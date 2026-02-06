Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Заключительная беседа серии «Великий договорняк» с Романом Голуновым — о том, как договорённости 1960–1970-х изменили траекторию СССР, перевели экономику на ресурсную основу и ограничили внешнюю торговлю и золотовалютную политику. Дальше — про «переучреждение» США командой Трампа, роль Маска и Питера Тиля, частные валюты и криптоактивы как инструмент новой эмиссии, Гренландию и Канаду как ресурсную базу, и то, как ИИ, дата-центры и «количественная геоэкономика» становятся механизмами управления будущими конфликтами.

00:00 финал серии «Великий договорняк» и анонс книги

00:57 договорняки работают десятилетиями: логика длинных проектов

02:00 что «сломали» в СССР к середине 1970-х

03:51 ресурсная модель и внешнее управление экономикой

04:49 золото, валюта и ограничения внешней торговли

05:44 США после отказа от золотого доллара: путь к гегемонии

07:58 технократы, учёт ресурсов и климатическая повестка

09:53 крипта и «смена меры мены», Австро-Венгрия 2.0

10:37 Холдеман и семья Маска: южноафриканский узел

13:08 переезд Маска в США и происхождение «проекта»

14:10 Zip2, PayPal и старт технологической линии

14:57 Питер Тиль и «тёмное просвещение»

16:29 «будущее можно изобрести»: принцип Тиля/Маска

17:14 НАФТА: США как регулятор Канады и Мексики

18:13 персонализация управления и «инфослед»

18:40 криптоактивы, социальный рейтинг и влияние на элиты

19:39 Венесуэла, нефть и роль доллара

21:35 возможная конфискация крипты: кому достанется

23:27 регулирование крипты в РФ/Беларуси

24:21 золото против доллара: бегство физметалла

27:04 экспорт Китая и санкционное давление

28:54 репо, вливания и спор Трампа с ФРС

30:58 «старые деньги» vs новая эмиссия: пересборка системы

31:57 металлы: золото/серебро и спрос Китая/Индии

32:30 крипта vs золото: масштабы рынков

34:15 условия частной эмиссии: технологии, ресурсы, энергия

35:24 редкоземы: Китай, США, Канада и Гренландия

37:05 Гренландия как тест новой системы управления

39:06 Гондурас и «обкатка» на Роатане

42:21 ограничения AGI: энергетический потолок

43:01 дата-центры и горизонт внедрения 3–5 лет

43:59 ресурсы для управления: медь, литий, чипы

47:36 контракты, дефициты и оплата золотом/криптой

48:55 будущие договоры: контроль территорий и ресурсов

50:31 пересмотр глобальных карт и «шутки, которые не шутки»

53:02 госслужащие Запада и логика переговоров

54:02 команда Трампа: Рубио, Вэнс, Маск, Тиль

56:20 «новая бюрократия»: контроль + технологии

58:07 доктрина Монро и «золотой миллиард»

01:01:02 «переучреждение США»: полушария + Гренландия

01:01:58 новая система частных валют и обнуление старых

01:05:43 ИИ в армии США: офицеры ИИ и операции «до секунд»

01:09:56 DARPA и «количественная геоэкономика»

01:11:33 позиция РФ: многополярность и роль ООН

01:12:45 «Совет мира» как альтернатива ООН: правила входа

01:14:34 выход США из международных организаций

01:18:07 зачем новый договор для планеты

01:20:26 финал и благодарность зрителям

