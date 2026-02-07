Финал старого мира и рождение нового
Эпоха, которую мы знали, заканчивается на наших глазах. Финансовая система доживает последние дни, политики — лишь куклы в чужой игре, а нас пытаются вернуть в состояние «одичания».
Что делать? Где искать точку опоры?
➡️ В новом эксклюзивном интервью Виктор Ефимов встречается с Дмитрием Варфоломеевым — травником, методологом, предпринимателем и исследователем традиционного знания.
О чём это интервью:
➡️ Конец эпохи Ротшильдов и Рокфеллеров. Что дальше?
➡️ Ключ к спасению — человек.
➡️ Почему жить выше 4-го этажа опасно для здоровья? (Статистика из СССР).
➡️ 5 практических методик для управления телом и сознанием
➡️ Формула настоящей власти
Смотрите уже сейчас. Потому что будущее создают те, кто успел подготовиться.
Тайм-коды
00:00:00 – Введение
00:03:44 – Кто управляет миром?
00:06:18 – Кризис Запада и будущее
00:09:41 – Самостоятельность — это цель
00:13:03 – Истинная цель — природа
00:16:28 – Важность контакта с землёй
00:18:02 – Тело — основа всего
00:22:20 – Природа как аптека
00:25:39 – Ритмы природы и человека
00:30:06 – Как управлять эмоциями
00:34:12 – Сознание и бессознательное
00:38:01 – Сохранять внутренний покой
00:41:23 – Триединство: тело, дух, душа
00:45:49 – Традиционный взгляд: тонкие тела
00:51:05 – Почему тянет на природу?
00:56:06 – Курс «Пост»
01:01:22 – Ответственность за здоровье
01:07:09 – Пять методов оздоровления
01:13:51 – Дышать только носом!
01:16:03 – Очищение организма
01:18:50 – Вода и самоконтроль
01:20:11 – Заключение.
Дмитрий Варфоломеев: https://t.me/DMITRY_VAR
Оздоровительная система "На ПОСТу Здоровья":
Телеграм канал: https://click.tgtrack.ru/bb1f8ee3e2f9d5
Сайт: https://napostu.com/?utm_source=efimov
Комментарий редакции
В данной беседе, наполненной размышлениями о судьбах мира и человека, затрагиваются фундаментальные вопросы: конец старого мира и создание нового, самостоятельность личности в условиях глобальных трансформаций, роль традиций, тела, духа и души, а также практические аспекты формирования осознанной жизни. Взаимно дополняя друг друга, участники обсуждения предлагают как философско-исторический, так и предельно практический взгляд на вопросы человеческого бытия.
Основные тезисы:
1. Трансформация цивилизации и управление вниманием:
- Мир переживает глобальную трансформацию; современные элиты, фигуры на виду, зачастую лишь ширмы для скрытых центров управления.
- Происходит смена парадигмы — экономика внимания вытесняет промышленную экономику, возникли новые способы социализации и обмена (например, цифровые платформы и бартерные схемы).
- Внимание людей стало ключевым ресурсом, за который идет борьба, а самостоятельность — ключ к свободе.
2. Подмена целей и важность поиска своих «звезд»:
- Основная проблема современного человека — утрата истинных целей, подмена смыслов извне.
- Современная культура подталкивает к потреблению и уходу от природы, что ведет к рассогласованию с собственной природой.
- Самостоятельность осмысляется не как приверженность статусу или идеологии, а как умение определить свою цель, ориентироваться на нее подобно навигации по звезде.
3. Природа как камертон:
- Для физического, психического и духовного здоровья необходимо сохранять связь с природой.
- Примеры статистики по здоровью жителей многоэтажек, практики ежедневного соприкосновения с землей, подчеркивают: тело нуждается в естественной среде.
- Природа выступает в качестве эталона, по которому настраивается вся система человека, наподобие камертона для оркестра.
4. Тело — храм духа и души; практики здоровья:
- Тело рассматривается как основополагающий элемент, фундамент для духа и души (русское триединство).
- Состояние здоровья — отражение умения быть самостоятельным, восстанавливаться, укрепляться и управлять собой.
- Практики (питание, очищения, дыхание, физическая активность) — это не только здоровье, но и путь к самопознанию и дисциплине.
- Приводятся конкретные рекомендации (например, утренние процедуры для органов восприятия, дыхание через нос), подчеркивается важность регулярного самообразования.
5. Психика, эмоции и управление состояниями:
- Современная цивилизация манипулирует психикой через образы, вызывая эмоции и реакции, которые уводят от самостоятельности.
- Контроль над эмоциями, умение различать чувства и реакции становится важнейшим навыком.
- Чистота тела способствует чистоте психики; загрязнение телесное равносильно уязвимости психической в том, как нами управляют.
6. Сознание и бессознательное, внутренний эталон–звезда:
- Сознание понимается как совместное знание (со-знание), состоящее из осознанного и бессознательного.
- Бессознательное — носитель глубинных смыслов и ценностей, сигнализирует о внутреннем несоответствии через эмоции и состояния.
- Стремление к идентичности между внешней жизнью и внутренними целями ведёт к гармонии и устойчивости.
7. Практика самостоятельности:
- Опыт, систематизированный в образовательные и практические курсы (например, программа «Пост»), нацелен дать людям простую, но глубокую методологию управления телом, дыханием, питанием и вниманием.
- Важнейший вывод: ответственность за здоровье и судьбу лежит на каждом человеке, ждать спасения извне — иллюзорно.
8. Связь ответственности, заботы и любви:
- Истинная власть начинается с заботы, из которой рождается ответственность и затем — власть над своей судьбой.
- Забота о себе — не акт эгоизма, а проявление любви, участвующей во всеобъемлющей гармонии (в том числе по отношению к «творению Божьему» — самому себе).
9. Традиция и образование как путь к жизни:
- Традиционные практики и знания (сказки, фольклор, схематика тела, взаимосвязь полевых и тонких структур) рассматриваются как жизненно необходимое «образование для жизни».
- Осознанность и самообразование — единственно верный путь для адаптации в новых условиях и передачи этой культуры потомкам.
Выводы и философские акценты:
Эта многогранная беседа раскрывает парадокс современного человека: при внешней свободе и изобилии информации внутренние ориентиры утеряны, а самостоятельность требует возвращения к простоте — осознанному управлению телом, вниманию к психике, возвращению в поле природного ритма, честности перед своими глубинными мотивами. Истинная сила и гармония появляются лишь тогда, когда человек берет на себя ответственность за каждый аспект бытия, не перекладывая её на состояние общества, врачей, политиков или случай.
Символично, что итоговая рекомендация отсылает к древним стихам Державина — счастье не во внешних достижениях, а в поиске его в самом себе, в гармонии, совестливости, любви, уважении к своему телу и жизни.
Открытый вопрос для размышления:
Если каждый человек находит свою «звезду» лишь на опыте соприкосновения с природой, телом и собственной глубиной — возможно ли выстроить новое общество, где такие индивидуальные «комертоны» не уничтожаются шумом внешних идеологий, а становятся фундаментом для мирного сосуществования, взаимной поддержки и уважения?
Где граница между личной свободой и ответственностью перед социумом, если истина всегда ситуативна и субъективна, а движение к целостности — процесс, а не достижение?