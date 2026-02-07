“Бомбы этносепаратизма, или кто и как назначал глав КГБ и МВД СССР”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 2 февраля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России, тг-канал: t.me/fedorbiryukov.
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
Telegram Радио Аврора: https://t.me/aurora_network
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
1. Назначения руководителей КГБ и МВД СССР:
Спицын подробно разбирает процедуру назначения глав силовых ведомств в позднем СССР и разрушает распространённое представление о якобы решающей роли формального главы государства (председателя Президиума Верховного Совета СССР). По сути, кандидаты на эти посты определялись в узком кругу членов Политбюро ЦК КПСС, где рассматривались персоналии с учётом интересов партийного руководства, и лишь после этого решение оформлялось юридически указом Президиума Верховного Совета. Министры и председатели КГБ были инструментом коллективного управления, а не чьих-то личных симпатий.
2. Коллективное руководство и партийная динамика:
Советская система власти отстаивала принцип коллективности. Генеральный секретарь не мог единолично определять ключевые решения, особенно касающиеся безопасности и кадровых назначений. "Коллективное руководство" работало даже в сталинские времена, где дискуссии могли быть достаточно оживлёнными. Правовая фиксация лишь завершала длительный процесс внутри номенклатуры.
3. Этно-сепаратизм и распад империй (Российская империя, СССР):
Этнический национализм и сепаратизм — универсальные явления для любых крупных государств. Их всплески не обязательно ведут к распаду, если нет внутренних слабостей и просчётов центра. В качестве примеров приводятся Испания, Бельгия, Германия. Советский распад объясняется комплексом причин, но решающую роль сыграло именно высшее партийно-государственное руководство, которое под влиянием различных обстоятельств стало само — открыто или тайно — поддерживать автономистские тенденции в республиках (особенно с эпохи перестройки при Горбачёве). Подчёркивается участие агентов КГБ среди лидеров национально-освободительных движений и двоемыслие советской элиты.
4. Юридические парадоксы современной России на примере дел о реабилитации:
Решения о реабилитации по статьям антисоветской агитации подвергаются острой критике: законы всегда отражают волю господствующего класса, и невозможен задним числом "моральный пересмотр" той правовой системы, поскольку её законы были логичны для своего времени и социального заказа. Государственная воля не универсальна и смена общественного строя — смена и юридической ментальности.
5. Эволюция трудового права и социальная защищённость:
Сравнение советского трудового законодательства с современным буржуазным показывает принципиальные сдвиги — от безусловной защищённости работников до фактической полной зависимости от работодателя. Это отражение смены самого характера государства и его "классовой природы": учитель превращается из члена товарищества в объект манипуляции.
6. Склонность к персонификации и мифологии истории:
В последнем вопросе и ответе затрагивается проблема мифотворчества вокруг наследия исторических учебников и персон, что лишний раз указывает на сложность адекватной оценки прошлого без опоры на строгую дисциплину в источниках.
---
Вывод и философский ракурс:
В этом разговоре отчетливо проступает мысль о том, что любые институты власти, будь то силовые ведомства, правовая система или даже история (и её учебники), не существуют в вакууме абстрактных идей. Ими управляют субъективные интересы — зачастую групповые, нередко скрытые, пронизанные противоречиями между формальной процедурой и реальным центром силы. Советская система, несмотря на риторику о коллективности, в глубине продолжала бороться с многоглавой гидрой частных интересов, личных амбиций и споров о "правильной линии".
Интересно, что причина распада великих держав редко заключается только в национализме "на местах". Это скорее внутренний саботаж элит, отказ центрального ядра играть прежнюю роль. История оказывается не столько полем простых причинно-следственных связей, сколько сценой сложного психологического и социокультурного спектакля.
Та же относительность юридических норм и трудового права, которую иллюстрирует спикер: нет универсальной справедливости или вечных прав — есть соотношение сил в текущем моменте и реальная воля (или бессилие) носителя власти.
И здесь проявляется парадокс: истина всегда ситуативна, и даже самый устойчивый институт может стать декоративным, если изменяются отношения в человеческом материале.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если коллективное руководство, система законов или даже национальное единство — не более чем проекция актуальных интересов группы или субъекта, то возможно ли создание таких структур, которые бы были устойчивы к субъективности их носителей? Или мы всегда обречены жить в мире, где изменения происходят быстрее, чем мы успеваем их осмыслить? Как, на ваш взгляд, стоит относиться к прошлому: через попытку дать ему объективную оценку или признать нашу субъективность и научиться жить со множественностью истин?