Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

“Недоступные” подземелья Стамбула | Максим Гаубец

16 0
Переслано от: Книжный День

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Максим Гаубец проводит глубокое исследование подземного Стамбула — мира, часто скрытого от глаз туристов. Почему уникальные византийские цистерны, галереи и храмы часто находятся в сырых подвалах частных магазинов? Куда ведут ходы под Айя-Софией и резиденцией Патриарха? В выпуске: проблемы доступа к объектам из-за страха собственников потерять недвижимость, загадка голов Медузы Горгоны и реальное состояние «невидимого» Константинополя, который медленно исчезает под современной застройкой

Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-dobrynya-nikitich-i-primknuvshiy-k-nim-koshchey-2940319319/?at=WPtNo2ggghOB3wZvIpjqzr5hxPggWEFk5NrO6Cqwv6ww
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/555388081/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 Введение: почему мы не видим подземелья
00:57 Частная собственность и археология
01:54 Что скрыто под магазинами в центре
05:08 Подземный дом и четыре эпохи в одном месте
06:09 Грандиозные пустоты под Айя-Софией
08:06 Функции подземелий: вода, жилье, кондиционирование
11:39 Церковь Святой Ирины и резиденция Патриарха
16:19 Затопленные ходы
21:02 Почему владельцы скрывают находки
22:53 Заброшенные цистерны и риск обрушения города
28:29 Что под Американским библейским домом?
34:10 атмосфера под мечетью Сулеймание
38:32 Римская плинфа и строительные технологии
48:56 Цистерна Базилика: откуда привезли колонны
53:09 Загадка Медузы Горгоны: зачем её спрятали?
59:09 Проблема датировки
01:03:38 Стамбул как огромный археологический парк
01:07:14 Планы: Камбоджа и Иордания

#МаксимГаубец #Стамбул #Константинополь #Археология #История #Византия #Турция #Путешествия

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы


1. Недоступность подземелий
Большинство подземелий Стамбула закрыты или недоступны как для исследователей, так и для широкой публики. Причины — частная собственность, страх разрушения наземных построек, отсутствие финансирования, юридические сложности и опасения владельцев перед вмешательством государства или массовым туризмом.

2. Историческая наслаиваемость
Под землёй Стамбула скрывается городское пространство, состоящее из различных исторических слоёв: византийского, римского, османского, современного. Многие важные здания были построены поверх более древних сооружений, а иногда даже целые улицы оказываются на "минус третьем" или глубже этаже.

3. Функции подземелий
Подземные пространства использовались не только как цистерны, но и как ходы, крипты, жилые помещения, технические объекты (водо– и воздухораспределительные системы), тайные спасительные пути, а порой и как сакральные/культовые пространства с античными (языческими) символами.

4. Архитектурные особенности
В подземельях находят уникальные арочные галереи, колонны, мраморные детали и даже артефакты с византийскими и римскими чертами. Часто использовались вторично материалы: более ранние мраморные колонны встроены в поздние сооружения. Многие объекты под завалами сохранились лучше, чем наземные постройки.

5. Проблема изучения и идентификации
Официальная археология мало занимается исследованиями подземелий из–за бюрократии, юридических трудностей и технических рисков, связанных с угрозой обрушения. Напрашивается вывод о роли энтузиастов, которые фиксируют, фотографируют, сохраняют старые архивные материалы, без которых многое было бы уже утрачено для науки и общества.

6. Парадокс современности
Современные технологии, включая интернет и нейросети, преимущественно распространяют искаженную или вторичную информацию, что затрудняет поиск реальных знаний о подземных сооружениях. Архивные материалы, доступные через личные и профессиональные связи, оказываются более ценными, чем то, что лежит на поверхности поисковиков.

7. Размышления о смысле и сохранении культурного наследия
Подчеркивается, что современный Стамбул буквально стоит на Константинополе — город не разрушен, а скрыт под новыми слоями. Каждое новое открытие или случайно найденная арка или колонна — это окно в утраченный мир, изучение которого требует терпения, внимания к деталям и уважения к частной и общественной памяти.

8. Культурный и религиозный слой
Пример с колоннами-гогронами (медузами) в цистерне Базилика иллюстрирует сложность интерпретации античных образов в христианской традиции. Даже мысль о том, что эти артефакты были сохранены в подземных помещениях намеренно, чтобы их уберечь от разрушения — заставляет переоценить линии преемственности и разрыва культур и верований.

9. Практические ограничения и осознанное отношение
Власти и частные лица зачастую принимают позицию "лучше закрыть, чем рисковать", что с одной стороны препятствует случайным разрушениям, но с другой тормозит научное освоение. Автор советует с уважением относиться к этим ограничениям, принимая их как часть реальности, с которой необходимо работать шаг за шагом.

---

Выводы с философской перспективой


В этой лекции раскрывается удивительная многослойность городской ткани Стамбула и подчеркивается парадокс вскрытия прошлого: чем глубже мы копаем — в буквальном и в переносном смысле, — тем больше наталкиваемся на барьеры не только материальные, но и психологические, юридические, культурные.
Объективной исторической "истины", как и идеальной полноты научного знания, достичь едва ли возможно: наше восприятие прошлого всегда обусловлено ограничениями — владельцев, государства, случайностей, технологий и даже ментальных шаблонов.
Эта ситуация напоминает работу памяти и бессознательного: как отдельный человек может вытеснять или "зарывать" неуютные воспоминания, так и город, и даже цивилизация могут буквально утрамбовывать свои "неудобные" слои глубже, оставляя поверхностным поколениям только намёки и осколки.

Подземелья оказываются не только археологическими объектами, но и метафорой коллективного бессознательного города.
Они вызывают вопросы: что мы сохраняем и оберегаем, даже если не можем исследовать? Какие истины мы закрываем "бетонной плитой современности" и что это говорит о нашем отношении к своему прошлому?

Из практического вывода — любое прикосновение к тайнам прошлого требует не только научной строгости, но и гуманной осознанности: уважения к жизни современного города, к памяти поколений, к ограничениям, которые иногда больше защищают, чем лишают нас.

---

Открытый вопрос для размышления:
В какой мере наше сегодняшнее отношение к скрытым слоям истории — будь то подземелья города, или забытые сюжеты культуры, или "зарытые" собственные чувства — формирует не только наше знание, но и наш характер, наши возможности для внутреннего и коллективного роста? Готовы ли мы принять то, что истина может навсегда остаться под толщей современной жизни, и всё же продолжать пытаться услышать её тихий голос из глубины?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/bdb27cc930f9829473a5706a171f9882/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Подземелья Липецкой области
Максим Фадеев и Сергей Белоус о фильме «У края бездны»
Полюс недоступности: как советские учёные осваивали Антарктику
Полюса недоступности. О почетном полярнике СССР Аркадии Николаеве (1972)
Бэкграунд, выпуск-236 за 26 ноября 2011
Бэкграунд, выпуск-244 за 11 февраля 2012
Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 мая 2017
Агхартха

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru