Вчера, говорят, в Италии открытие Олимпийских игр было. Я вот только ночью узнал, новости полистал с телефона. И вокруг смотрю тоже что-то интересующихся – не вагон.

Как многие неоднократно уже замечали, «большой спорт», расцветший во второй половине 20го века, стал своеобразным суррогатом большой войны, местом, где великие державы могли прямо и открыто, притом безопасно, соперничать друг с другом, собирая и деля симпатии всего мира. Ну а страны поменьше могли прикоснуться к величию, когда им удавалось урвать медаль, а лучше – чемпионство в той или иной олимпийской дисциплине.

Но времена меняются, мирные десятилетия канули в лету, и нас ждет суровый век войн, собственно, он уже вовсю идет. И интерес к спорту сразу пропал. И пропал не потому, что война – это зрелище. Тот, кто видел войну, не любит на нее смотреть, да и обычному обывателю картинка грязи, крови и смерти быстро перестает быть интересна. Но вот эмоции переживания, сочувствия, желания победы, и тд – во время войны ощущаются куда острее. И интерес к спорту сразу бледнеет и осыпается, потому что военные переживания захватывают человека куда сильнее, чем сочувствие очередному забегу/заплыву/запрыгу группы граждан в красивой разноцветной форме.

Нет, мир однажды придет, и, наверное, интерес к спорту вернется, тем более, если от этой темы отодвинуть нынешних продажных деятелей из МОК и международных федераций. А пока что это все становится чужеродным, как в свое время античные олимпиады оказались чужеродны надвигающимся темным временам, для которых военные таланты значили куда больше, чем успехи в прыжках в длину и метании диска.

