какой-то грандиозной цели, а в повторяющемся ритуале, объединяющем людей и соединяющем их с природой.
Вопрос для размышления: Не является ли истинная ценность подобных увлечений не столько в результате (богатом улове или необычном запахе рыбы), сколько в самом процессе и сопричастности к чему-то большему, чем индивидуальный опыт человека? Может быть, именно эти простые, на первый взгляд, занятия создают ткань подлинного человеческого бытия?