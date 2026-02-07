Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение, Политика

Вчера, говорят, в Италии открытие Олимпийских игр было.

11 0
Переслано от: Старше Эдды

Вчера, говорят, в Италии открытие Олимпийских игр было. Я вот только ночью узнал, новости полистал с телефона. И вокруг смотрю тоже что-то интересующихся – не вагон.

Как многие неоднократно уже замечали, «большой спорт», расцветший во второй половине 20го века, стал своеобразным суррогатом большой войны, местом, где великие державы могли прямо и открыто, притом безопасно, соперничать друг с другом, собирая и деля симпатии всего мира. Ну а страны поменьше могли прикоснуться к величию, когда им удавалось урвать медаль, а лучше – чемпионство в той или иной олимпийской дисциплине.

Но времена меняются, мирные десятилетия канули в лету, и нас ждет суровый век войн, собственно, он уже вовсю идет. И интерес к спорту сразу пропал. И пропал не потому, что война – это зрелище. Тот, кто видел войну, не любит на нее смотреть, да и обычному обывателю картинка грязи, крови и смерти быстро перестает быть интересна. Но вот эмоции переживания, сочувствия, желания победы, и тд – во время войны ощущаются куда острее. И интерес к спорту сразу бледнеет и осыпается, потому что военные переживания захватывают человека куда сильнее, чем сочувствие очередному забегу/заплыву/запрыгу группы граждан в красивой разноцветной форме.

Нет, мир однажды придет, и, наверное, интерес к спорту вернется, тем более, если от этой темы отодвинуть нынешних продажных деятелей из МОК и международных федераций. А пока что это все становится чужеродным, как в свое время античные олимпиады оказались чужеродны надвигающимся темным временам, для которых военные таланты значили куда больше, чем успехи в прыжках в длину и метании диска.

Старше Эдды в Мах

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи


1. Олимпиада перестала быть событием для большинства: Автор отмечает снижение интереса к открытию Олимпийских игр, сравнивая с прошлым веком, когда Олимпиада собирала всеобщее внимание.

2. Война вытесняет спорт как арену соперничества: Спорт в XX веке был суррогатом войны — “безопасным” полем для демонстрации силы и соперничества держав. Сейчас времена изменились: военные конфликты реальны, а не символичны, и они поглощают внимание людей куда сильнее.

3. Эмоциональный накал войны превышает спортивные страсти: Переживания, сопряжённые с войной (страх, желание победы, сострадание), оказываются острее и сильнее, чем страсти вокруг спортивных соревнований, делая последние менее значимыми.

4. Интерес к спорту вернётся с возвращением мира: Автор предполагает, что когда наступит мир, интерес к спорту, вероятно, восстановится, особенно если спортивные организации пройдут очищение от коррупции и политизации.

5. Исторические параллели: Приведен исторический пример — угасание колоссальных спортивных праздников в эпоху “тёмных времён”, когда на первый план выходили военные таланты, а не спортивные достижения.

---

Вывод


Статья выстраивает необычную, но убедительную аналогию между общественным интересом к спорту и доминирующими настроениями эпохи. В периоды относительного мира спорт служит каналом для коллективных эмоций и национального соперничества — не случайно сам дух Олимпийских игр родился в мирное время. Когда же мир становится ареной подлинных конфликтов, эта “безопасная война” теряет актуальность и притягательность: на фоне реальных трагедий и риска борьбы за выживание радость “прыжков в длину” или болельщицкой идентификации перестаёт захватывать.

Однако здесь напрашивается философский вопрос — неужели человеческой природе неизбежно требуется “арена”, будь то спорт или война, чтобы чувствовать полноту жизни, эмоций и сопричастности к коллективному опыту? А что было бы с обществом, если бы интерес к символическим играм и ритуализированным соревнованиям стал преобладать над разрушительными формами соперничества? Не случайно древние мудрецы (и не только философы Запада, но и индийские эпопеи и китайские трактаты) ставили под сомнение апологию воинской доблести, и предлагали искать смысл в гармонии, а не в борьбе.

В итоге материал убеждает нас в том, что смена интересов — это не случайное явление, а отражение глубоких структур эпохи. Как только коллективная психика общества перестанет быть захвачена страхом и агрессией, возможно, мы вернёмся к созидательным, пусть и символическим, формам единения через спорт.

Остаётся открытым вопрос: способны ли мы, как человечество, научиться канализировать наши страсти и амбиции через мирные соперничества, или нас всегда будет тянуть к подлинным трагедиям и потрясениям, чтобы прочувствовать жизненную интенсивность?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/vysokygovorit/22143
