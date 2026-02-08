Можно ли быть психологом, не признавая существование души? Как изменить к лучшем у свою жизнь и стать проводником позитивных изменений для общества? Об этом и многом другом – в беседе психолога Яны Пастух и Александра Усанина.

Содержание видео:

04:52 Из-за чего мы страдаем?

17:43 Кто виноват в наших болезнях?

19:59 В чём секрет здоровья?

23:33 За что платят врачам в Японии?

23:52 Почему Генри Форд платил слесарям только тогда, когда они не работали?

27:47 Почему люди убивают время за компьютерными играми?

29:56 Как действует генная память?

39:34 Что значит жить в "шкале минус" или в "шкале плюс"?

40:05 Два типа духовных учений.

41:09 Инструменты манипуляций.

43:14 Из-за чего люди подвергаются обману?

45:01 Кто виноват, что развалился Советский Союз?

47:57 Идея – Человечность.

56:09 Что делать нам в переходный период?

59:28 Как с помощью психологии выйти на уровень удовлетворения своих базовых потребностей?

1:08:51 Уровни защищённости человека.

1:11:40 Секреты процветания.

1:13:32 Куда и как человек направляет своё внимание?

1:22:29 Что такое духовность?

1:23:01 Как увидеть решение своих проблем?

1:28:16 Для чего идёт пропаганда отлучать детей от материнской груди?

1:28:51 Четыре уровня обращения к Богу.

1:30:38 Причины проблем в современного мира.

1:34:44 4 рычага Вселенной для обучения людей.

1:39:02 Как проявляется разум?

1:42:05 Высший принцип осознанности.

Яна Геннадьевна Пастух — врач и целитель, энерготерапевт , духовный практик. Автор уникальных целебных методик тела и психики, которые приводят к очищению не только организма, а и энергетики , психики и духовного начала человека. В своей практике Яна соединяет медицинские знания, научную базу и целительские способности, древние практики – помогая людям выходить из кризисов, возвращаться к целостности и переходить на высший уровень, наискорейшим образом.

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

