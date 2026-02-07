Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Историк спецслужб Александр Колпакиди разбирает одну из самых загадочных страниц позднего СССР. Существует версия, что Константин Черненко готовил масштабную реабилитацию Сталина (включая возвращение названия Сталинград) и экономические реформы по китайскому образцу, но был устранен в результате заговора. Мы обсуждаем роль КГБ и лично Андропова в подготовке развала страны: как спецслужбы продвигали «своих» людей (Горбачева) и блокировали «Русскую партию». В выпуске: странные обстоятельства болезни и смерти Черненко (версия об отравлении), борьба между суверенниками и глобалистами внутри ЦК, и почему 1985 год стал точкой невозврата. Криптоистория против конспирологии: где факты, а где мифы?

00:00 — вопрос об убийстве Черненко

01:18 — зачем Черненко был нужен Сталин

02:17 — Русская партия и её реальное влияние

03:51 — архивы КГБ и история с Митрохиным

09:46 — криптоистория vs конспирология

10:40 — Черненко и Андропов: разные курсы

14:21 — Федорчук, КГБ и аппаратные интриги

25:52 — Крючков и логика спецслужб

36:56 — Китай, реформы и упущенный шанс

42:40 — смерть Черненко и роль врачей

45:41 — феномен советского человека

47:54 — почему распался СССР

#Колпакиди #СССР #Черненко #КГБ #история #советскийчеловек #политика