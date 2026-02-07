Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Андрей Буровский — о Григории Распутине как политическом факторе поздней империи. Почему его ненавидели элиты, за что он выступал против войны, как раскол между «образованной» и народной Россией сделал его фигурой ненависти и страха, и что на самом деле известно об убийстве — с противоречивыми показаниями, странной экспертизой и возможным английским следом. Без мистики, без культа и без оправданий.

00:00 кто такой Распутин и почему он стал мифом

00:52 крайние оценки: от святого до демона

01:51 обвинения в хлыстовстве

03:38 Распутин при дворе как «представитель народа»

05:54 православные реформаторы и предшественники

08:33 Иоанн Кронштадтский и сектантская среда

10:52 антиреволюционная и антивоенная позиция

11:37 Николай II, Александра Фёдоровна и гемофилия

17:38 архаичное мышление элит

20:33 «пророчества» и реальная практика

25:39 противники Распутина при дворе

28:02 Распутин против войны

31:32 раскол общества перед 1917 годом

33:40 партии войны и мира

35:12 миссия лорда Китченера

38:11 покушения на Распутина

39:10 заговор и убийство

43:01 английский след и Освальд Рейнард

45:22 противоречия экспертиз

47:09 почему убийство так и не раскрыто

49:36 эксгумация и сожжение тела

51:36 итоговая оценка личности

