Фёдор Лисицын разбирает книгу Ричарда Блейка «ЦРУ: История позора» (2025) — честный разговор о том, как спецслужба, созданная для холодной войны, входила в XXI век: почему 11 сентября не остановили, как после терактов начались Афганистан и Ирак, где ЦРУ проваливалось (и почему), а где добивалось результата, и как «глобальные угрозы» могут становиться удобной рамкой для политики. Плотная фактура, громкие эпизоды, и финальный вывод о цене силовых решений и системных ошибок.

00:00 Введение: книга «ЦРУ: История позора»

00:54 Что было до 11 сентября

02:41 Зачем создали ЦРУ и как работало в холодной войне

06:04 90-е после распада СССР: кризис, переформатирование, бизнес-проекты

08:19 Персидский залив 1991: политические тормоза и растерянность ЦРУ

09:18 11 сентября как перелом: предупреждения и упущенные сигналы

11:30 Разбор предупреждений: почему «не среагировали»

13:09 После терактов: Афганистан и Ирак, роль Саудовской Аравии

14:06 Афганистан: Карзай и странные эпизоды на месте

14:43 Ирак: Саддам, политзаключённые, Курдистан, предыстория WikiLeaks и Ассанж

15:41 Провалы и успехи: Венесуэла, Югославия и кейс Милошевича

17:21 Зачем читать писателям: фактура для художественных сюжетов

18:14 Линия Китай–США: кризис 2012 и хакерский фактор

20:54 Проблемы спецслужб после «выполненной миссии»: зачем нужны реформы

22:15 КГБ/ФСБ: реформы и выводы о (не)эффективности

25:01 Конструирование новых угроз: терроризм, Китай и «удобные враги»

28:01 Критика ЦРУ: силовые методы, цена ошибок, падение престижа

29:23 Впечатления: плотный нон-фикшн как детектив

