Кругосветное путешествие по событиям 2025 года. А. Фурсов, Д. Перетолчин

Переслано от: Картина Мира

https://nday.club/v/lm1wjm-yt2

В этом выпуске: аналитический обзор геополитических итогов 2025 года, в котором Андрей Фурсов и Дмитрий Перетолчин обсуждают ключевые мировые события. Основное внимание уделено кризису однополярного мира, противостоянию США, Китая и Великобритании, а также формированию закрытых экономических зон — «технатов». Собеседники анализируют ресурсные конфликты за воду и золото, политические изменения в Иране и Венесуэле, а также милитаризацию Японии. Особое место занимает обсуждение внутренней нестабильности в США при Трампе и исторические параллели с советской эпохой. Авторы приходят к выводу, что мир вступает в длительный период турбулентности и хаотизации международных отношений.

Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: nday.club/?r=yt2

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Обзор событий года и подход к анализу
- Ведущий и гость обсуждают ключевые мировые события, делая акцент на их взаимосвязи и исторических тенденциях. Приводится напоминание о методе Фернана Броделя: события — это "пыль", главное — глубинные тенденции и процессы.

2. Добыча золота в Китае и России
- Обнаружены крупные месторождения золота в Китае и России, что теоретически может повысить благосостояние обоих государств. Но скептически отмечается, что главная проблема — не ресурсы, а их справедливое распределение.

3. Восточная Азия: Япония и Китай
- В Японии усиливается милитаризация и проводится реформа спецслужб, создается национальное разведывательное управление по образцу ЦРУ.
- Китай сталкивается с экономическими проблемами и стоит накануне смены власти. Обозначается традиционное противостояние между севером и югом страны, а также внутрипартийная борьба (комсомольцы и партиец).

4. Региональные конфликты и кризисы
- В Юго-Восточной Азии и Южной Азии сохраняются вооружённые и гуманитарные кризисы:
- Бирма (гуманитарная катастрофа, голод).
- Афганистан (70% населения затронуто кризисом).
- Индо-пакистанские конфликты — борьба за водные ресурсы (в частности, розовый ледник, ледник Сиачен).
- Иран сталкивается с внутренними конфликтами, протестами, обсуждается невозможность реставрации династии Пехлеви.
- Сирия: продолжаются массовые убийства, Россия теряет влияние и должна сделать выбор относительно поддержки Асада (выдать/не выдать).

5. Исторические параллели и влияние СССР/России
- Кратко анализируется история предательств и отказа от поддержки союзников Россией/СССР (Наджибулла, Милошевич, Каддафи и др.). Вспоминается, как американцы угрозой ядерного удара вынудили СССР уйти из Ирана после войны.

6. Северная Африка
- В Северной Африке относительно спокойно, в Египте — небольшой экономический рост, однако в Сахаро-сахельском регионе джихадистские группировки остаются серьезным вызовом.

7. Европа
- Германия и Франция вынуждены продолжать вовлеченность в украинский конфликт, чтобы оправдать затраты и объяснить внутренние кризисы.
- Миграционный вопрос превращается в стратегический вызов ЕС: обсуждается будущее Европы, изменится ли этнический состав стран и смогут ли США продолжать рассматривать их как союзников, если население станет неевропейским.

8. США и Венесуэла
- В США Трампу (или сходной политической силе) нужна победа — упоминается Венесуэла как показательный кейс для давления на внешних и внутренних оппонентов.
- Венесуэла остаётся зоной геополитического противостояния между США, Китаем и Россией. США делают всё, чтобы вернуть контроль над Южной Америкой (экспансия в Панаму, Венесуэлу, прогноз о будущей смене власти на Кубе).
- Описывается формирование “техната” — наднационального технологического блока в Северной и Центральной Америке.

9. Истоки и параллели мировой политики
- Проводится параллель между нынешними англосаксонскими проектами и политикой Британии и США прошлого, проводится аналогия с мировой историей конфронтаций (например, британско-американский конфликт, приведший ко Второй мировой войне).

---

Общие выводы


В видео проведён сквозной анализ геополитических событий 2025 года, где каждое событие рассматривается не как изолированное, а как следствие или проявление глобальных экономических, исторических и культурных тенденций.

Ключевые выводы:

- Мировые кризисы зачастую повторяются по схожим сценариям: поиск и контроль ресурсов (золото, нефть, вода), внутренние политические противостояния, миграционные кризисы и внешнее давление великих держав.

- Исторические аналогии показывают: "смена игроков" мало что меняет в сути политики: элиты разных стран продолжают руководствоваться одними и теми же принципами — интересы власти, контроль ресурсов, управление конфликтами на периферии.

- Роли стран и регионов подвижны: Европа, постепенно превращаясь в "полупериферию", вынуждена оправдывать кризисы внешними обстоятельствами; Азия и Ближний Восток остаются полигоном для столкновения интересов, а страны Латинской Америки вновь рискуют быть втянутыми в орбиту США.

- Справедливое распределение ресурсов и честная политика остаются недостижимыми идеалами: несмотря на риторику о национальном благе, реальные выгоды часто достаются узкому кругу лиц.

- Личности и элиты играют серьёзную роль: судьбы стран меняются не только из-за абстрактных процессов, но и из-за решения (или бездействия) конкретных лиц, что хорошо видно на примерах СССР, США и других держав.

Философское размышление:
Анализируя цепочку современных и прошлых конфликтов, невольно задумываешься — насколько наши споры о власти, ресурсах и границах отражают объективные исторические законы, а где проявляется "человеческий фактор": иллюзии, страхи, корысть, предрассудки? Есть ли шанс вырваться из этого круга или поиск истины в мировой политике всегда будет носить характер поиска в тумане, когда каждый актор видит только свою часть картины?

В конечном счёте, где проходит граница между неизбежностью исторических тенденций и свободой выбора лидеров, сообществ и простых людей? Может ли осознанное отношение к текущим событиям изменить их последствия, или мы попросту вынуждены следовать тому сценарию, что диктуют "тектонические плиты" мировой истории?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IdhGJfdKQhI
