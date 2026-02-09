Было время, по когда новорождённым тогда сетям, через продаваемые на «развалах» книги, – даже при участии телевидения, – в информационное поле проник миф о чупакабре. Это был миф сложной судьбы. В основе его лежала появившаяся в начале прошлого века американская легенда о «калечении скота». Причём, легенда эта не была самостоятельной, а существовала лишь в качестве одной из деталей канона «легенды о воздушных кораблях». Можно сказать, рассказы об обнаруженных на полях фермерами обескровленных или иным образом разукомплектованных овцах и коровах являлись важным элементом раннего, ещё только «протоуфологического» мифа. Экипажи таинственных дирижаблей, на которые фермеры возлагали ответственность за понесённые убытки, не считались инопланетянами.

Позже миф о «воздушных кораблях» там же – в США – трансформировался в более современную легенду об НЛО. Некоторые детали ушли, что-то видоизменилось, определённые же элементы, – в первую очередь внеземное происхождение пришельцев – были новыми. Субмиф о «калечении скота», в принципе, в новый канон не вошёл, – «серые» гуманоиды ставили эксперименты только на похищаемых людях. Однако, жители глухой провинции Штатов – острова Пуэрто-Рико – были не в курсе последних веяний и там в середине прошлого века «калечения» ещё продолжались.

Что с этим делать – теперь – людям в чёрном, видимо, было не очень понятно, так что, поскольку валить на пришельцев обескровленных коз казалось уже неприличным, уфологический миф выбросил боковую ветвь. В виде чупакабры – «козьего вампира».

...Здесь нужно отметить важный момент: «чупакабра» впервые появляется лишь около 1990 года. Каких-то оснований полагать, что миф, изначально зародившийся в англоязычной жёлтой прессе, был известен пуэрториканцам раньше этой даты нет. Но с начала 90-х чупакабра приобретает популярность главным образом в странах Латинской Америки. И, внезапно, в России, тогда впитывавшей буквально всё что не найдётся дурного в окружающем, ранее запретном, а потому таком интересном мире.

То есть, в 90-х годах чупакабру наблюдали чаще всего в Мексике, на юге США, и на постсоветском пространстве – от Белоруссии до Якутии. Однако, за краткую историю активности мифа, – в начале 2000-х интерес к чупакабре пропал, – канон не успел сложиться… Так что, по сути сказать об этой загадочной твари нечего. Едва ли не в каждой публикации монстр описывался по-своему. Где-то чупакабры имели крылья, где-то бегали на двух ногах… Единственно, существо никогда не считалось крупным, – не больше средней величины собаки.

...Хорошее это было время, – время чупакабр, полтергейстов, йети, морских драконов. Да хоть бы и серых человечков на летающих блюдцах. Такой как сейчас жести, – с мировыми всепроникающими заговорами, ядерными войнам 1812 года, акватическим происхождением человека и многократными тотальными переписываниями истории – тогда не было.