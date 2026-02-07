Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Максим Гаубец проводит глубокое исследование подземного Стамбула — мира, часто скрытого от глаз туристов. Почему уникальные византийские цистерны, галереи и храмы часто находятся в сырых подвалах частных магазинов? Куда ведут ходы под Айя-Софией и резиденцией Патриарха? В выпуске: проблемы доступа к объектам из-за страха собственников потерять недвижимость, загадка голов Медузы Горгоны и реальное состояние «невидимого» Константинополя, который медленно исчезает под современной застройкой

00:00 Введение: почему мы не видим подземелья

00:57 Частная собственность и археология

01:54 Что скрыто под магазинами в центре

05:08 Подземный дом и четыре эпохи в одном месте

06:09 Грандиозные пустоты под Айя-Софией

08:06 Функции подземелий: вода, жилье, кондиционирование

11:39 Церковь Святой Ирины и резиденция Патриарха

16:19 Затопленные ходы

21:02 Почему владельцы скрывают находки

22:53 Заброшенные цистерны и риск обрушения города

28:29 Что под Американским библейским домом?

34:10 атмосфера под мечетью Сулеймание

38:32 Римская плинфа и строительные технологии

48:56 Цистерна Базилика: откуда привезли колонны

53:09 Загадка Медузы Горгоны: зачем её спрятали?

59:09 Проблема датировки

01:03:38 Стамбул как огромный археологический парк

01:07:14 Планы: Камбоджа и Иордания

