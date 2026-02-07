Эпоха, которую мы знали, заканчивается на наших глазах. Финансовая система доживает последние дни, политики — лишь куклы в чужой игре, а нас пытаются вернуть в состояние «одичания».

Что делать? Где искать точку опоры?

➡️ В новом эксклюзивном интервью Виктор Ефимов встречается с Дмитрием Варфоломеевым — травником, методологом, предпринимателем и исследователем традиционного знания.

О чём это интервью:

➡️ Конец эпохи Ротшильдов и Рокфеллеров. Что дальше?

➡️ Ключ к спасению — человек.

➡️ Почему жить выше 4-го этажа опасно для здоровья? (Статистика из СССР).

➡️ 5 практических методик для управления телом и сознанием

➡️ Формула настоящей власти

Смотрите уже сейчас. Потому что будущее создают те, кто успел подготовиться.

Тайм-коды

00:00:00 – Введение

00:03:44 – Кто управляет миром?

00:06:18 – Кризис Запада и будущее

00:09:41 – Самостоятельность — это цель

00:13:03 – Истинная цель — природа

00:16:28 – Важность контакта с землёй

00:18:02 – Тело — основа всего

00:22:20 – Природа как аптека

00:25:39 – Ритмы природы и человека

00:30:06 – Как управлять эмоциями

00:34:12 – Сознание и бессознательное

00:38:01 – Сохранять внутренний покой

00:41:23 – Триединство: тело, дух, душа

00:45:49 – Традиционный взгляд: тонкие тела

00:51:05 – Почему тянет на природу?

00:56:06 – Курс «Пост»

01:01:22 – Ответственность за здоровье

01:07:09 – Пять методов оздоровления

01:13:51 – Дышать только носом!

01:16:03 – Очищение организма

01:18:50 – Вода и самоконтроль

01:20:11 – Заключение.

Дмитрий Варфоломеев: https://t.me/DMITRY_VAR

Оздоровительная система "На ПОСТу Здоровья":

Телеграм канал: https://click.tgtrack.ru/bb1f8ee3e2f9d5

Сайт: https://napostu.com/?utm_source=efimov