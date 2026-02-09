Борис Марцинкевич раскрывает интригу строительства второй АЭС в Казахстане, анализируя возможное столкновение интересов между гигантами атомной отрасли – Росатом и китайской корпорацией CNNC. Мы детально сравним технологии реакторов ВВЭР-1200 и Hualong One, обсудим критические вопросы безопасности, включая «ловушку расплава», и выясним, почему китайские технологии пока проигрывают в переработке ядерного топлива. Вы узнаете, как опыт сотрудничества на Тяньваньской АЭС и турецкой Аккую может стать ключом к успеху, и почему Казахстану выгоднее партнерство, а не конкуренция двух держав?

00:00 Вторая АЭС в Казахстане: Росатом или Китай?

00:40 "Росатом – подрядчик": Что не так с контрактом на первую АЭС?

01:23 Китайская CNNC: Главный претендент на вторую АЭС

02:23 ВВЭР-ТОИ против Hualong One: Чьи технологии лучше?

03:29 Секрет сотрудничества Росатома и CNNC: АЭС Тяньвань

05:14 Неожиданный союз: Как Китай спас Росатом в Турции (АЭС Аккую)

06:28 Глобальный рынок АЭС: Опыт Росатома против амбиций Китая

08:13 Почему Китай не может выйти на мировой рынок атомной энергетики?

09:30 Стратегия Казахстана: Столкнуть или подружить Росатом и CNNC?

11:18 ☢️ Главный риск китайской АЭС: Проблема ядерного топлива (ОЯТ)

14:23 ⚛️ Топливо для АЭС: Уникальный завод в Казахстане и его роль

16:36 Кто обогащает уран для Китая? Загадка "третьего партнера"

17:52 Модель будущего: Как Россия и Китай строят АЭС быстрее графика

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine