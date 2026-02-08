Психология и духовность
Можно ли быть психологом, не признавая существование души? Как изменить к лучшем у свою жизнь и стать проводником позитивных изменений для общества? Об этом и многом другом – в беседе психолога Яны Пастух и Александра Усанина.
Содержание видео:
04:52 Из-за чего мы страдаем?
17:43 Кто виноват в наших болезнях?
19:59 В чём секрет здоровья?
23:33 За что платят врачам в Японии?
23:52 Почему Генри Форд платил слесарям только тогда, когда они не работали?
27:47 Почему люди убивают время за компьютерными играми?
29:56 Как действует генная память?
39:34 Что значит жить в "шкале минус" или в "шкале плюс"?
40:05 Два типа духовных учений.
41:09 Инструменты манипуляций.
43:14 Из-за чего люди подвергаются обману?
45:01 Кто виноват, что развалился Советский Союз?
47:57 Идея – Человечность.
56:09 Что делать нам в переходный период?
59:28 Как с помощью психологии выйти на уровень удовлетворения своих базовых потребностей?
1:08:51 Уровни защищённости человека.
1:11:40 Секреты процветания.
1:13:32 Куда и как человек направляет своё внимание?
1:22:29 Что такое духовность?
1:23:01 Как увидеть решение своих проблем?
1:28:16 Для чего идёт пропаганда отлучать детей от материнской груди?
1:28:51 Четыре уровня обращения к Богу.
1:30:38 Причины проблем в современного мира.
1:34:44 4 рычага Вселенной для обучения людей.
1:39:02 Как проявляется разум?
1:42:05 Высший принцип осознанности.
Яна Геннадьевна Пастух — врач и целитель, энерготерапевт , духовный практик. Автор уникальных целебных методик тела и психики, которые приводят к очищению не только организма, а и энергетики , психики и духовного начала человека. В своей практике Яна соединяет медицинские знания, научную базу и целительские способности, древние практики – помогая людям выходить из кризисов, возвращаться к целостности и переходить на высший уровень, наискорейшим образом.
Авторский ретрит Яны Пастух «Психосоматика и целительство»:
https://psikhologiya-tselitelstv-3inv75l.gamma.site/
Личный сайт: https://gamma.app/docs/-i7om1qqtlp4f94o?mode=doc
Youtube: https://www.youtube.com/@puttvortsa
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/9366486/
Telegram Служба заботы Яны Пастух: @yanasoftline
Telegram канал Психосоматика мистика и духовность : https://t.me/+Xb-NQyC48okxZjM6
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Авторский курс «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/
Личный сайт автора: https://usanin.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/AlexanderUsanin
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Природа болезней и кризисов:
- Главная причина всех болезней — не столько физические, сколько духовные и психологические искажения. Нарушенное положение души, разрыв связи с духовным миром ведёт к страданиям, кризисам как в личной жизни, так и на планете в целом.
- Болезни на физическом уровне возникают из-за внутренних ошибок — отсутствия работы с собой, осознанности, ухода внимания во внешний мир, забвения своей истинной природы.
2. Взаимосвязь психологии и духовности:
- Психология — это изначально знание о душе (psyche + logos), но современная психологическая наука часто отрицает сам факт существования души, подменяя глубинные вопросы поверхностными объяснениями.
- Духовный рост невозможен без осмысления себя как не только телесного, но и многослойного существа: тело—ум—разум—душа. Именно соединение психологической работы с духовным воспитанием ведёт к целостному здоровью.
3. Ответственность, внимание и энергия:
- Человек неудовлетворён, болеет, ощущает нехватку ресурсов, прежде всего потому, что растрачивает внимание — свой главный невидимый ресурс — во внешний мир, раздаёт его окружению, социальным сетям, рекламным каналам, манипуляторам.
- Призыв — сосредотачиваться на себе, изучать свой внутренний космос, развивать осознанность, чтобы не быть ведомым, не попадать в ловушки чужих влияний.
4. Социальные законы, коллективная ответственность:
- Примеры: узаконенные аборты, потребление алкоголя, манипуляции в обществе — всё это следствие накопленной коллективной безответственности, снижения нравственных ориентиров.
- Продвинуться можно только через изменение личной позиции: нужно становиться не просто более защищёнными, а более развитыми, ответственными, нравственными.
5. Исторические и социокультурные связи:
- Рассматриваются исторические параллели: освобождение Индии (коллективная осознанность против колонизаторов), советский опыт профилактической медицины и опоры на идею.
- Идея важнее любых материальных благ: когда у общества есть общая, высокая цель, оно становится жизнеспособным. Стержнем выживания выступает внутренняя, объединяющая идея, ради чего жить.
6. Виды мотиваций и типов защищённости:
- Капитализм — иллюзия защищённости через материальные блага.
- Социализм — защищённость через социальные связи, идеалы.
- Духовное общество — высшая защищённость через ощущение связи с Божественным, через любовь.
- Эти уровни не взаимоисключают друг друга, а вложены, как матрёшки.
7. Духовность, смысл и путь к себе:
- Духовная зрелость — это умение отличать свои роли, отождествления, сценарии рода и общества от своей настоящей сути (Я).
- Истинная духовная работа предполагает, что человек посвятит своё внимание самой жизни в себе, раскроет внутренний свет (“стать солнцем” — светить собой без усилия, источником знания и любви).
- Переломный, переходный момент цивилизации невозможен без массового пробуждения, самопознания, выхода за рамки потребительства.
8. Практические шаги и примеры:
- Важно не просто декларировать, а организовывать среды, способствующие осознанности (ретриты, центры развития, совместная жизнь с единомышленниками).
- Необходима связь с традициями, интеграция психологии, духовности, исторически опробованных практик (как профилактическая медицина, самообразование, пение мантр/молитв).
Вывод и размышления
В данной беседе отчётливо прослеживается убеждение в том, что корни большинства человеческих кризисов — в разобщённости с собственной душой и ослаблении духовной основы. Наряду с этим акцентируется значимость внимания как жизненного ресурса: растрачивая его на внешнее, человек теряет базовую связанность с собой, что делает его уязвимым для манипуляций, болезней, зависимости.
Психология, теряя связь с темой души, становится инструментом адаптации, но не развития — входом в гармонию служит интеграция знаний о “Я” через духовные практики, внимательное, осознанное обращение к себе. Принятие личной ответственности, сепарация “своего” от наслоений рода, социальных сценариев, ведёт к восстановлению целостности.
Замечательно отмечена иллюзорность многих идеалов: когда человек гонится лишь за материальным, или поддаётся моде на духовность, не осмыслив свой внутренний путь, он остаётся ведомым. Но истинная зрелость возможна лишь при честной работе с собой, внимательном балансе между внешним и внутренним, между заботой о “насущном” и стремлением к высшему.
Призыв рассматривать любые кризисы (болезни, социальные неурядицы, даже исторические потрясения) как стимул к осознанности напоминает древние философские наставления: истина всегда процесс, раскрытие смысла невозможно без выбора, и цена безответственности — деградация целых цивилизаций. Но и потенциал для развития существует всегда: через честность, труд, объединение людей вокруг идей самопознания и любви.
Открытый вопрос:
Если духовность — это путь возвращения внимания к своей истинной природе, насколько честны мы сами с собой в вопросе “Кому и чему я отдаю главный ресурс своей жизни — своё внимание — и действительно ли это помогает мне стать тем, кем я стремлюсь быть?”