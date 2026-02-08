Сенсационные кадры со вскрытием инопланетянина, которые наделали много шума в 1995 году, оказались фикцией. В этом признались скульптор, сделавший муляж пришельца, режиссер и продюсер, который активно продвигал сей киношедевр.

Если вкратце, то в 1947 году по США прогремела новость, что якобы возле городка Розуэлл потерпела крушение летающая тарелка. Историю раструбили местные СМИ, и она прочно засела в умах американцев.



Якобы тогда, в 1947 году, сделали скандальную запись с вскрытия инопланетного пилота. Но кадры обнародовали только в 1995 году. Тогда продюсер Рей Сантилли впервые показал фильм в Британском музее Лондона, заверив, что секретную запись сделал военный оператор. Он лишь купил ее и сделал копию с этого черно-белого артефакта, а затем представил общественности.

На историю купились многие, растиражировали ее и уфологические общества, ведь инопланетянин выглядел довольно реалистично. Однако это всего лишь искусная работа скульптора Джон Хэмфри. Он использовал пенопластовую фигуру инопланетянина и наполнил ее субпродуктами, которые помещались через разрез со спины. Вот почему пришельца показывают только с определенных ракурсов.

В качестве внутренностей для головы использовали овечий мозг, а прекрасно гнущиеся суставы принадлежали ягненку. Отметим, что скульптор признался в подлоге спустя 10 лет, чтобы не загреметь в тюрьму за мошенничество.

Кинорежиссер Спирос Меларис заявил, что фильм сделал он и его команда. Они склепали сей киношедевр в доме его тогдашней подруги в северном Лондоне. Для убедительности они использовали зернистую черно-белую пленку.

Приложивший же немало усилий для продюсирования фильма и одурачивания общественности Рей Сантилли заявил, что для него фильм был вызовом и он хотел создать самую большую иллюзию.

Но если учесть, сколько Сантилли заработал на проекте, то в его сказку о любви к искусству верится с трудом. Только от американского Fox TV он положил себе в карман 125 000 долларов. Люди покупали видеокассеты с сенсационной лентой тысячами по цене 70 долларов за штуку. И это не считая прибыли от других каналов и стран.

