Отдых на льду. Новости. Эфир 6 февраля 1982

Переслано от: Советское телевидение

Сюжет о традиционном отдыхе жителей Магадана – зимней рыбалке на льду бухт Нагаева и Гертнера. Автор сюжета – Юрий Кузьменко.

Информационный сюжет “Отдых на льду”. Эфир 06.02.1982 г.
Главная редакция информации, 1982 г.

#гостелерадиофонд #новости #магадан
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение

Комментарий редакции

В этом видео рассказывается о массовом увлечении подлёдной рыбалкой среди жителей Магадана, которые проводят выходные на льду бухт Гертнера и Нагаевской. Здесь собираются самые разные люди — семьями, в компаниях с работы, или в одиночку — и всех объединяет общее страстное занятие. Подчас удачливым рыбакам удаётся выловить до 150–200 рыбин за день — речь идёт о корюшке и наваге.

Любопытно, что запах свежевыловленной корюшки напоминает аромат только что разрезанного огурца, за что её прозвали «огуречником». Подчеркивается и особенный вкус зимней корюшки, сравнимый с горной форелью.

Однако за рыбалкой стоит не только стремление к улову или вкусовым удовольствиям. Гораздо важнее тот заряд бодрости и здоровья, который рыбаки получают за выходные на свежем морозном воздухе: этого запаса хватает на целую рабочую неделю.

Вывод:
Эта короткая история — не просто о рыбалке, но о поиске заряда энергии, ощущении радости и включённости в цикл жизни, который разделяют горожане. Здесь сочетаются простая материальная выгода (рыба), физическое здоровье и удовольствие от контакта с природой, и даже эстетика (аромат и вкус улова). В этом смысловом узоре любопытно проявляется глубинная истина: иногда счастье и бодрость не в достижении какой-то грандиозной цели, а в повторяющемся ритуале, объединяющем людей и соединяющем их с природой.

Вопрос для размышления: Не является ли истинная ценность подобных увлечений не столько в результате (богатом улове или необычном запахе рыбы), сколько в самом процессе и сопричастности к чему-то большему, чем индивидуальный опыт человека? Может быть, именно эти простые, на первый взгляд, занятия создают ткань подлинного человеческого бытия?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T6HPZOjWLaI
