“Кукловоды перестройки/ Кто готовил развал СССР” Е.Ю.Спицын канале Свободная пресса “Открытая студия
Эфир на канале Свободная Пресса 5 февраля 2026 г.
Происходящее в Донбассе и на Украине – прямое следствие затеянного Горбачёвым развала СССР. Новая книга историка Евгения Спицына «Разгадка Горбачева» – ключ к пониманию многих сегодняшних событий.
Кому первый и последний президент Советской страны обязан столь стремительной карьерой? Почему именно Громыко выдвинул его на заседании Политбюро на должность генсека? Каким компроматом угрожали старожилу советской внешней политики в КГБ?
С какой целью Горбачев инициировал приход во власть Бориса Ельцина, хотя характеризовал его как человека с «гипертрофированной амбициозностью и страстью к власти»? Прилет Матиаса Руста на Красную площадь в мае 1987 года был случайностью или это спланированная с участием Горбачева акция с целью дискредитировать верхушку Минобороны, избавиться от профессионалов и патриотов в военном ведомстве?
Зачем во внешней политике Горбачеву понадобился Шеварднадзе, не имевший никакого отношения к международным делам? «Ему требовался подельник, который будет осуществлять сдачу позиций СССР на мировой арене. Запад сделал на Горби ставку еще в начале 80-х, отследив его поездки на Запад и круг интересов», – считает Евгений Спицын.
Ведущая – Ирина Мишина
00:00 Приветствие.
01:07 Что побудило написать книгу «Разгадка Горбачёва»?
02:57 Зачем Ельцин продвигал Горбачева к власти.
06:14 Для чего Горбачев создал себе политического оппонента в лице Ельцина?
09:05 Кто стоял за Горбачевым. Любопытные факты.
20:11 Смотрины Горбачева. С чего началась поддержка Запада.
31:34 Чернобыль. Демонстрация в Киеве даже с угрозой радиации.
36:37 Распад СССР. Один начал, второй продолжил. Союзный договор.
39:39 Горбачев: жертва обстоятельств или злодей?
Комментарий редакции
Ключевые идеи беседы
1. Личности у власти и механизм их выдвижения
- Горбачёв и Ельцин: Ельцин был продвигался Горбачёвым, несмотря на признаки конфронтационности и амбициозности. Это происходило из расчёта использовать его как инструмент: "пугало" для консерваторов и средство давления на партийный аппарат.
- Интриги в верхах: Ключевую роль в политическом процессе и манипуляциях вокруг Горбачёва и его окружения играли аппаратные интриги, в том числе влияние Яковлева и других чиновников.
2. Влияние Запада и международное окружение
- Запад начал ставить на Горбачёва ещё до его избрания, видя в нём фигуру, готовую к реформам и уступкам. В этой логике рассматривалась встреча Горбачёва с премьер-министром Канады Трюдо, где его уже проецировали как будущего лидера СССР.
- Постепенное смещение идеологических ориентиров: переход от противостояния с Западом к поиску “точек соприкосновения”, что проявилось в изменении внешнеполитических доктрин при Горбачёве.
3. Внутренняя некомпетентность и управленческий стиль
- Горбачёв, как подчеркивает Спицын, отличался слабым пониманием экономики, отсутствием последовательной линии в приоритетах развития (то машиностроение, то химия, то газовая промышленность).
- Влияние на него оказывали ближайшее окружение (включая супругу Раису), аппаратчики, советники — решения часто были импульсивны, противоречивы.
4. Скрытые цели и кризис системы
- Поначалу предполагалась не “перестройка” до основания, а “ремонт” системы — но по мере нарастания проблем началась радикализация курса.
- Фактический отказ от социалистических ориентиров, размывание гражданской идентичности СССР, допущение политического и управленческого хаоса.
- Создание новых массовых движений (“Народные фронты”) обернулось неконтролируемым ростом националистических и сепаратистских настроений.
5. Катастрофические последствия
- “Катастройка” (по выражению Спицына): на определённом этапе перестройка стала процессом сознательного демонтажа государства.
- Последствия — утрата мировых позиций, превращение страны в “сырьевой предаток”, распад Советского Союза и массовая гуманитарная катастрофа (ресентимент, война, рост смертности и страданий).
6. Люди истории и моральная оценка
- Горбачёв и Ельцин названы “несчастливыми” фигурами русской истории, людьми, принесшими трагедию народу. Им приписывается предательство национальных интересов.
- Но финальный вывод всегда открыт: история окончательно не выносит приговоров, возможно лишь пытаться фиксировать факты и анализировать последствия.
---
Аналитический анализ
Вся беседа построена на попытке отделить “мифы перестройки” от конкретных механизмов разрушения государства. Спицын, как историк, подчеркивает роль субъективного фактора — психологические типы лидеров, особенности советской номенклатуры, влияние Запада и работу специальных служб. Важно отметить, что он отказывается от конспирологических версий о неких тайных “кукловодах” — скорее подчеркивает сложную комбинацию амбиций, ошибок, внешнего давления и невежества.
Сравнивая с другими историческими контекстами (например, революция 1917 и восстановление государства), становится заметно, что во многом решающую роль сыграли просчёты в управлении, размывание смысловых ориентиров, слепое заимствование чужых моделей. Идея “перестройки” здесь выступает не как целенаправленный антигосударственный заговор, а как сплав наивности, стремления к одобрению Запада и личных интересов.
Немаловажно и то, как историк подчеркивает иллюзорность идеализированного взгляда на “демократические преобразования” — часто за “всем хорошим” стоит не демократия, а новый виток неравенства или даже возвращение к “демократии рабовладельцев”, как иронично замечает последний советский лидер.
---
Практические выводы
1. История не бывает однозначна — на каждое действие влияют десятки факторов, и даже искреннее желание “переустроить мир к лучшему” может привести к разрушительным последствиям.
2. Нельзя построить эффективные преобразования, не опираясь на понимание внутренних закономерностей системы — иначе реформа превращается в антиреформу.
3. Власть, лишённая связи с обществом и традициями, становится хрупкой и податливой внешним влияниям.
4. Национальная и историческая идентичность важна как средство удержания структуры в моменты кризиса — её размывание приводит к деструкции больших коллективных проектов.
5. Моральная оценка деятелей истории неизбежно субъективна, как и истина, зависящая от исторического опыта — но важно пытаться понять мотивы и предупреждать повторение ошибок.
---
Открытый вопрос
Если история показывает уязвимость любых систем перед совокупностью внутренних противоречий и внешних манипуляций, можно ли вообще выработать такие механизмы общественного устройства, которые будут гарантировать устойчивость, не превращаясь при этом в новый догматизм и фанатизм? Где тот предел, за которым "гибкость истины" и открытость реформ сменяются утратой устойчивости и крахом целого? Как учиться на ошибках, не превращаясь в пленников прошлого?