Эфир на канале Свободная Пресса 5 февраля 2026 г.

Происходящее в Донбассе и на Украине – прямое следствие затеянного Горбачёвым развала СССР. Новая книга историка Евгения Спицына «Разгадка Горбачева» – ключ к пониманию многих сегодняшних событий.

Кому первый и последний президент Советской страны обязан столь стремительной карьерой? Почему именно Громыко выдвинул его на заседании Политбюро на должность генсека? Каким компроматом угрожали старожилу советской внешней политики в КГБ?

С какой целью Горбачев инициировал приход во власть Бориса Ельцина, хотя характеризовал его как человека с «гипертрофированной амбициозностью и страстью к власти»? Прилет Матиаса Руста на Красную площадь в мае 1987 года был случайностью или это спланированная с участием Горбачева акция с целью дискредитировать верхушку Минобороны, избавиться от профессионалов и патриотов в военном ведомстве?

Зачем во внешней политике Горбачеву понадобился Шеварднадзе, не имевший никакого отношения к международным делам? «Ему требовался подельник, который будет осуществлять сдачу позиций СССР на мировой арене. Запад сделал на Горби ставку еще в начале 80-х, отследив его поездки на Запад и круг интересов», – считает Евгений Спицын.

Ведущая – Ирина Мишина

00:00 Приветствие.

01:07 Что побудило написать книгу «Разгадка Горбачёва»?

02:57 Зачем Ельцин продвигал Горбачева к власти.

06:14 Для чего Горбачев создал себе политического оппонента в лице Ельцина?

09:05 Кто стоял за Горбачевым. Любопытные факты.

20:11 Смотрины Горбачева. С чего началась поддержка Запада.

31:34 Чернобыль. Демонстрация в Киеве даже с угрозой радиации.

36:37 Распад СССР. Один начал, второй продолжил. Союзный договор.

39:39 Горбачев: жертва обстоятельств или злодей?

