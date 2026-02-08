Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Доктор исторических наук Вардан Багдасарян продолжает разбирать самые громкие исторические мифы и теории заговора. Правда ли, что Революция 1917 года была «местью хазар» за разгром их каганата Святославом тысячу лет назад? Багдасарян анализирует теорию происхождения ашкеназов и роль национального фактора в большевистской элите. В выпуске: детектив Смутного времени — был ли Лжедмитрий самозванцем или инструментом Ватикана? И разбор абсурдных версий «Новой хронологии», утверждающих, что Иван Грозный и Петр I — это одно и то же лицо (или что их подменили). Где заканчивается наука и начинается информационная диверсия?

00:00 — Миф: Революция 1917 как месть хазар

02:23 — Куда исчезла хазарская элита?

04:58 — Ашкеназы и теория Артура Кестлера

08:45 — Лжедмитрий: самозванец или жертва интриг?

12:43 — Аргументы «за» спасение царевича: почему в это верили

15:36 — Ватиканский след и польская игра

18:53 — Интернет-миф: «Иван Грозный и Петр I — один человек»

21:07 — Почему нельзя путать две разные эпохи

22:29 — Итог: кому выгодно разрушать историю?

