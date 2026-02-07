Респект тем, кто пришёл к власти в нашей стране в 1991 году! Наконец-то мы обрели РАЗЛИЧЕНИЕ. Это совпало с космической перестройкой. Различение начинает заменять страх. Это ясное отделение своего от чужого. К примеру, я с детства говорю на двух языках – русском и чеченском. Казалось бы, обычное дело, когда на чеченском один человек спрашивает другого:

- Какой у тебя Велес?

Точный перевод труден, но это о НРАВСТВЕННОСТИ. Это о главной ценности в душе: на кого ты ориентируешься, кому доверяешь. Долго было не понять, почему у русских древний бог Велес связан исключительно со скотом. Родноверы Руси 5 февраля отметили праздник Велес Корович. Вроде скотий бог, но и тут о тех, кто выжил после стужи – о людях. О тех, кто остался на ногах после холода. Так вот, пишу для тех, кто остался на ногах после страшного «холода», который нам устроили вопреки законам природы, законам Космоса и человеческого сообщества «скотоводы», которые пришли нас пасти в 1991 году. В итоге нам ясно, что у народов Руси внутреннее понимание Велеса одинаковое и правильное. По древней буквице имя ВЕЛЕС раскрывается как "Бог, ведущий мудрость через мир людей и утверждающий её силой творящего Слова в рамках космического Закона и Равновесия (Прави)". С внедрением «греческой» религии Русь обманули, оскотинили, если говорить хотя бы Велесе. Стадо пасти проще, чем управлять людьми, обладающими НРАВСТВЕННОСТЬЮ.

На фоне беспредела с массовыми коммуникациями, со связью, когда личный смартфон стал шпионом и мошенником, когда нам под видом чего-то «национального» впаривают что-то, где собственник – частник с ограниченной ответственностью, я решил поинтересоваться, каков ВЕЛЕС министра Максута Шадаева. Стараясь быть «в тренде», загоняю в поисковик вопрос: «Маруся, кто идеал для министра Шадаева?» Маруся со своим зачатком ИИ молчит. Верней, на её листочке появляется: «Похоже, по вашему запросу нет полезных результатов». Аналогично и с Алисой. А интернет, где ещё проглядывается естественный интеллект, выдает заголовки: «Госизмена от Шадаева»; «Цифровой» министр России: что связывает Шадаева с миллиардером из Forbes?»; «Министр против государства: Максут Шадаев не желает воевать с Западом»; «Нами управляют роботы? Откуда взялся и куда тащит страну «цифровой спецназ» Мишустина и Шадаева?» и так далее.

«Откуда взялся..» - самая древняя статья, ещё от 08.06.2020 года. Её и возьмем в основу поисков нравственных ориентиров министра. Цитирую: «Кстати, и еще один вопрос к ФСБ – как же наше государство дошло до такой жизни, что в ключевом министерском кресле сидит рупор и верный исполнитель ростовщиков-глобалистов, ранее работавший… под руководством экс-депутата, предпринимателя и ныне русофоба-эмигранта Ильи Пономарева – одного из лидеров «болотных протестов», который единственный в Госдуме проголосовал против ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России 20 марта 2014 года». Тут обязательное уточнение: Пономарёв – ныне признанный в Российской Федерации экстремист, террорист и иноагент. Пробу ставить негде: полный букет предательства!

В возрасте 21 года, еще без высшего образования, г-н Шадаев работал руководителем проекта «Эдвайзерс» ЗАО «Аррава Интернет Менеджмент», зарегистрированной в г. Сан-Матео (Калифорния, США). Гендиректором с декабря 2002 года был Илья Пономарев. Шадаев изрядно потрудился в интересных частных контор с западным душком. В отдельный период он также был советником президента Фонда «Сколково» Виктора Вексельберга. А в официальной биографии министра уточняется, что в группе компаний IBS до 2004 года 25-летний Шадаев был начальником отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а потом – директором по развитию бизнеса. Совладельцем и основателем холдинга IBS является миллиардер из списка Forbes Анатолий Карачинский. IBS позиционирует себя ключевым технологическим партнером «российского бизнеса и государственных структур». Среди своих партнеров группа называет Минфин России, Федеральную налоговую службу, которой ранее руководил нынешний глава правительства Михаил Мишустин. То есть, Шадаева с нынешним премьером связывают давние отношения, и,полагаю, цифровая «нравственность». Судя по всему, путёвку в «цифровой спецназ» (выражение Мишустина) Шадаев получил не случайно. Кстати он послужил в своё время и членом команды экс-министра связи Леонида Реймана. Очень яркий персонаж сайтов-компроматов и коррупционных хроник. Знаменит тем, что уголовные дела против него и его подчиненных в последний момент замыливались. Против кипрских офшорных контор Реймана возбуждали дела и американские, и немецкие суды, а сам он удостоился биографии на информационном сайте «Криминальные авторитеты и воры в законе». Согласно еще одному сайту компроматов, в начале 2010-х годов Генпрокуратура заинтересовалась рядом эпизодов, относящихся к периоду времени, когда Максут Шадаев занимал руководящие посты в Министерстве информационных технологий и связи РФ. Это ведомство было основным заказчиком программы «Электронная Россия» в 2002-2008 годах. Шадаев тогда был начальником департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса Министерства с февраля 2006 года по июнь 2008 года. Курировал программу «Электронная Россия» и отвечал за освоение и использование государственных средств, выделяемых на ее реализацию.

Всего за период с 2002 по 2008 гг. на реализацию программы «Электронная Россия» было потрачено из федерального бюджета 21,2 млрд. руб. Надзорное ведомство заинтересовалось заключенным в 2004 году контрактом между российским государственным холдингом «Связьинвест», который находился в зоне фактического контроля Минисвязи РФ, и американской корпорацией Oracle на установку системы управления ресурсами предприятия (ERP), Oracle E-Business Suite на сумму $153 млн. Интерес надзора вызвали и взаимоотношения между Мининформсвязи и германской корпорацией Siemens. Как известно, еще в 2006 году сотрудники концерна, арестованные в ФРГ по подозрениям в коррупции, признали, что Siemens тратил на взятки в странах СНГ не менее 10 млн. евро в год. Генпрокуратура выявила факты хищения бюджетных средств при реализации программы и передала материалы проверки для возбуждения уголовного дела в Следственный департамент МВД РФ. Там возбудили дело, даже был составлен план мероприятий, в котором одним из первых пунктов был допрос Максута Шадаева. Но затем Следственный департамент МВД РФ неожиданно «откатил назад» направил материалы для первичной проверки в Главное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России. А там материалы, что называется, замусолили, что позволило Шадаеву избежать очень серьезных проблем.

Не вызывает удивления, что первое, что сделал на посту новый глава Минкомсвязи Шадаев - предложил открыть ведущим оперативно-розыскную деятельность уполномоченным сотрудникам онлайн-доступ к различным типам персональных данных граждан. Потом, правда, открестился от этого «авторства». Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в том, что министр связи так старается угодить спецслужбам, ничего удивительного нет. В свое время он лоббировал проект «Медиалогия» упомянутого выше холдинга IBS миллиардера Карачинского и попал с ней в неприятную историю. «Медиалогию» стали активно использовать администрация президента и правительство. А потом ФСБ категорически заблокировала продление контрактов с конторой Карачинского, предъявив претензию, что часть долей ООО «Медиалогия» находится в кипрских офшорах.

Неофициально же говорили, что «Медиалогия» попалась на сборе информации с компьютеров пользователей. Дело шло к огромному расследованию, главным фигурантом которого стал бы Шадаев. Но снова все обошлось…

Как видим, тотальную принудительную оцифровку страны и народа у нас осуществляют исполнительные «чиновники-роботы», настоящие «люди одной кнопки», которую нажимают мастера денежных дел за рубежом. Все их методички, как и заявления г-на Шадаева, являются парафразом приказов «уважаемых партнеров»-глобалистов. И любое нажатие кнопки в Едином регистре сможет привести «россиянина» к утрате доступа к любым социальным благам и лишению его базовых конституционных прав, прав человеческих.

Уже не надо что-то вычитывать в архивах. Обнаглевшие «герои нашего времени» сами демаскируются по полной. «Идеальное государство – это государство, незаметное для гражданина, а идеальный чиновник - это робот, у которого нет субъективности при принятии решений, который действует в очень жестком, фиксированном определенном алгоритме. Наша идеальная модель, когда мы все услуги оказываем в проактивном режиме, когда это не требует вообще от нашего гражданина разбираться с процедурами, оформлять заявления. Если у него есть право, в лучшем случае он должен поставить галочку, что согласен, значит, получить эту услугу. Вот это значит – наша идеальная модель, к которой мы стремимся», – заявил на всю страну Шадаев в телеинтервью Соловьеву.

А кто такой идеальный, по мнению Шадаева, гражданин, который ни о чем не думает, а просто ставит галочки? Баран, ведомый на убой!

В докладе Всемирного банка «Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы для Российской Федерации» (сентябрь 2018 года) сказано: «Достижение лидирующих позиций в цифровом правительстве требует ПОЛНОЙ цифровой трансформации государственного сектора… Правительству необходимо»… И далее в точном переводе с английского инструкция, реализацию которой мы видим. Весь «цифровой суверенитет» тут налицо, как вошь на блюдечке.

Это и есть тот самый «проактивный режим» от господина Шадаева, согласно которому чиновник не принимает личных решений, а гражданин вообще не понимает, кто управляет государством и оказывает ему «госуслуги» - все происходит в «проактивном режиме». По прямым директивам Всемирного банка исполняемым властвующей верхушкой, РФ гонит нас в «суверенитет», который закончится ликвидацией наличных денег. НАЛИЧНЫЕ – это на «ЛИЦО» за конкретный труд! В сталинской двухконтурной системе денежного обращения заводы, Дворцы (культуры), пароходы строились на безналичные деньги. Вот здесь, в производственной сфере ИИ необходим, что и было у нас в виде громоздких ЭВМ, насколько было технически возможно на тот момент. Госплан использовал автоматическую систему управления, ныне забытую науку кибернетику. Чёткая обратная связь между производством, потребителем. Наличные обращались в сфере торговли, услуг, люди рассчитывались заработной платой. Была нормальная циркуляция «крови» в здоровом организме. «Заболевание» началось ещё с реформы Косыгина-Либермана в 1965–1970 годах. В управлении народным хозяйством и планировании в СССР появились понятия хозрасчёта, прибыли и так далее. Вроде всё правильно, но контуры сталинской системы тихонечко начали размываться. Кстати, на Западе это знают, уважительно называют реформой Либермана, не вспоминая Косыгина. И вот «перестройщики», придя к власти в результате госпереворота, окончательно сомкнули оба контура, и, по выражению профессора Катасонова, «открыли вентиль». Заводы, фабрики, дворцы, пароходы одной росписью Ельцина оказались в руках паразитов.

Всё идёт по плану, но не нашему. В 2018 году в РФ была утверждена нацпрограмма «Цифровая экономика», в которой прописан план по «цифровой трансформации государственного управления». Даже в терминологии – дословное соответствие докладу Всемирного банка.

В проекте «Цифровое госуправление» прямо закреплено «исключение участия человека в процессе принятия решения при предоставлении приоритетных государственных услуг». Уже по факту нас никто не спрашивает, хотим ли мы получить от государства ту или иную «услугу»: всё принудительно, всем и каждому – в автоматическом, исключительно электронном режиме. (Вы просили MAX? Но нате вам!). Жесткий набор директив для окончательного встраивания России во всемирное электронное государство под полный контроль мирового электронного правительства нам с улыбочкой рекламирует с экрана министр связи РФ Максут Шадаев.

Так стоит ли суетиться под западным партнёром, которому послушны министры РФ и туда же подкладывают всех нас? А целый сонм «стратегов-аналитиков» спорят, под кого ложиться: господин Трамп или товарищ Си? По выражению небополитика Девятова это так же «важно» как анализы прошлогодней мочи. Тут уместна древняя цитата китайского стратега и мыслителя Сунь-цзы: «Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением». Какова стратегия СВО, где стратегия в управлении всей страной нынешними правителями? А ведь искать, в отличие от всех стратегов мира, нам ничего не надо. Всё есть в истории Руси и в самом ярком её периоде – СССР. На тридцатилетнем «холоде», под чёрным орлом «Третьего Рима» и под голландским триколором наши учёные то ли примёрзли, то ли им ходу не дают. Но правду, необратимые космические изменения глобального порядка, не закроешь. Это делают, как ни странно, западные учёные. Вы замечали, как самые счастливые люди часто обладают не самым большим счетом в банке? Они сохраняют спокойствие в кризис, находят возможности там, где другие видят тупик, а их богатство только растет? Магия? Оказывается, это — духовный интеллект (SQ). Пока вы пытаетесь наращивать финансовый капитал, мир уже перешел на новую валюту. Духовный интеллект станет главным активом XXI века. Что важнее денег, ума и эмоций? Мы знаем про IQ (логика) и EQ (эмоции). Но SQ — это нечто иное. (Латынь потому, что наши промолчали, хотя знают, а «там», оказывается, тоже есть не чужие и проговорились). Это способность видеть глубинные связи там, где другие видят разрозненные факты. Делать выбор, исходя из смысла и ценностей, а не сиюминутной выгоды. Как только снова на государственном уровне научимся чувствовать запросы будущего и создавать то, что будет нужно нам, миру завтра, перестанем суетиться и покажем пример, как это уже было при системе социализма. Люди создают ценность, а деньги приходят к ним как побочный эффект.

Эдуард Наипов,

Кострома