Борис Марцинкевич проводит жесткий разбор того, почему правительство РФ срывает сроки поручений Путина по развитию энергетики Дальнего Востока до 2050 года, и выясняет реальные причины управленческого кризиса. Вы узнаете, как советский план ГОЭЛРО и Единая энергосистема СССР обеспечивали мощный рост регионов, в то время как сегодня мы наблюдаем бюрократию, наследие Чубайса и катастрофический отток населения. Сравнивает эффективность плановой экономики и современного капитализма, приводя шокирующие цифры демографии и износа сетей от Якутии до Приморья. Подробнее в новом видео

00:00 ⚡️ Мишустин Поручил: Новая Энергостратегия для ДФО до 2050

01:04 Дежавю от Путина: То же Поручение, Годы Спустя

01:59 ️ Хождение по Кругу: Хроника Поручений по Энергетике ДФО

03:37 ️ Что Такое ДФО? Наследие Плана ГОЭЛРО и Современность

04:16 ⚫️ Наследие Чубайса: Как Реформы 90-х Влияют на Энергетику

06:13 Гений Советской Энергетики: Как Работала Единая Энергосистема СССР

08:08 ☀️ СССР Опередил Время: Первые Ветровые и Солнечные Электростанции

10:19 Историческая Проблема: Почему Энергетика Дальнего Востока Отставала

11:38 Главная Проблема ДФО: Почему План ГОЭЛРО Здесь Невозможен

12:55 Подвиг Энергетиков: Как Соединяли Энергосистему Якутии с ДФО

15:38 Астрономические Затраты: Предел Возможностей для Электросетей ДФО

18:28 Решение из Прошлого: Территориально-Производственные Комплексы (ТПК)

19:38 ️ Проект Будущего: ТПК в Якутии на Базе Канкунской ГЭС

21:10 ❗️ Забытые Уроки СССР: В Чем Главная Ошибка Современных Планов?

22:03 Анонс Нового Цикла: Глубокое Погружение в Энергетику России

