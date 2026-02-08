ПЕТР I — ЭТО ИВАН ГРОЗНЫЙ? Самые безумные мифы интернета | Вардан Багдасарян
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Конференция: https://delib.ru/meetings/1708
Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
Доктор исторических наук Вардан Багдасарян продолжает разбирать самые громкие исторические мифы и теории заговора. Правда ли, что Революция 1917 года была «местью хазар» за разгром их каганата Святославом тысячу лет назад? Багдасарян анализирует теорию происхождения ашкеназов и роль национального фактора в большевистской элите. В выпуске: детектив Смутного времени — был ли Лжедмитрий самозванцем или инструментом Ватикана? И разбор абсурдных версий «Новой хронологии», утверждающих, что Иван Грозный и Петр I — это одно и то же лицо (или что их подменили). Где заканчивается наука и начинается информационная диверсия?
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 — Миф: Революция 1917 как месть хазар
02:23 — Куда исчезла хазарская элита?
04:58 — Ашкеназы и теория Артура Кестлера
08:45 — Лжедмитрий: самозванец или жертва интриг?
12:43 — Аргументы «за» спасение царевича: почему в это верили
15:36 — Ватиканский след и польская игра
18:53 — Интернет-миф: «Иван Грозный и Петр I — один человек»
21:07 — Почему нельзя путать две разные эпохи
22:29 — Итог: кому выгодно разрушать историю?
#Багдасарян #История #Хазары #Революция1917 #СмутноеВремя #Мифы #Лжедмитрий #Конспирология
Комментарий редакции
1. Причинно-следственные мифы о Хазарии и революциях
- Одна из интернет-теорий утверждает, что разгром хазар Святославом в X веке впоследствии вызывает российские революции XX века. Также обсуждается идея о «хазарском следе» и значимости еврейского элемента в революционном движении.
- Вардан Багдасарян отмечает, что подобные объяснения упрощают и искажают сложные исторические процессы. Он объясняет, что участие евреев-ашкенази и других меньшинств в революционных движениях связано скорее с социальной адаптацией, а не с древними этногосударственными традициями иудаизма или политики хазар.
- Концепция о массовом происхождении ашкенази от хазар (Кёстлер и др.) не выдерживает критики: нет убедительных доказательств языкового, культурного или миграционного перехода от хазар к европейским евреям. Язык ашкенази – идиш, а не тюркский; маршруты миграций не подтверждаются источниками.
2. Мифы и вопросы смутного времени
- Самозванство – типичное явление русской истории, укоренённое в культуре и психологии законности власти. Особенно остро этот вопрос стоял в смутное время, когда появлялись претенденты на трон с сомнительным происхождением.
- Обсуждается вопрос подлинности личности Лжедмитрия I: приводятся доводы как за, так и против того, что он был настоящим сыном Ивана IV. Признаётся наличие исторической неопределённости и множественности трактовок, а также невозможность однозначного доказательства.
- Подлинность фигур самозванцев оценивается в политическом и символическом, а не только фактическом измерении. Важен вопрос, что легитимность власти и исторической традиции слишком важны, чтобы их обрушивали ради спекулятивных теорий.
3. Фантазии о «двойниках» — Пётр I и Иван Грозный
- Разбирается миф о тождественности Петра I и Ивана Грозного. Приводятся аргументы абсурдности: разные останки, рост, исторические артефакты. Фигуры имеют схожие черты (мобилизация страны, реформы), но принципиально разные темпераменты, ценности и исторические контексты.
- Сходство политических задач не превращает двух исторических фигур в одну. Попытки вывести из аналогий их «одинаковость» – проявление склонности к утрированию и поиску сенсаций.
Выводы:
- Исторические мифы, особенно теории заговора и поиски скрытых связей, часто возникают из желания упростить сложную реальность, переложить ответственность на «внешние силы» или, напротив, подчеркнуть исключительность своего пути.
- Привязанность к идеализациям (будь то к «золотому прошлому» или демонизации отдельных фигур и групп) затрудняет конструктивное понимание собственной истории и может вести к подмене осмысленной критики безосновательной подозрительностью.
- Практически полезное отношение к истории должно строиться на балансе между открытостью к новым вопросам и осторожностью к радикальным ревизиям прошлого. Критическое мышление, обращение к разным областям знания и историческая эмпатия способны уберечь как от догматизма, так и от инфантильного отрицания устоявшейся традиции.
В свете этой беседы особенно важно задуматься: почему коллективная психика того или иного общества столь легко поддаётся обобщающим или сенсационным мифам? И какова подлинная задача историка — утверждать абсолютную истину или воспитывать способность к диалогу с прошлым, принимая его многоголосицу и неопределённость?
Может быть, суть зрелого отношения к истории — в умении различать плодотворные сомнения и опасные иллюзии, не отдавая предпочтение ни безоговорочной вере, ни варьирующимся конструкциям разочарования?