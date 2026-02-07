Юрий Вячеславович Громыко, директор Института опережающих исследований «Управление человеческими ресурсами» им. Е. Л. Шифферса, – о проблеме, которая не только актуальна, но и напрямую связана с нашим будущим. И даже угрожает ему.

За дружественным интерфейсом «хищных вещей века» скрываются манипуляции потребительским сознанием и реальная опасность для развития наших детей.

Как показывают исследования, примитивная «кнопочно-нажимательная» деятельность не просто снижает качество обучения, но и начинает заменять ребёнку интеллектуальные процессы: мышление, понимание, рефлексию и способность оценивать и планировать свои действия.

Есть ли золотая середина между радикальной позицией «цифро-луддитов» (сторонников тотального запрета детского пользования гаджетами) и не менее радикальных «цифро-евангелистов» (стойких защитников образовательной цифровизации)?

Присоединяйтесь к обсуждению!

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#ЮрийГромыко #ЕленаАверченко #ТочкаСборки