Историк и энциклопедист Фёдор Лисицын разбирает, возможно, самую спорную книгу года — «Интегральная наука». Мы привыкли, что наука дробится на тысячи узких дисциплин. Лисицын вместе с авторами книги ставит диагноз: этот путь ведет в тупик. Чтобы совершить прорыв в XXI веке, нужно вернуть целостный взгляд на мир, где математика, биология и философия работают вместе. В выпуске: где проходит граница между научным знанием и «лженаукой»? Почему комиссия РАН иногда ошибается, и как Артемизин (средство из народной медицины) получил Нобелевскую премию? Отдельный блок — медицина и вирусология. Как иммунитет связан с психикой, есть ли место гомеопатии и ведическим практикам в больницах будущего, и почему нам нужно вернуться к советскому опыту преподавания «Природоведения».

00:00 Книга и авторы: что такое «Интегральная наука»

00:47 Формат сборника и полемический характер текста

01:46 Почему книга спорная и не для всех

02:43 Философские основания: логос, Платон, Восток

04:01 Наука будущего без далёкой фантастики

06:31 «Фантастика короткого прицела» и ошибка прогнозов

08:16 Предсказания интернета и Стругацкие

10:39 Философия как инструмент науки

12:33 Медицина, иммунология и фокус книги

12:48 COVID-19 и интерес к вирусологии

13:33 Квантовая механика и философские аналогии

14:16 Математика и мистика: три геометрии

15:13 Душа и сознание: пределы доказуемого

17:06 Комиссия по лженауке и парадоксы экспертизы

18:46 Интегральные науки как модель будущего

21:15 Природоведение в советской школе

23:03 Интегральное преподавание математики

24:51 Широкий специалист и биоинформатика

25:41 Иммунитет: от Мечникова к современности

26:28 Ведическая медицина в Индии

27:54 Гомеопатия и хронические болезни

29:34 Тропическая медицина и холера

31:11 Артемизин: от народных рецептов к Нобелевке

34:52 Интегральная наука и возможное будущее

37:37 Итоги и приглашение к дискуссии

