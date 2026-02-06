Сергей Есенин: самоубийство или убийство? Спустя сто лет споры не утихают. В комментариях к нашим предыдущим роликам продолжают настаивать: поэта убили, а повешение — инсценировка. Но что говорят документы и судебная медицина?

В новом выпуске с бывшим следователем Григорием Прядко мы отвечаем на ваши вопросы и проводим криминалистический разбор дела №89: место происшествия, эксперименты с верёвкой и анализ посмертных масок — без конспирологии, только факты и логика следствия:

— Мог ли Есенин сам завязать петлю на такой высоте?

— Откуда на лбу круглое пятно — след от удара или входное пулевое отверстие?

— Почему не было выделений и других «классических» признаков асфиксии?

— Зачем понадобилась инсценировка, если были якобы огнестрельные раны?

— Что не так с «сенсационным» исследованием, получившим премию польского МИДа?

00:00 – Отвечаем на ваши вопросы о смерти Есенина

04:05 – Почему у Есенина не было выделений после смерти?

14:46 – У Есенина был пистолет! Почему он им не воспользовался?

20:35 – Конспирология: слухи о бетонированной могиле Есенина

21:44 – Есенина убили при попытке ареста?

25:08 – Планировался ли арест Есенина?

26:43 – Методика расследования: как правильно распутывать клубок фактов?

35:35 – Осмотр места происшествия: что увидели в номере «Англетера»?

49:36 – Свидетельские показания: совпадения и противоречия в рассказах

55:19 – Что за след на лбу Есенина?

01:01:41 – Разбор версии об огнестрельном ранении: почему она несостоятельна

01:06:18 – Польское «расследование»: разбор методов и мотивов авторов

01:11:21 – Критика польских экспериментов: имитация науки или ангажированность?

01:15:38 – Фантастика: тайная тюрьма ОГПУ и перенос тела

01:22:27 – Одежда и поза: мог ли Есенин забраться на тумбу в брюках?

01:28:27 – Почему версия убийства не находит доказательств?