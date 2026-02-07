«Мозговая гниль», или Почему бездумная цифровизация образования ведёт к катастрофе | Юрий Громыко
Юрий Вячеславович Громыко, директор Института опережающих исследований «Управление человеческими ресурсами» им. Е. Л. Шифферса, – о проблеме, которая не только актуальна, но и напрямую связана с нашим будущим. И даже угрожает ему.
За дружественным интерфейсом «хищных вещей века» скрываются манипуляции потребительским сознанием и реальная опасность для развития наших детей.
Как показывают исследования, примитивная «кнопочно-нажимательная» деятельность не просто снижает качество обучения, но и начинает заменять ребёнку интеллектуальные процессы: мышление, понимание, рефлексию и способность оценивать и планировать свои действия.
Есть ли золотая середина между радикальной позицией «цифро-луддитов» (сторонников тотального запрета детского пользования гаджетами) и не менее радикальных «цифро-евангелистов» (стойких защитников образовательной цифровизации)?
Присоединяйтесь к обсуждению!
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#ЮрийГромыко #ЕленаАверченко #ТочкаСборки
Комментарий редакции
1. Дихотомия отношения к цифровым технологиям в детстве
Люди делятся на три основные группы: «цифроевангелисты» (безоговорочно поддерживают внедрение цифровых инструментов с самого раннего возраста), «цифролудиты» (категорически против гаджетов для детей) и «цифровые реалисты», выступающие за сбалансированный, исследовательский и осознанный подход. Громыко относит себя к реалистам.
2. Опасности стихийной цифровизации детства
Цифровое детство в современных условиях формируется спонтанно, подчёркнутая аналогия с беспризорностью: ребёнок предоставлен цифровой среде без сопровождения и объяснения от взрослых. В результате подростки оказываются уязвимыми перед манипуляциями, теряют способность к концентрации и осмысленной деятельности.
3. Влияние “мозговой гнили” и деградация мышления
Популярный феномен brain rot («мозговая гниль») — отказ от концентрации, погружение в абсурдный, бессмысленный видеоконтент, который разрушает мыслительные способности. Эта проблема прямо диагностируется в западных исследованиях: дети и подростки утрачивают интерес к сложным задачам, мышление становится поверхностным.
4. Критика бездумного внедрения цифровых инструментов в образование
В большинстве случаев цифровизация — это простое «оцифровывание» учебников и бюрократических процедур без специальной педагогической методики. Не создаются специфичные дидактические подходы, не происходит диагностики того, что реально меняется в обучении.
5. Последствия цифровизации для образовательных результатов
Международные сравнения (например, тесты PISA) фиксируют спад результатов — школьники хуже понимают тексты, снижается грамотность. Шведский опыт показал: даже при отсутствии карантина цифровое обучение ухудшает концентрацию и знания. Идея «многозадачности» не работает в образовании.
6. Проблемы измерения и критика импортных стандартов
Оценка через PISA и западные критерии не отражает реальной интеллектуальной зрелости: ценится функциональное владение информацией в соцсетях, а не глубокое понимание литературы, исторических текстов, способность строить модели.
7. Воздействие на субъектность, мышление и коммуникацию
Электронные системы, если используются некритично, разрушают навык высказывать собственные мысли, переводить их в текст, размывают логические и категориальные структуры мышления. Геймификация и замена учебной работы игрой инфантилизируют систему, приводят к потере труда и усилия как ценности образования.
8. Опасность “расшколивания”
Цифровые среды, особенно социальные сети, размывают границы между обучением и внешним миром, фактически подрывают саму образовательную общность — уклад школы как уникального многослойного социального и ценностного организма.
9. Необходимость специальной работы с цифровыми технологиями
Не вся цифровизация вредна: существуют направления, где ИИ и цифровые системы позволяют моделировать мышление, проектную деятельность. Важно использовать технологии не для формальной проверки знаний, а как инструменты осознанной самоорганизации, формирования аналитического мышления и коммуникативных умений.
10. Изменение роли педагога
Сегодня педагогу требуется новый уровень квалификации: владение семиотикой, логикой, эпистемологией, умение отличать знание от информации и объяснять это детям. Учителя не заменяют электронными системами, а, наоборот, делают их проводниками к осознанности в цифровом мире.
11. Проверка самостоятельности субъекта через ИИ
Истинная субъектность проявляется, когда ученик способен задать ИИ вопрос, на который тот не может ответить, — выйти за пределы алгоритмически заданного поля.
12. Важность проектной, мыследеятельностной педагогики
Программировать проектные коллективы, где подростки работают над настоящими задачами с использованием цифровых инструментов для моделирования и поиска решений — это путь выхода из кризиса.
---
Выводы и философское размышление
В этом диалоге мастерски вскрыт парадокс современного образования: если механически переносить цифровые технологии в школьную жизнь, без понимания их природы и без переосмысления педагогических оснований, мы рискуем утерять не только учебные результаты, но и саму способность современного человека быть субъектом собственной жизни.
Здесь особенно релевантны аналогии с психикой: как механическое стимулирование нервной системы быстро приводит к атрофии самостоятельных функций, так и медийное, геймифицированное образование атрофирует «мускулы» мышления, воли, языка. Это напоминает то, как нейросети повторяют уже имеющиеся шаблоны, но неспособны выйти за их пределы без человека.
Призыв исследовать, тонко диагностировать и творчески перестраивать методы образования отсылает к междисциплинарности, похожей на работы программиста и философа одновременно. Ведь научно обоснованное исследование требует от нас честно отвечать на вопросы: не заменяем ли мы живой опыт абстракцией? Не приносим ли мы в жертву глубину ради «эффективности»?
Цепляющим финалом становится вопрос субъектности: что есть свое мышление в мире, где алгоритмы способны подделать любой стиль и любую мысль? Как нам, не потеряв осознанности, быть в авангарде новых инструментов, но не становиться их пленниками — не превращаться в «пункт приема» бесконечных потоков информации, но сохранять способность к творчеству, поиску смысла и реальному диалогу?
Возможно, нам стоит задуматься: каковы реальные цели образования — научить фактам, или взрастить самостоятельную личность, критически мыслящую, способную создавать новое и отличать подлинность от имитации, истину — от цифрового шума? А какие шаги каждый из нас, даже далекий от школы, может предпринять, чтобы эта задача из абстрактной стала практической? Где кончается граница полезной цифровизации и начинается та самая «мозговая гниль» — и как ее распознать в собственной жизни?