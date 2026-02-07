Кровавое воскресенье. Как это было / Вячеслав Самоходкин и Егор Яковлев
Сколько человек погибло в день «Кровавого воскресенья»? Как строили баррикады на Васильевском острове и при чем здесь телеграфные столбы? Где находился Николай II в этот день? Зачем Леонтий Бенуа пошел на рабочую демонстрацию вместе с Горьким? И действительно ли события «Кровавого воскресенья» развеяли миф о «добром царе-батюшке»?
Разбираемся в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.
Гость выпуска – историк, кандидат исторических наук Вячеслав Самоходкин.
Комментарий редакции
В этом выпуске исторического ликбеза Егор Яковлев и историк Вячеслав Самоходкин подробно разбирают события Кровавого воскресенья — 9 января 1905 года, когда в Петербурге рабочая демонстрация с петицией к царю была расстреляна войсками и полицией.
Структура и ход событий
1. Предыстория и атмосфера
- Ключевой перелом наступил с 7 января 1905 года, когда города охватила всеобщая забастовка. До этого власть и охранка недооценивали масштаб движения Гапона и его радикализацию.
- Власти колебались между арестом лидера (Гапона) и наблюдением, однако силы начали стягивать в город.
- К 9 января в Петербург были сведены значительные военные подразделения, особенно гвардии, реальная власть в этой ситуации стала переходить к военному командованию.
2. Планы сторон и характер демонстрации
- Гапон и его соратники рассчитывали на мирное шествие, без оружия и провокаций, собирались вручить петицию царю. Планы радикального захвата власти или армии среди организаторов не было, конспиративных запасов оружия тоже не существовало.
- Несмотря на отдельные советники, централизованного сценария восстания не было. Замысел был прост: дождаться царя, передать петицию и ждать ответа.
- Власти, тем не менее, готовились к возможным угрозам: полиция и войска охраняли стратегические объекты, мосты, оружейные лавки, транспорт.
3. Ход шествия
- Демонстранты собирались из разных районов (11 отделов), основные — с окраин Петербурга. К 2 часам дня планировалось общаться на Дворцовой площади.
- Шествие было лишено единого руководства: некоторые шли группами, кто-то опаздывал, отдельные отряды дошли до центра по льду из-за перекрытых мостов.
4. Вмешательство властей — вооружённые столкновения
- Ключевые точки разгона — Нарвские ворота, Васильевский остров, Троицкий мост, Невский район. Действия сильно зависели от командующих на местах, и сценарии разнились.
- Начиналось всё с конных атак и предупредительных выстрелов, но где-то — как у Нарвских ворот — это не остановило толпу, начались залпы боевыми патронами.
- Часть толпы предпринимала попытки к самообороне (баррикады, захват оружейных лавок), но они были неорганизованы и неэффективны.
5. Итоги дня и последствия
- Оценки жертв разнятся. Официально — от 90 до 129 убитых, сотни раненых. В советской и зарубежной прессе назывались тысячи и даже “десятки тысяч”, что явно преувеличено, но отражает степень потрясения.
- Особая роль события — не только как трагедии, но и как момента катастрофической потери легитимности и доверия к царю, разделения между властью и народом.
- Кровавое воскресенье стало психологическим и политическим переломом — “точкой невозврата”, триггером революционной волны.
- Несмотря на миф о мгновенном исчезновении “наивного монархизма”, вера в “доброго царя” уходила постепенно.
6. Отношение к происходящему у различных участников
- Николай II 9 января находился в Царском селе, был информирован, но воздержался от активных действий, сделав сдержанную запись в дневнике.
- Власть реагировала нервно и неуверенно — ключевые лица (Святополк-Мирский, Фулон) вскоре были отстранены; во главе города поставлен генерал-губернатор Трепов.
- Демонстрация содержала не только рабочих, но и множество интеллигентов (пример — архитектор Бенуа, писатель Горький), многие из которых после событий стали противниками старого порядка.
—
Выводы и аналогии
В этой беседе ярко проявляется сложность и многослойность исторических процессов. С одной стороны, Кровавое воскресенье — это эмблематическая трагедия, отделяющая “старую” доверчивую Россию от страны, где государство и общество вступают в необратимый конфликт. Как психологический сдвиг — это “перелом” массового сознания, подобный резкой деконструкции идеализированного образа “доброго царя”, по аналогии с кризисом доверия в любых структурах, когда реальное столкновение с насилием разрушает иллюзии.
С точки зрения системного анализа можно заметить, что власти переоценили управляемость ситуации, доверяя агентурным данным об отсутствии готовности к насилию, и одновременно недооценили эффект самопроизвольного радикализма больших масс. Подобно неустойчивым системам в физике или нейросетям, на определённом уровне накапливания возмущений даже незначительный триггер запускает лавину изменений, полностью ломающую предшествующую структуру.
Обсуждение последствий — постепенность разочарования, инерция сознания, неоднородность реакций — заставляет вспомнить современные примеры (например, падение имиджа институтов власти в критические моменты), когда мифы рассеиваются далеко не сразу, а общество проходит через серию “осознанных кризисов”.
Проявляется и проблема исторической субъективности — сколько людей на самом деле погибло, кто виновен, был ли шанс “разрулить” мирно? Объективный ответ ускользает, ведь каждая сторона оставляет свою интерпретацию, эмоциональный след. В этом и состоит практическая невозможность достигнуть “чистой” истины, особенно когда на кону — такие ценности, как справедливость, жизнь, вера в будущее.
---
Практический вывод — Кровавое воскресенье надо понимать не только как трагедию, но и как драматический урок о последствиях отчуждения власти и общества, о необходимости открытого диалога, а не только административного контроля. История XX века — словно предостережение перед лицом новых кризисов, когда правда и справедливость становятся предметом коллективных иллюзий или манипуляций.
Открытый вопрос — Возможно ли создание структуры общества, в которой трагические ошибки прошлого перестанут повторяться, или же “точки невозврата” заложены в саму природу социальных и ментальных систем? Где проходит грань между доверием народу и страхом перед ним в любом государстве?