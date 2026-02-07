Эта криминальная история началась в американском штате, где один задумчивый кладоискатель придумал бизнес устройство, рамку «Суслик» для поиска мячей для гольфа. Приборы продавались почти дёшево 70$ в розницу. Но партнёры Уэда предложили искать этой рамкой не только лишь мячи, и продавать поисковую лозу дороже. Если согнуть буквой Г кусок проволоки, вставить в колпачок от авторучки, то это было примерно то, что продавал Уэйд за 4000 рублей. Однако жадность человеческая границ не ищет. Название изделия изменили на более солидное - Квадро Тракер, сделали красивую упаковку и продавали охранным агентствам в США по 1000$ в розницу. Этим прибором можно было искать не только бомбы и наркотики, но и коррупцию. Но мафия непобедима, а прибор шагнул в жизнь.

История лозоходства насчитывает тысячелетия, есть изображения 2000 лет до н.э, на нем изображен человек с поисковой лозой. В нулевые годы н.э. древние учёные только констатируют факт применения поисковой лозы, а учёные алхимики средневековья применяют метод сами и весьма успешно. Чета баронов в 17 веке работает профессионально по поиску рудных месторождений и находит славу на этом поприще. Атеист Ломоносов пишет, что рассказы о пользе лозы и рамок лишь детские забобоны (забавы), но, практически, Михаил даже водку придумать не смог, и веры ему нет. Лозоходство в С. Союзе процветало, проводились съезды лозы в 70 и 90 годы. Т.е. человечество к этой теме периодически возвращается, а массовое применение началось в США.

В 1996 году прибором занялось ФБР. На пустой коробке прибора свободно вращалась в горизонтальной плоскости штыревая антенна, других активных компонентов не было. Сделали тесты на функциональность, продажу запретили, а менеджеры компании разбежались. Один из них Роу сквозанул в Англию и уже там взялся за старое. Была создана контора в стиле нанодолины Анатолия с названием Глобал Техникал с прибором «Альпака». По внедрению коррупции организаторы «глобальной техники» от Чубайса не отставали, их бизнес процветал. Один из сотрудников лозовой долины Маккормик основал свою контору и назвал её Адванчед Тактика Секьюрити, смысл понятен без перевода.

В пятом году Маккормик закупил большую партию незапрещённых и популярных «Сусликов» в США и переделал их в изделие АДЕ 651 путём наклеивания этикеток, добавления инструкций, пустых картриджей и поиска коррупционеров. В отличии от Чубайса, Маккормика посадили, но дел он наделал не мало. Столько, что и Чубайс может ему позавидовать.

Маккормик продал 5000 аппаратов МВД Ирака по 8 тыс. за штуку. А МВД Ирака продало их своей стране уже по 30 тыс. $ за штуку. Министр МВД Ирака и его зам, клялись на Библии, что проверяли аппараты Маккормика в деле и наловили кучу террористов. Чубайс не смог заломать Саяно-Шушенскую ГЭС, хотя пытался, а аппарат Маккормика унес жизни тысяч иракцев. Блок посты в стране лозой Маккормика досматривали автомобили, гужевой транспорт и велоколяски. Террористы взорвали несколько блокпостов прямо с охраной. Этих фактов убоялись уже сами англичане, они в 10 году запретили лозу-миноискатель со своей туманной родины, а в 13 посадили Маккормика и Ко на разные сроки. Однако аппарат так понравился мошенникам, что до сих пор втуляется и используется, например в Пакистане. Эта борьба с лозой напоминает борьбу за рождаемость в нашей стране. И рождаемость и лозоходство явления природные, их сбрасывать со счетов коррупционеров преждевременно.

В связи с описанными фактами возникает вопрос о пользе самого лозоходства. Вдумчивый деятель с британских островов предложил миллион единиц валюты тому, кто обманет его театральную систему проверки магии лозоходства. Как вариант, сцена опыта представляет из себя емкости с водой по периметру площадки, а под площадкой трубы в любых направлениях. Нужно угадать раз десять подряд, по какой трубе бежит вода. Этот тест напоминает игру в напёрстки больше чем само лозоходство.

Наши естествоиспытатели проводили свой более разумный и простой тест, с кусками свинца под тремя коробками. Операторы с рамками неплохо определяли положенине закладки при наличии закладчика в зале, если закладчик выходил из подъезда за дверь, то точность определения стремилась к теории вероятности. Также происходило, если закладывал свинец другой человек, а дежурному на сцене неправильно называли место закладки. Лозоискатели опять ошибались, и был сделан вывод о решающем значении свидетеля в опыте. Этот опыт во многом совпадает с опытами, которые проводит гипнотизер в зале по поиску спрятанных вещей, их он находит и без рамки.

Однако в чистом поле нет водопроводчика природной воды, часто никого нет, но лоза воду как то чует. Тогда придумали кинэстетическое объяснение явлению лозоходства. Оно сводится к тому, что человек интуитивно угадывает, где вода или руда, а лоза колеблется за счет вибрации его рук при представлениях верных направлений. В этой связи контрольный опыт с трубами под площадкой исключает возможность верного решения. Оператора на сцене нет, да он может и не знать куда пошла вода, природных признаков воды на сцене нет. Кроме того испытуемому могут и не показать всю систему перед опытом, а без этого его шансы ноль. Он на этой искусственной площадке продолжит искать, как всегда, природную воду. Способом лозы пользуются английские водопроводчики, но они-то, как раз, со своей водяной системой знакомы отлично и знают что ищут.

В конечном итоге лоза для поиска любых невидимых предметов применяться может профи, которые этими вещами занимаются. Но нельзя массово применять это устройство на свободной выборке людей, как это сделали в Ираке, под давлением коррупции. Сами операторы должны иметь прекрасную зрительную память, навыки лозоходства и специализацию в поиске определённых предметов, как служебная собака, которая тоже лозоход своего рода.