Китай вытесняет Россию? Кто реально построит вторую АЭС в Казахстане
Борис Марцинкевич раскрывает интригу строительства второй АЭС в Казахстане, анализируя возможное столкновение интересов между гигантами атомной отрасли – Росатом и китайской корпорацией CNNC. Мы детально сравним технологии реакторов ВВЭР-1200 и Hualong One, обсудим критические вопросы безопасности, включая «ловушку расплава», и выясним, почему китайские технологии пока проигрывают в переработке ядерного топлива. Вы узнаете, как опыт сотрудничества на Тяньваньской АЭС и турецкой Аккую может стать ключом к успеху, и почему Казахстану выгоднее партнерство, а не конкуренция двух держав?
Комментарий редакции
1. Выбор подрядчика для второй АЭС в Казахстане
Власти Казахстана определили место для второй атомной электростанции – Жамбылский район Алматинской области. По первой АЭС, несмотря на объявление о приоритете «Росатома», ситуация неоднозначна: официальный тендер предполагал международный консорциум во главе с Росатомом, но детали остаются неясными.
2. Китайский и российский опыт: конкуренция или сотрудничество?
При строительстве второй станции фаворитом считается китайская корпорация CNNC (China National Nuclear Corporation; ранее – Третье министерство). Китай предложит реактор Hualong One (HPR1000), в основе которого – продвинутые западные технологии (Wesinghouse AP1000), доработанные китайцами. Однако сотрудничество между CNNC и Росатомом имеет почти 30-летнюю историю (начиная со строительства Тяньваньской АЭС), и часто они не столько конкурируют, сколько взаимодействуют, особенно учитывая мировой ландшафт атомной энергетики.
3. Рынок и реальный опыт зарубежных проектов
У Китая опыта строительства атомных станций за рубежом меньше: кроме Пакистана, вступить на западные рынки пока не удалось (не реализован проект в Англии по политическим причинам). В то же время и Россия, и Китай – основные игроки на рынке новых энергоблоков (на их долю приходится подавляющее большинство текущих проектов), тогда как США и Франция теряют позиции из-за проблем с инфраструктурой и сроками строительства.
4. Технологические различия и инфраструктурные риски
У российских реакторов (ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ) и китайских (Hualong One) разные особенности. Важный вопрос – замкнутость топливного цикла: Россия не только поставляет топливо, но и обеспечивает его переработку, возвращая только минимальные высокоактивные отходы. Китай пока не продемонстрировал успешную промышленную переработку отработанного топлива, хотя работы ведутся.
5. Казахстанская стратегия
По мнению участников беседы, Казахстан стремится не к жёсткой конкуренции между Росатомом и CNNC, а к сотрудничеству, обеспечивая собственную промышленную базу ядерного топлива через казахстанско-китайский завод. Это позволяет Казахстану рассчитывать на автономию в топливной безопасности, но возникают вопросы о происхождении обогащённого урана (есть неназванный зарубежный партнёр).
6. Глобальный контекст отрасли
Бывшая «атомная тройка» (США, Франция, СССР/Россия) постепенно уступила место новому дуумвирату: сейчас Китай и Россия доминируют на рынке строительства новых АЭС. Тесное сотрудничество между ними может вытеснить даже остатки конкуренции на мировом рынке.
Выводы и философский ракурс:
В данном видео вскрывается важная тенденция: вместо прежней жёсткой конкуренции между крупными государственными корпорациями в атомной энергетике мы наблюдаем постепенное формирование глобальных альянсов, где сотрудничество становится прагматичнее самой идеи соперничества. Казахстан, чутко прислушиваясь к интересам обеих держав и продвигая собственные интересы, становится своеобразным полигоном для формирования новой архитектуры ядерной энергетики в Евразии.
Глубже, эта ситуация отражает многогранную природу современных технологических и геополитических процессов. Как и в философии, где истина оказывается процессом поиска и согласования множества точек зрения, в энергетике успех всё чаще определяется не тотальным доминированием одной модели, а способностью к гибкости и взаимной адаптации.
Казахстан, обладающий ресурсами и амбициями, становится ареной не борьбы, а синергии – что в некотором смысле указывает на зрелость отрасли, которая учится работать не «против», а «вместе», даже на фоне фундаментальных различий во взглядах, технологиях, интересах.
Однако сохраняется множество открытых вопросов: получится ли у Китая создать замкнутый ядерный цикл столь же надёжно, как у России? Станут ли политические факторы вновь препятствием для экспорта технологий? Какое место займёт Казахстан в этой экосистеме: станет ли он «энергетическим мостом» между двумя гигантами или попадёт в зависимость от более мощных игроков?
И, если перевести это на уровень личных и коллективных поисков истины: не является ли истинное развитие всегда результатом сотрудничества и признания взаимной ограниченности, а не мечтой о конечной победе одной стороны? Какую роль играет индивидуальная и национальная идентичность в таких сложных альянсах будущего?
Возможно, главный вопрос: действительно ли мудрость современности — в умении создавать гармонию из противоречий, а не в искусстве побеждать чужие идеалы?
