Замкнутый круг: как саботируют развитие энергетики Дальнего Востока
Борис Марцинкевич проводит жесткий разбор того, почему правительство РФ срывает сроки поручений Путина по развитию энергетики Дальнего Востока до 2050 года, и выясняет реальные причины управленческого кризиса. Вы узнаете, как советский план ГОЭЛРО и Единая энергосистема СССР обеспечивали мощный рост регионов, в то время как сегодня мы наблюдаем бюрократию, наследие Чубайса и катастрофический отток населения. Сравнивает эффективность плановой экономики и современного капитализма, приводя шокирующие цифры демографии и износа сетей от Якутии до Приморья. Подробнее в новом видео
00:00 ⚡️ Мишустин Поручил: Новая Энергостратегия для ДФО до 2050
01:04 Дежавю от Путина: То же Поручение, Годы Спустя
01:59 ️ Хождение по Кругу: Хроника Поручений по Энергетике ДФО
03:37 ️ Что Такое ДФО? Наследие Плана ГОЭЛРО и Современность
04:16 ⚫️ Наследие Чубайса: Как Реформы 90-х Влияют на Энергетику
06:13 Гений Советской Энергетики: Как Работала Единая Энергосистема СССР
08:08 ☀️ СССР Опередил Время: Первые Ветровые и Солнечные Электростанции
10:19 Историческая Проблема: Почему Энергетика Дальнего Востока Отставала
11:38 Главная Проблема ДФО: Почему План ГОЭЛРО Здесь Невозможен
12:55 Подвиг Энергетиков: Как Соединяли Энергосистему Якутии с ДФО
15:38 Астрономические Затраты: Предел Возможностей для Электросетей ДФО
18:28 Решение из Прошлого: Территориально-Производственные Комплексы (ТПК)
19:38 ️ Проект Будущего: ТПК в Якутии на Базе Канкунской ГЭС
21:10 ❗️ Забытые Уроки СССР: В Чем Главная Ошибка Современных Планов?
22:03 Анонс Нового Цикла: Глубокое Погружение в Энергетику России
Комментарий редакции
1. Хроника поручений и обещаний:
Лектор прослеживает последовательность поручений президента и правительства по разработке программы развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2050 года — эти поручения даются регулярно и повторяются из года в год, но до реальных сдвигов дело не доходит.
2. Замкнутый круг бюрократии:
Автор иронично подчеркивает «потрясающую динамику» работы правительства, указывая на бесконечные переносы сроков и отсутствие открытой дискуссии по сути проблем региона.
3. Исторический контекст и уроки ГЭС и плана ГОЭЛРО:
Рассказывается о принципах советского плана электрификации (ГОЭЛРО), который был не просто документом, а целой логикой развития страны через мощные инфраструктурные проекты и взаимосвязь научно-технических и производственных усилий.
4. Несопоставимость реалий:
Применение советских подходов к Дальнему Востоку ныне наталкивается на коренные препятствия — прежде всего, низкая плотность населения и гигантские расстояния, делающие вложения в централизованные энергосистемы экономически нецелесообразными в духе ГОЭЛРО.
5. География и демография как фундаментальные ограничения:
Идея повторить «инженерный взлёт» советского типа наталкивается на жёсткий материал — плотность населения менее одного человека на квадратный километр в ключевых регионах Дальнего Востока (против 30 и выше — на исторической территории ГОЭЛРО).
6. Уникальные успехи последних лет:
Тем не менее, есть примеры успешных объединений ранее изолированных энергорайонов (Южная и Центральная Якутия), что ранее считалось невозможным даже в советское время.
7. Экономическая неэффективность и абсурдность масштабирования сетей:
По мере расширения сетей затраты становятся астрономическими, эксплуатация едва осуществима, а выгоды нивелируются потерями и малыми объёмами передач.
8. Альтернатива — территории-производственные комплексы (ТПК):
Предлагается не гнаться за созданием единой мощной энергосети по образцу СССР, а сосредоточиться на развитии локальных территориально-производственных комплексов (ТПК) вокруг якорных промышленных объектов, что экономически и логистически целесообразнее для редких населённых территорий.
9. Значение профессионального знания и инженерных подходов:
Критика состоит в том, что современные решения часто принимаются без глубокого открытого профессионального обсуждения, с опорой на устаревшие практики либо на бюрократию.
10. Историческая амнезия и недооценка базовых принципов:
Мало кто помнит, что электрификация — это не автоматическое благо, а результат сложной работы и стратегического мышления, утеря которого сегодня мешает находить новые смыслы и практичные решения.
Вывод и философское размышление:
В этом видео поднимается не только вопрос саботажа энергетического развития востока России в силу бюрократической инерции и формализма, но и показана глубокая структурная проблема: мы по-прежнему пытаемся воспроизвести исторические шаблоны прошлого, забывая о радикальных изменениях внешних условий — демографических, географических, экономических. Инженерные принципы и логика системного мышления, которые были так сильны в эпоху плана ГОЭЛРО, необходимы и сейчас, но они нуждаются в адаптации к новой реальности.
Подобно тому, как в психологии нельзя механически применять старый опыт к новым ситуациям без учета изменившейся среды, так и в энергетике невозможно навязать универсальный план без гибкой оценки конкретных обстоятельств. Технологический прогресс не отменяет ограничений пространства, времени и наличия человеческого ресурса.
Задаваться вопросом, «что мешает развитию», важно, но ещё важнее — не останавливаться на обвинении системы, а искать новые пути с учетом реалий и быть честными в признании этих ограничений. Может быть, именно переход от мечты о едином «великим скачке» к практике множества локальных, но устроенных систем — это и есть путь прогресса?
Открытый вопрос:
Как научиться отличать подлинное стратегическое мышление от наивного идеализма — и возможно ли, опираясь на уроки прошлого, выработать новые, реалистичные сценарии развития, в которых энергия будет служить людям, а не только символом великой державы?