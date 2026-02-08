Пришелец и пенопласт: как сделали фильм, который одурачил миллионы
Сенсационные кадры со вскрытием инопланетянина, которые наделали много шума в 1995 году, оказались фикцией. В этом признались скульптор, сделавший муляж пришельца, режиссер и продюсер, который активно продвигал сей киношедевр.
Если вкратце, то в 1947 году по США прогремела новость, что якобы возле городка Розуэлл потерпела крушение летающая тарелка. Историю раструбили местные СМИ, и она прочно засела в умах американцев.
Якобы тогда, в 1947 году, сделали скандальную запись с вскрытия инопланетного пилота. Но кадры обнародовали только в 1995 году. Тогда продюсер Рей Сантилли впервые показал фильм в Британском музее Лондона, заверив, что секретную запись сделал военный оператор. Он лишь купил ее и сделал копию с этого черно-белого артефакта, а затем представил общественности.
На историю купились многие, растиражировали ее и уфологические общества, ведь инопланетянин выглядел довольно реалистично. Однако это всего лишь искусная работа скульптора Джон Хэмфри. Он использовал пенопластовую фигуру инопланетянина и наполнил ее субпродуктами, которые помещались через разрез со спины. Вот почему пришельца показывают только с определенных ракурсов.
В качестве внутренностей для головы использовали овечий мозг, а прекрасно гнущиеся суставы принадлежали ягненку. Отметим, что скульптор признался в подлоге спустя 10 лет, чтобы не загреметь в тюрьму за мошенничество.
Кинорежиссер Спирос Меларис заявил, что фильм сделал он и его команда. Они склепали сей киношедевр в доме его тогдашней подруги в северном Лондоне. Для убедительности они использовали зернистую черно-белую пленку.
Приложивший же немало усилий для продюсирования фильма и одурачивания общественности Рей Сантилли заявил, что для него фильм был вызовом и он хотел создать самую большую иллюзию.
Но если учесть, сколько Сантилли заработал на проекте, то в его сказку о любви к искусству верится с трудом. Только от американского Fox TV он положил себе в карман 125 000 долларов. Люди покупали видеокассеты с сенсационной лентой тысячами по цене 70 долларов за штуку. И это не считая прибыли от других каналов и стран.
Комментарий редакции
1. История средства массовой информации: В 1947 году в Розуэлле произошёл инцидент, который стал основой массовой мифологии о крушении "летающей тарелки" и вскрытии инопланетянина. Информация изначально распространилась через СМИ и закрепилась в общественном сознании.
2. Фальшивая плёнка: В 1995 году в Лондоне продюсер Рей Сантилли представил черно-белый "документальный" фильм о вскрытии инопланетянина, якобы снятый военным оператором сразу после Розуэлльского инцидента.
3. Разоблачение: Позже выяснилось, что видео — тщательно срежиссированная мистификация. Скульптор Джон Хэмфри создал тело "пришельца" из пенопласта и субпродуктов животных, режиссёр Спирос Меларис снял сцену в доме своей подруги.
4. Мотивация создателей: По словам Рея Сантилли, фильм был реализацией творческого вызова, однако сложно отрицать его коммерческие мотивы: только от Fox TV он получил 125 тысяч долларов, а видеокассеты расходились по $70 за штуку.
5. Признание и последствия: Скульптор признался в фальсификации через 10 лет, чтобы избежать ответственности за мошенничество. Несмотря на разоблачение, "фильм" продолжает циркулировать, подпитывая веру в теории заговора и уфологические мифы.
---
Вывод:
Этот кейс ярко иллюстрирует, как коллективное воображение и доверие к зрелищным "доказательствам" могут одурачить даже критически мыслящих людей. Здесь слились сразу несколько смысловых слоев: исторический контекст страха (эпоха Холодной войны), тяга к мистификациям как способ восприятия неизвестного, желание наживы и жажда мировой сенсации. Мода на разоблачения и в итоге — признание фальсификаторов — также становятся частью культурного мифа.
Возникает интересная параллель между тем, как алгоритмы нейронных сетей могут создавать реалистичные, но искусственные изображения или тексты, и тем, как человеческое воображение стремится заполнить пробелы непознанного мифами и легендами.
Вместо поиска сложной объективной истины люди часто принимают простую и эффектную "правду", особенно если она хорошо упакована визуально, эмоционально и подкреплена ссылкой на авторитет. Эта история — напоминание о том, что в цифровую эпоху проверить информацию становится сложнее: искусство манипуляции формирует "реальность" едва ли не мгновенно. Осознанность, скептицизм и умение критически рассматривать даже самое интригующее "откровение" становятся необходимыми навыками для каждого, кто стремится сохранить внутреннюю свободу.
Открытый вопрос:
Если границы между фальсификацией и реальностью становятся всё менее различимыми, а истина всё чаще субъективна и конструируется восприятием, возможно ли сегодня вообще говорить о поиске "объективной" истины? Или нам остаётся только взращивать свою личную ответственную осмотрительность — и наслаждаться множественностью версий, в которых простая человеческая мудрость оказывается главным критерием правды?
В субботу 5 июля 1947 года Джонни Макбойл, репортер и совладелец радиостанции в Росуэлле, штат Нью-Мексико, передал в эфир сообщение о падении НЛО. «Объект похож на помятую лоханку для мытья посуды… – срывающимся голосом комментировал он. – Военные уже здесь и собираются ее забрать. Вся территория оцеплена. Они что-то говорят о каких-то человекоподобных существах, находившихся на борту».
За шесть часов все обломки были собраны. По слухам, на месте падения неизвестного объекта были обнаружены пять тел пришельцев, военные упаковали их в герметические мешки. Инцидент в Росуэлле в течение многих лет был окутан завесой строжайшей секретности.
В июле 1991 года капитан военно-воздушных сил США Кевин Рэндл и его соавтор Дональд Шмит опубликовали книгу, в которой привели многочисленные свидетельства, подтверждающие внеземной характер катастрофы.
Американское правительство инициировало официальное расследование инцидента в Росуэлле. В сентябре 1994 года появилось сообщение, что в Росуэлле действительно произошла катастрофа, но разбился не инопланетный корабль, а секретный шпионский шар «Могул», запущенный военно-воздушными силами США.
А через несколько месяцев грянула новая сенсация: британский продюссер итальянского происхождения Рей Сантилли объявил, что в его распоряжении оказалась кинопленка, запечатлевшая аутопсию, то есть вскрытие инопланетян из Росуэлла.
Сразу возникли вопросы. Каким образом засекреченная пленка попала к Сантилли? Продюсер рассказал следующую историю. Летом 1993 года он отправился в Соединенные Штаты в поисках редких кадров пятидесятых годов. В Кливленде (штат Огайо) он познакомился с пожилым кинооператором, в архиве которого сохранились записи выступлений Элвиса Пресли. Неожиданно выяснилось, что восьмидесятилетний Джек Барнетт (имя и фамилия вымышлены) когда-то служил по контракту в американской армии. Летом 1947 года он был вызван на военную базу в Росуэлле для съемки особо секретных объектов. Барнетт думал, что речь идет о фрагментах советского самолета-шпиона, но оказалось, что снимать придется обломки НЛО, а также процесс вскрытия трупов инопланетян.
Джек отснял около сотни катушек. Большую часть материала он сразу же отправил в Вашингтон, однако несколько пленок требовали дополнительной обработки. Закончив над ними работу, оператор связался с начальством, но никто за пленками не приехал.
Барнетт умел хранить секреты, он был истинным патриотом Америки, и только крайняя нужда вынудила его продать уникальный киноматериал. Причем он заломил такую цену, что Сантилли расплатился с ним лишь в ноябре 1994 года. Оператор попросил сохранить его настоящее имя в тайне. Позже журналисты пытались встретиться с загадочным Барнеттом, но эти попытки не увенчались успехом.
В распоряжении продюсера оказались двадцать одна пленка по три минуты, одна – на восемь минут и еще фрагменты, не связанные сюжетом. Большая часть материала была в очень плохом состоянии. Первый семиминутный ролик был восстановлен лишь к началу 1995 года. На видеопленку Сантилли перевел два эпизода – «Вскрытие трупа инопланетянина» и «Обломки».
5 мая состоялся предварительный просмотр фильма в Британском музее в Лондоне. При входе в зал всех обыскивали, дабы никто не пронес фотоаппарат или видеокамеру.
Вскрытие трупа инопланетянина
И вот долгожданный сеанс начинается. На столе операционной – тело существа, напоминающего человека, ростом около 140–150 сантиметров, со вздутым животом и огромной головой. Рот приоткрыт, но зубов не видно. У существа по шесть пальцев на руках и ногах. И, что очень странно, отсутствует пупок. На правом бедре заметна огромная рана, возможно – ожог. Существо без волос на голове и на теле, вероятно, женского пола, хотя ничего, кроме характерных признаков, не указывало на данное обстоятельство.
В комнате находились оператор и два «патологоанатома» в белых защитных плащах с прозрачными окошками. Вскрытием занимался один специалист. Он подошел со скальпелем к телу и сделал надрез от горла вниз. Появилась кровь. «Патологоанатом», не прилагая заметных усилий, извлек из тела внутренние органы.
Многие обратили внимание на то, что оператор будто обладал даром предвидения. Когда «патологоанатом» проводил разрез, камера не последовала за скальпелем к животу, а намеренно задержалась на шее, пока не выступила кровь.
По-видимому, вскрытие проводил специалист широкого профиля, по крайней мере он знал толк и в офтальмологии. Он снял темную пленку с глаза существа и положил в раствор. Аналогичная процедура была проделана с другим глазом инопланетянина.
Заканчивался ролик трепанацией черепа. «Патологоанатом» ручной пилой удалил верх черепа и извлек мозг. Как при всяком вскрытии был составлен «перечень» изъятых органов. Вся процедура аутопсии заняла 2,5 часа (судя по часам на стене).
Во втором сюжете военный демонстрировал обломки разбившегося НЛО. Предметов было немного: две панели (приборы управления?) с отпечатками шестипалых рук и большая двутавровая балка с какими-то иероглифами.
Побывавший на просмотре Жак Прадель, продюсер телеканала «ТФ-1», вспоминает: «Когда в зале вспыхнул свет, воцарилась тишина. Абсолютная тишина, а в помещении было более трехсот человек. Потом шепот. Потом тишина и шепот чередуются. Я в каком-то столбняке. Что-то выше моих сил. Потом суматоха, и начинается обмен мнениями. От суматохи – к обсуждению. Хочу знать и информировать других».
Кто-то предположил, что это труп человека, подвергнутого воздействию очень сильного излучения. Но ни один патологоанатом не встречался с подобными аномалиями. Да и внутренние органы совершенно не похожи на органы человека. Хирург Патрик Браун заметил «трупные посинения», появляющиеся обычно в нижней части тела. И если это подделка, то весьма искусная, ибо нужно иметь высокую квалификацию, чтобы разместить посинения в нужном месте.
В августе 1995 года фильм был показан на шеффилдском конгрессе уфологов и по четвертому каналу Британского телевидения. Позже его демонстрировали крупнейшие телекомпании мира – американская «Fox TV», немецкая «ZDF», итальянская «RAI-1», французская «TF-1» и более двадцати других компаний. Продажа прав на показ фильма принесла Сантилли миллионы долларов. Только от «Fox» он получил 125 тыс. долларов. Видеокассеты с записью эпизодов «Вскрытие» и «Обломки» продавались по 70 долларов!
Тут же появились люди, готовые поклясться на Библии, что видели фильм Сантилли раньше. Старший сержант Роберт Аллен, когда-то отвечавший за безопасность на секретном полигоне около Тонопа, штат Невада, утверждал, что во время инструктажа им показывали целую программу из таких фильмов. «Я наблюдал три вскрытия, – уверял сержант. – Во время одного из них за стеклом операционной стоял президент Гарри Трумэн. Его лицо скрывала хирургическая маска, но я не мог ошибиться: это был Трумэн».
Майк Мэлони, ведущий фотограф «Миррор», поведал, что в семидесятых годах он познакомился в Калифорнии «с одним человеком», который предложил ему посмотреть несколько «весьма необычных фильмов». На этом сеансе для избранных демонстрировалась документальная лента об НЛО, а также кадры вскрытия инопланетянина.
Зрители разбились на два враждебных лагеря – одни считали фильм Сантилли подлинным, другие – искусной подделкой. К примеру, много споров вызвал телефон с витым шнуром. Говорили, что таких аппаратов в то время еще не было, но потом выяснилось, что эту модель начали выпускать еще в 1946 году, а витой шнур поставляли по заказу.
Затем попали под подозрение хирургические инструменты, которые использовал в фильме «патологоанатом». Но и здесь скептики потерпели поражение: именно такие инструменты использовали американцы пятьдесят лет назад.
Сантилли настаивал, что фильм снят в 1947 году и в качестве доказательства приводил результаты экспертизы кинопленки. Действительно, несколько кадров он передал для анализа в лаборатории США, Англии и Дании, и там подтвердили: кинопленка произведена в 1947 году. Однако переданные Сантилли кадры были без изображения. Фирма «Кодак» предложила Сантилли провести независимую экспертизу всей пленки. Продюсер отказался, сославшись на то, что она уже продана какому-то таинственному коллекционеру за большие деньги.
Неоднозначную оценку получила работа оператора. Он выбирал отнюдь не лучшие ракурсы, а при крупных планах у него сбивался фокус. Противники фильма настаивали, что оператор делал это намеренно, иначе все бы поняли, что патологоанатом работает не над трупом, а над куклой.
Кстати, большинство голливудских мастеров по спецэффектам не сомневалось, что «инопланетянин» сделан из латекса. Стэн Уинстон, известный по фильмам «Чужие» и «Парк Юрского периода», сказал: «Уверен ли я, что это мистификация? Абсолютно!» Поддержал коллегу Гордон Смит из Торонто: «Мы не сомневаемся, что фильм сделан в Англии на второсортной студии».
Когда же Сантилли прямо спросили, кого же все-таки вскрывают в фильме, он ответил: «Я думаю, существуют только два варианта. Первый – это существо действительно прилетело к нам из другого мира на космическом корабле. Второй – это был биологический эксперимент, проводившийся после войны американцами, и в фильме показан мутант, созданный с целью проведения испытаний некоего секретного оружия. По-моему, возможны только эти два варианта».
Но оказалось, что существует еще и третий вариант, о котором тогда скромно умолчал Сантилли.
4 апреля 2006 году по британскому телеканалу «Скай» был показан сюжет «Расследование Иммона: «Вскрытие инопланетянина». Сантилли вынужден был признать, что его фильм не является подлинным. Во время интервью ведущий передачи Иммон Холмс постоянно называл фильм «подделкой», и каждый раз гость поправлял его – «реконструкция». По словам Сантилли, он был вынужден пойти на этот шаг, поскольку настоящие пленки погибли от влаги и жары. По сохранившимся остаткам Рэй вместе со своим другом продюсером Гари Шуфилдом восстановили фильм. Позже Сантилли уверял, что в видеоверсии есть несколько кадров (5 процентов метража) из оригинала. Правда, какие именно, он не уточнил.
«Реконструкция» проходила в жилой квартире на Рочестер-сквер в Лондоне. Джон Хамфриз, художник и скульптор, сделал за три недели двух «инопланетян». Все необходимое для создания пришельцев – мозги овцы, куриные потроха, ножки ягненка и прочий «материал» – привезли с мясного рынка. Хамфриз использовал также алюминий (скелет) и латекс (кожа). Потом он изготовил панель управления инопланетного корабля. Именно Хамфриз сыграл роль главного «патологоанатома». Несмотря на то, что у съемочной бригады было всего два дубля, команда справилась со своей задачей просто блестяще. После съемок «инопланетян» разрезали на мелкие кусочки и разбросали по мусорным контейнерам Лондона.
6 апреля 2006 года состоялась премьера английской кинокомедии «Вскрытие инопланетянина», в которой все описанные выше события рассказываются в юмористическом ключе. Причем Рэй Сантилли и Гари Шуфилд выступили в нем в качестве продюсеров.