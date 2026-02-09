Цены едят людей. Как остановить инфляцию? / /Комолов & Абдулов. Числа недели
Годовая инфляция в 2025 г превысила 6%.Среди самых значимых товаров и услуг в бюджете россиян заметнее всего подталкивал инфляцию рост цен на кофе, рыбу, хлеб, алкоголь. Росстат при оценке инфляции ведет сравнение не по одним и тем же товарам, а по укрупненным категориям. Если, например, более дешевые китайские бренды техники замещали корейские, японские или европейские, по-Росстату техника в среднем становилась как бы дешевле. Кроме того, идет анализ ценников, а не цен фактически купленных товаров. Не удивительно, что психологически инфляция ощущается выше. В 2025 г. россияне оценили наблюдаемую инфляцию в 14,5%, а за 2022-2025 гг накопленная медианная оценка составила 80%
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Состояние инфляции и подходы к ее расчету
- В официальной статистике инфляция за 2025 год понизилась до 6,6% (по сравнению с целевым уровнем 4%, к которому стремится ЦБ, — явное достижение).
- Главное снижение инфляции обеспечено за счет крепкого курса рубля: дешевели импортные (непродовольственные) товары (смартфоны, техника), однако внутри группы были и подорожавшие категории (бензин, лекарства, сигареты).
- Для основной массы населения важнее динамика цен на продукты и услуги — их рост оказался существеннее: продовольствие подорожало на 7,5%, а отдельные категории (шоколад — на 25%, рыба — на 15%, кофе — на 23% и др.) — еще сильнее. Услуги выросли в цене на 9,5%, что объясняется дефицитом рабочей силы.
2. Прогнозы и реальность
- Официальные прогнозы инфляции на 2026 год (от ЦБ и Минэкономразвития — 4–5%) расходятся в 3 раза (!) с общественными оценками (прогнозируемая инфляция по оценке россиян — до 15%).
- Официальные прогнозы сравниваются с "декларацией о намерениях" — в действительности россияне сталкиваются с ростом налогов, закручиванием "гаек", подорожанием растаможки, усилением борьбы с серым импортом.
3. Изменения в импортных и отечественных товарах
- Импорт будет дорожать из-за новых сборов (на автомобили, электронику), растаможки и других поборов. Прогнозируется рост цен на легкую промышленность до 20–25%.
- Происходит сокращение ассортимента товаров, пока магазины и производители урезают линейки — в ответ на снижение спроса и рост издержек.
4. Реальные доходы населения
- Возникает методологическая проблема: манипуляции с расчетом инфляции могут создавать иллюзию роста реальных доходов. Фактически же, доходы растут неравномерно: госзаказ (ВПК) — одна динамика, частные перевозки или работа в сельской школе — другая.
- Пенсионеры оказываются в наихудшем положении: пенсия составляет 25% (!) от средней зарплаты (ранее было 35%, эталон — 40%). Пенсии не индексировались для работающих пенсионеров с 2016 по 2024 годы, что побуждало пенсионеров искать пути обхода этой системы. Приводится пример абсурдного наказания за монетизацию блога на Яндекс.Дзене.
5. Кредитное бремя и поддержка банков
- Закредитованность населения приобретает катастрофический характер: 1/5 россиян не могут вносить платежи по кредитам, 18,5% тратят более половины бюджета на погашение кредитов.
- Банки ужесточают выдачу новых кредитов, стимулируя перекредитование и рост микрофинансового кредитования (МФО).
- Средний долг и объем просрочек по ипотеке увеличились, при этом государство вливает огромные суммы (600 млрд руб.) из ФНБ (пенсионных средств) для докапитализации крупных банков, фактически страхуя их.
6. Перераспределение собственности и классовый разрыв
- Наблюдается массовое перераспределение активов — крупные бизнесмены приобретают активы за символические суммы (например, продажа активов ушедших западных компаний).
- Богатейшие российские бизнесмены увеличили своё состояние на $33 млрд за год.
- Олигархи и банкиры — главные бенефициары текущей экономической модели; государство становится инструментом защиты их интересов и легализации передела собственности.
7. Снижение прозрачности и ослабление контроля общества
- Государство уменьшает публичность информации о доходах чиновников и о деятельности банковского и корпоративного сектора.
- Военные действия являются внешней легитимацией текущей "мутной воды", в которой основная борьба идет за передел собственности — в условиях минимального общественного контроля.
---
Выводы и философское осмысление
1. Субъективность истерики и реальности
В этой беседе отчетливо прослеживается разрыв между официальными оценками и повседневным опытом большинства россиян. Официальная статистика, даже при научной строгости расчетов, оказывается лишь одной из возможных "правд". Ощущение инфляции для пенсионера, работающего в глубинке, и для банкира на Рублевке — не просто разные значения, а разные миры, и в этом проявляется многослойность истины в экономике.
2. Перекосы в системе и их хронизация
Рост неравенства, обесценивание пенсий, закредитованность и вымывание ассортимента товаров ясно демонстрируют: экономика не просто реагирует на макрофакторы, а воспроизводит стратегию перераспределения в пользу малых элитных групп. В этом смысле российская экономическая "правда" — это уже не вопрос счетной методики, а отражение баланса сил внутри общества.
3. Параллели и практическая перспектива
В истории мы видели схожие модели: концентрация ресурсов у немногих при формальном росте показателей ("потемкинские деревни" экономики). В этом есть параллели с психологией: как индивид может вытеснять проблему, создавая иллюзию внешнего благополучия, так и система вытесняет "неудобные" слои реальности под красивыми формулировками.
4. Осознанность и принятие границ
Критический разбор экономических показателей — шаг к осознанности, как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Признание уязвимости большинства, несовершенства методов вычисления — это возможность строить более честный, хотя и менее утешительный, диалог о будущем.
5. Объективность и человеческий фактор
Экономика — не просто цифры, а история жизни миллионов людей. Покуда методы учета игнорируют качество жизни, внутреннее ощущение стабильности, разнообразие человеческих судеб и уязвимость пенсионеров — "объективная истина" статистики остается иллюзией.
---
Открытый вопрос для размышления:
Можно ли создать такую систему расчетов и управления, которая честно и чутко отражала бы разницу между официальной "инфляцией" и реальным снижением уровня жизни, или всегда будет существовать разрыв между формой и содержанием экономической реальности? Как этому разрыву противостоять — на уровне метода, культуры и человеческого отношения?
