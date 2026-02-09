Главная » Статьи и Обзоры

Миф о чупакабре: Ностальгическое

Было время, по когда новорождённым тогда сетям, через продаваемые на «развалах» книги, – даже при участии телевидения, – в информационное поле проник миф о чупакабре. Это был миф сложной судьбы. В основе его лежала появившаяся в начале прошлого века американская легенда о «калечении скота». Причём, легенда эта не была самостоятельной, а существовала лишь в качестве одной из деталей канона «легенды о воздушных кораблях». Можно сказать, рассказы об обнаруженных на полях фермерами обескровленных или иным образом разукомплектованных овцах и коровах являлись важным элементом раннего, ещё только «протоуфологического» мифа. Экипажи таинственных дирижаблей, на которые фермеры возлагали ответственность за понесённые убытки, не считались инопланетянами.

Позже миф о «воздушных кораблях» там же – в США – трансформировался в более современную легенду об НЛО. Некоторые детали ушли, что-то видоизменилось, определённые же элементы, – в первую очередь внеземное происхождение пришельцев – были новыми. Субмиф о «калечении скота», в принципе, в новый канон не вошёл, – «серые» гуманоиды ставили эксперименты только на похищаемых людях. Однако, жители глухой провинции Штатов – острова Пуэрто-Рико – были не в курсе последних веяний и там в середине прошлого века «калечения» ещё продолжались.

Что с этим делать – теперь – людям в чёрном, видимо, было не очень понятно, так что, поскольку валить на пришельцев обескровленных коз казалось уже неприличным, уфологический миф выбросил боковую ветвь. В виде чупакабры – «козьего вампира».

...Здесь нужно отметить важный момент: «чупакабра» впервые появляется лишь около 1990 года. Каких-то оснований полагать, что миф, изначально зародившийся в англоязычной жёлтой прессе, был известен пуэрториканцам раньше этой даты нет. Но с начала 90-х чупакабра приобретает популярность главным образом в странах Латинской Америки. И, внезапно, в России, тогда впитывавшей буквально всё что не найдётся дурного в окружающем, ранее запретном, а потому таком интересном мире.

То есть, в 90-х годах чупакабру наблюдали чаще всего в Мексике, на юге США, и на постсоветском пространстве – от Белоруссии до Якутии. Однако, за краткую историю активности мифа, – в начале 2000-х интерес к чупакабре пропал, – канон не успел сложиться… Так что, по сути сказать об этой загадочной твари нечего. Едва ли не в каждой публикации монстр описывался по-своему. Где-то чупакабры имели крылья, где-то бегали на двух ногах… Единственно, существо никогда не считалось крупным, – не больше средней величины собаки.

...Хорошее это было время, – время чупакабр, полтергейстов, йети, морских драконов. Да хоть бы и серых человечков на летающих блюдцах. Такой как сейчас жести, – с мировыми всепроникающими заговорами, ядерными войнам 1812 года, акватическим происхождением человека и многократными тотальными переписываниями истории – тогда не было.

Комментарий редакции

Тезисы статьи


1. Происхождение мифа о чупакабре:
- Миф возник не на пустом месте, а трансформировался из ранних американских легенд о калечении скота, связанных с воздушными кораблями — ранними прообразами уфологических историй.
- Эти легенды были частью формирования более крупного уфологического мифа, но сами по себе оставались на периферии и были допущены к широкой популярности только позже.

2. Эволюция и трансформация мифа:
- С развитием мифологии НЛО кожа легенд менялась: субмиф о покалеченном скоте не вошёл в новый “канон”, где пришельцы-серые гуманоиды ставили эксперименты уже на людях, а не на животных.
- В пуэрториканской провинции и изолированных сообществах элементы старого мифа сохранялись дольше, пока не оформились в новом образе — чупакабре.

3. Чупакабра как отдельный миф:
- Впервые фигура чупакабры появилась лишь в 1990-х и стала быстро набирать популярность в Латинской Америке и, неожиданно, в постсоветской России.
- В разных странах и публикациях существо описывалось по-разному, не было единого “канона”; среди характеристик встречались крылья, движение на двух ногах, небольшие размеры.

4. Социально-культурный контекст популярности:
- Пик увлечения мифом пришёлся на переходный и турбулентный период 90-х годов, когда советское общество было особенно восприимчиво к западной мифологии, запретной ранее.
- С исчезновением интереса в начале 2000-х чупакабра рассосредоточилась и не сформировалась как устойчивый миф.

5. Ностальгический аспект:
- В статье звучит ностальгия по относительно “безопасным” и наивным мифам прошлого, если сравнивать их с современной тревожной конспирологией и псевдонаукой.

Вывод


Миф о чупакабре — пример того, как фрагменты ранее доминирующих культурных нарративов эволюционируют, обретают новые формы и адаптируются к локальным контекстам. Он показывает, как человеческое воображение, страх и жажда необычного неизбежно ищут новые выражения под влиянием изменяющейся информационной среды. Подобные мифы возникают не случайно, они служат инструментом для проработки коллективных тревог и воображения, а также отражают настроения и мировоззренческие переломы эпохи.

Переход от чупакабры — странного, почти сказочного существа, к более радикальным и тревожным мифам о заговорах и катастрофах указывает на изменение общественного запроса: если раньше люди искали приключений и загадок, то теперь коллективные страхи и подозрения находят выход в более мрачных легендах.

Однако стоит задуматься: может быть, в самой тяге к мифам скрыт не только бегство от рациональности, но и жажда удержать связь с неисчерпаемой таинственностью жизни, с её необъяснимым слоем, который не поддаётся окончательному разложению по полочкам. Ведь, как часто бывает, мы ищем истину не ради ответа, а ради самой возможности задавать вопросы.

Можно ли рассматривать мифы не только как заблуждения, но и как отражение глубинных потребностей человеческой души — в чуде, смысле, разгадке? Может быть, подлинное знание начинается там, где мы учимся относиться к мифам с осознанной ироничной серьёзностью, не отвергая их окончательно, а принимая как часть коллективного опыта?»
Редактор: simple4o
Источник: https://dzen.ru/a/aKVfHFEHwhbd4yye
2 Комментария
  • 5458 4722
    Андрей Попов два часа назад

      Нет той восторженности как в золотое десятилетие российской эзтерики на рубеже 90-х 2000-х, почти не осталось настоящих эзотериков которые журналистам соответствующих изданий верят на слово, а в 90-е одно издание написало что на нашем городском пляже видели Лох-Несского монстра. Романтизм: мы были неиспорчены и верили в чупакабру и что она вотвот завоюет мир.

    • 34895 29777
      марина 39 мин. назад

        Боже мой -какой солнечный мальчик ,мечтатель ,недавно пописывающий разгромные статьи про Россиюи Кремль..
        И действительно ,как это можно увязать миф про чупакабру и теории заговора .Кому то по-прежнему хочется не видеть этих теорий заговора..
        Попов ,расскажите ,как можно в вашем возрасте быстро стать романтиком??Вас больше не волнует нэнька ,как ранее??Я все-таки, прости,нанесу романтику рану откровением О.Царева и это не заговор???
        “Царев убежден, что именно Ермак является одним из главных бенефициаров срыва любых мирных инициатив. По словам Царева, на это указывает и выбор Алексеева как жертвы:

        Для Зеленского Алексеев – нежелательный свидетель, который может выставить его в крайне неприглядном виде перед ультрапатриотической украинской общественностью. Степаныч, как называют Алексеева, непосредственный участник всех основных процессов по Украине и не только. Он лично знает всех, кто уехал с Украины. Благодаря ему ГРУ с уровня военных спецопераций вышло на уровень международной политики.

        Непосредственным же организатором покушения Царев считает генерал-майора СБУ Александра Поклада, недавно назначенного первым замглавы ведомства. Это одиозная фигура с говорящим позывным “Душитель”. Он известен как сторонник пыток и создатель печально известного концлагеря СБУ “Спортзал” в центре Киева.””…https://cont.ws/@artut.pirogov/3210133
        п.с.эзотериков и романтиков это не ранит ,давайте обсудим дня три чупакабру..

