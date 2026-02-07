Главная » Видео, История, Литература, Мировоззрение, Политика

ЦРУ — ИСТОРИЯ ПОЗОРА: Как главная спецслужба мира превратилась в бизнес | Фёдор Лисицын

Фёдор Лисицын разбирает книгу Ричарда Блейка «ЦРУ: История позора» (2025) — честный разговор о том, как спецслужба, созданная для холодной войны, входила в XXI век: почему 11 сентября не остановили, как после терактов начались Афганистан и Ирак, где ЦРУ проваливалось (и почему), а где добивалось результата, и как «глобальные угрозы» могут становиться удобной рамкой для политики. Плотная фактура, громкие эпизоды, и финальный вывод о цене силовых решений и системных ошибок.
00:00 Введение: книга «ЦРУ: История позора»
00:54 Что было до 11 сентября
02:41 Зачем создали ЦРУ и как работало в холодной войне
06:04 90-е после распада СССР: кризис, переформатирование, бизнес-проекты
08:19 Персидский залив 1991: политические тормоза и растерянность ЦРУ
09:18 11 сентября как перелом: предупреждения и упущенные сигналы
11:30 Разбор предупреждений: почему «не среагировали»
13:09 После терактов: Афганистан и Ирак, роль Саудовской Аравии
14:06 Афганистан: Карзай и странные эпизоды на месте
14:43 Ирак: Саддам, политзаключённые, Курдистан, предыстория WikiLeaks и Ассанж
15:41 Провалы и успехи: Венесуэла, Югославия и кейс Милошевича
17:21 Зачем читать писателям: фактура для художественных сюжетов
18:14 Линия Китай–США: кризис 2012 и хакерский фактор
20:54 Проблемы спецслужб после «выполненной миссии»: зачем нужны реформы
22:15 КГБ/ФСБ: реформы и выводы о (не)эффективности
25:01 Конструирование новых угроз: терроризм, Китай и «удобные враги»
28:01 Критика ЦРУ: силовые методы, цена ошибок, падение престижа
29:23 Впечатления: плотный нон-фикшн как детектив

Комментарий редакции

Ключевые идеи лекции:

1. ЦРУ: от успехов к кризису идентичности
В начале лекции раскрывается, что книга «ЦРУ. История позора» О. Блейка подробно и критично разбирает эволюцию ЦРУ как института: от его блестящей и целенаправленной работы во время Холодной войны до периода кризиса после распада СССР. Подчеркивается, что после исчезновения «большого врага» агентство оказалось без ясной миссии и начало заниматься самосохранением и даже перерастать в нечто вроде бизнес-организации.

2. Переход к корпоративным и криминальным практикам
В 90-е годы ЦРУ, потеряв старые задачи, оказалось втянуто в новые, зачастую весьма спорные сферы: координация наркоторговли и нелегальной миграции под видом борьбы с теми же явлениями, а также участие в бизнес-проектах. По мнению автора, структура стала работать больше в интересах самосохранения и собственного обогащения.

3. Манипуляции, мифы и двойные стандарты
В книге и лекции отмечается: спецслужбы (и ЦРУ в особенности) нередко создают новых врагов и мифологизируют угрозы (глобальный терроризм, образы злодеев — Бен Ладен, Хусейн, Путин), чтобы оправдать бюджет и существование. Указывается на феномен двойных стандартов, когда одни и те же действия оправдываются или осуждаются в зависимости от выгодны ли они самим США.

4. Фактические и мифологические провалы
Подробно разбираются главные неудачи ЦРУ XXI века — террористическая атака 11 сентября, война в Афганистане и Ираке, поддержка диктатур, утечки информации (Уикиликс), неспособность адекватно реагировать на новые вызовы, неготовность к изменению мира. Там, где раньше работала жёсткая идеологическая борьба (как с СССР), теперь наблюдается беспомощность или имитация деятельности.

5. Неспособность к обновлению
Главная мысль: изначально эффективные спецслужбы легко становятся жертвой бюрократизации и теряют смысл существования, если не реформируются вовремя или не получают новых четких задач. ЦРУ уподобляется другим бюрократическим монстрам истории — создание внутренних легенд, проедание ресурсов, защита статусов и отсутствие реальной пользы. Автор проводит аналогии с другими разведслужбами (КГБ, Моссад) и даже с инквизицией.

6. Рефлексия над природой истины и иллюзий
В лекции неоднократно подчеркивается: большие структуры склонны верить в созданные ими же иллюзии, рационализировать морально сомнительные действия ради «общего блага», терять контакт с реальностью. Примеры из истории, психологии и даже сравнения с художественной литературой (как реальная история интереснее вымысла) дополняют это размышление.

Практические выводы и философская рефлексия:

- История ЦРУ — это история того, как любая институция, утратив ясную цель и внешний вызов, может стать заложником собственной инерции и мифологии, начать играть прежде всего на саму себя, а не на общественное благо.
- Склонность спецслужб (как, впрочем, и любой большой системы) создавать иллюзорных врагов и обосновывать свои действия рационализациями — пример того, как субъективная истина, будучи выгодной и увереной, легко подменяет реальность.
- Проблема не только в фактических ошибках, но и в том, что общество часто не готово реформировать или даже посмотреть критично на устаревшие инструменты, предпочитая мифологию эффективности.

Итоговый вопрос для размышления:
Можно ли, опираясь лишь на внутренние рационализации и институциональную память, распознать момент, когда инструмент перестаёт служить цели, а начинает служить лишь себе? Где проходит граница между необходимым адаптационным мифом и опасной самоиллюзией, порабощающей не только структуру, но и целое общество?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/6da97b217ba04fdfed48e5322a29208c/
