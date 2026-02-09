Главная » Видео, Политика, Экономика

Цены едят людей. Как остановить инфляцию? / /Комолов & Абдулов. Числа недели

26 1
Переслано от: Простые числа

Годовая инфляция в 2025 г превысила 6%.Среди самых значимых товаров и услуг в бюджете россиян заметнее всего подталкивал инфляцию рост цен на кофе, рыбу, хлеб, алкоголь. Росстат при оценке инфляции ведет сравнение не по одним и тем же товарам, а по укрупненным категориям. Если, например, более дешевые китайские бренды техники замещали корейские, японские или европейские, по-Росстату техника в среднем становилась как бы дешевле. Кроме того, идет анализ ценников, а не цен фактически купленных товаров. Не удивительно, что психологически инфляция ощущается выше. В 2025 г. россияне оценили наблюдаемую инфляцию в 14,5%, а за 2022-2025 гг накопленная медианная оценка составила 80%

Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers

Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/

Криптокошельки:
BTC (Bitcoin): bc1q6mx7crn7a3rvualp0ractm2mhl9ek39gvde8sd
ETH (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Tron): TUxWzjc4aatZ5utiWzTFAbgJysPmeY2VTu
LTC (Litecoin): ltc1qppcee4c5e7yg0r3uq0hz4xjye0pgq2nlypc4s6

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Состояние инфляции и подходы к ее расчету
- В официальной статистике инфляция за 2025 год понизилась до 6,6% (по сравнению с целевым уровнем 4%, к которому стремится ЦБ, — явное достижение).
- Главное снижение инфляции обеспечено за счет крепкого курса рубля: дешевели импортные (непродовольственные) товары (смартфоны, техника), однако внутри группы были и подорожавшие категории (бензин, лекарства, сигареты).
- Для основной массы населения важнее динамика цен на продукты и услуги — их рост оказался существеннее: продовольствие подорожало на 7,5%, а отдельные категории (шоколад — на 25%, рыба — на 15%, кофе — на 23% и др.) — еще сильнее. Услуги выросли в цене на 9,5%, что объясняется дефицитом рабочей силы.

2. Прогнозы и реальность
- Официальные прогнозы инфляции на 2026 год (от ЦБ и Минэкономразвития — 4–5%) расходятся в 3 раза (!) с общественными оценками (прогнозируемая инфляция по оценке россиян — до 15%).
- Официальные прогнозы сравниваются с "декларацией о намерениях" — в действительности россияне сталкиваются с ростом налогов, закручиванием "гаек", подорожанием растаможки, усилением борьбы с серым импортом.

3. Изменения в импортных и отечественных товарах
- Импорт будет дорожать из-за новых сборов (на автомобили, электронику), растаможки и других поборов. Прогнозируется рост цен на легкую промышленность до 20–25%.
- Происходит сокращение ассортимента товаров, пока магазины и производители урезают линейки — в ответ на снижение спроса и рост издержек.

4. Реальные доходы населения
- Возникает методологическая проблема: манипуляции с расчетом инфляции могут создавать иллюзию роста реальных доходов. Фактически же, доходы растут неравномерно: госзаказ (ВПК) — одна динамика, частные перевозки или работа в сельской школе — другая.
- Пенсионеры оказываются в наихудшем положении: пенсия составляет 25% (!) от средней зарплаты (ранее было 35%, эталон — 40%). Пенсии не индексировались для работающих пенсионеров с 2016 по 2024 годы, что побуждало пенсионеров искать пути обхода этой системы. Приводится пример абсурдного наказания за монетизацию блога на Яндекс.Дзене.

5. Кредитное бремя и поддержка банков
- Закредитованность населения приобретает катастрофический характер: 1/5 россиян не могут вносить платежи по кредитам, 18,5% тратят более половины бюджета на погашение кредитов.
- Банки ужесточают выдачу новых кредитов, стимулируя перекредитование и рост микрофинансового кредитования (МФО).
- Средний долг и объем просрочек по ипотеке увеличились, при этом государство вливает огромные суммы (600 млрд руб.) из ФНБ (пенсионных средств) для докапитализации крупных банков, фактически страхуя их.

6. Перераспределение собственности и классовый разрыв
- Наблюдается массовое перераспределение активов — крупные бизнесмены приобретают активы за символические суммы (например, продажа активов ушедших западных компаний).
- Богатейшие российские бизнесмены увеличили своё состояние на $33 млрд за год.
- Олигархи и банкиры — главные бенефициары текущей экономической модели; государство становится инструментом защиты их интересов и легализации передела собственности.

7. Снижение прозрачности и ослабление контроля общества
- Государство уменьшает публичность информации о доходах чиновников и о деятельности банковского и корпоративного сектора.
- Военные действия являются внешней легитимацией текущей "мутной воды", в которой основная борьба идет за передел собственности — в условиях минимального общественного контроля.

---

Выводы и философское осмысление


1. Субъективность истерики и реальности
 В этой беседе отчетливо прослеживается разрыв между официальными оценками и повседневным опытом большинства россиян. Официальная статистика, даже при научной строгости расчетов, оказывается лишь одной из возможных "правд". Ощущение инфляции для пенсионера, работающего в глубинке, и для банкира на Рублевке — не просто разные значения, а разные миры, и в этом проявляется многослойность истины в экономике.

2. Перекосы в системе и их хронизация
 Рост неравенства, обесценивание пенсий, закредитованность и вымывание ассортимента товаров ясно демонстрируют: экономика не просто реагирует на макрофакторы, а воспроизводит стратегию перераспределения в пользу малых элитных групп. В этом смысле российская экономическая "правда" — это уже не вопрос счетной методики, а отражение баланса сил внутри общества.

3. Параллели и практическая перспектива
 В истории мы видели схожие модели: концентрация ресурсов у немногих при формальном росте показателей ("потемкинские деревни" экономики). В этом есть параллели с психологией: как индивид может вытеснять проблему, создавая иллюзию внешнего благополучия, так и система вытесняет "неудобные" слои реальности под красивыми формулировками.

4. Осознанность и принятие границ
 Критический разбор экономических показателей — шаг к осознанности, как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Признание уязвимости большинства, несовершенства методов вычисления — это возможность строить более честный, хотя и менее утешительный, диалог о будущем.

5. Объективность и человеческий фактор
 Экономика — не просто цифры, а история жизни миллионов людей. Покуда методы учета игнорируют качество жизни, внутреннее ощущение стабильности, разнообразие человеческих судеб и уязвимость пенсионеров — "объективная истина" статистики остается иллюзией.

---

Открытый вопрос для размышления:
Можно ли создать такую систему расчетов и управления, которая честно и чутко отражала бы разницу между официальной "инфляцией" и реальным снижением уровня жизни, или всегда будет существовать разрыв между формой и содержанием экономической реальности? Как этому разрыву противостоять — на уровне метода, культуры и человеческого отношения?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R4pUgFpZgGg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В.Л. Авагян: Как остановить рост цен?
Олег Комолов: простые числа // Антонимы с Антоном Красовским
Всё, что вы хотели знать о ценах // Олег Комолов. Простые Числа
Маркетплейсам запрещают скидки // Комолов & Абдулов. Числа недели
Еда, способная подорвать страну
Как начать войну и проиграть Империю
Как Гитлер пришел к власти – главная тайна Третьего Рейха
Центробанк посчитал все деньги. Радость-то какая. Вас посчитали.
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5456 4724
    Андрей Попов 32 мин. назад

      Рейтинг самых актуальныьх подарков эзотерику:
      https://drive.google.com/file/d/1oUMFtbJ4D-ahOh0wC6dpavMLYGdm0lhY/view?usp=drivesdk
      Нет той восторженности как в золотое десятилетие российской эзтерики на рубеже 90-х 2000-х, почти не осталось настоящих эзотериков которые журналистам соответствующих изданий верят на слово, а в 90-е одно издание написало что на нашем городском пляже видели Лох-Несского монстра. Романтизм: мы были неиспорчены и верили в чупакабру и что она вотвот завоюет мир. Надо статью про неё опубликовать.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru