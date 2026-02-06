Трамп, Маск, Тиль и новая эмиссия: кто пересобирает мир | Роман Голунов
Комментарий редакции
---
1. Исторические предпосылки новой мировой перестройки- Доклад строится на идее о неформальных «договорняках» между элитами США и СССР в середине XX века, приведших к остановке экспансии СССР и радикальному изменению баланса сил, научно-техническому застою и переходу к экономической модели, ориентированной на экспорт сырья.
- Подчеркивается, что ключевые события конца 60-х — середины 70-х годов (остановка советских научных программ, переход на импорт промышленных технологий, нефтедоллар) определили нынешние глобальные процессы.
2. Технократия, элиты и пересборка мира- Рассматривается феномен «техната» (идея о мире, управляемом технологической и учетной рациональностью вместо классических рыночных механизмов), уходящий корнями в 1930-е, но реализующийся только ныне благодаря новым технологиям — большой автоматизации, развитию искусственного интеллекта, и появлению блокчейн-валют.
- Илона Маска и Питера Тиля в лекции видят не просто как успешных бизнесменов, а как носителей идеологических программ, стремящихся не предвидеть, а сконструировать будущее (“будущее можно изобрести”), делая ставку на технологическую управляемость, кастовость и иерархию (взгляды Тиля).
3. Новая архитектура глобального управления- Отмечается формирование «новой бюрократии» — сплава классических чиновничьих структур с тотальной цифровой прослеживаемостью и социальной адресностью, где классический государственный аппарат переходит в режим алгоритмического управления, используя достижения ИИ и альянс частных компаний (Palantir, OpenAI, Grok).
- В центре этой системы предстает возможность создания не-государственных (частных, корпоративных) валют и архитектур эмиссии (“криптотрампик”, новые миссии, блокчейн).
4. Ресурсы как новый фронт борьбы- Прослеживается акцент на борьбе за контроль над ключевыми ресурсами — медь, редкоземельные металлы, литий, золото, нефтяные резервы. Формирование контрактных обязательств на поставку становится важнее текущей цены.
- Геоэкономика все более превращается в моделируемый процесс, где путь к господству лежит через управление цепочками поставок, созданием дефицитов и финансовыми инструментами, а не только через “старую” политическую власть.
5. Политическая и идеологическая перестройка- Доклад показывает попытки США (вокруг команды Трампа и технократов) консолидировать Северную и Южную Америку с новым “золотым миллиардом”, перераспределить центры силы, фактически создавая геополитическую реинкарнацию, где Европа, Азия и Россия вынуждены искать новые роли.
- Переосмысливается и роль ООН: проектируется альтернативная организация (“Совет мира” под эгидой Трампа), опирающаяся на финансовую и политическую реальность будущего.
6. Технологии и психосоциальное проектирование- Внедрение ИИ в военное дело (оперативные решения в реальном времени, симуляции “войны как видеоигры” без эмоционального вовлечения оператора), цифровое моделирование и управление поведением становятся частью глобальной стратегии.
- Рассматривается формирование новых научных дисциплин (“количественная геоэкономика”), задача которых — математически моделировать и реализовывать экономическое удушение противников.
7. Переход к многополярности и экзистенциальные риски- Россия заявляет о курсе на “многополярный мир” и апеллирует к основам международной легитимности (ООН), но глобальные игроки уже ищут новые организационные формы управления.
- Подчеркивается опасность “договорников”, где одни стороны, следуя идеалистическим ожиданиям, играют по старым правилам, а другие прагматично формируют совершенно новую реальность, подстраиваясь под возможности эпохи.
---
Выводы и размышления
В этом диалоге проводится глубокая и аналитическая параллель между историей, современностью и наметившимися тенденциями будущего глобального расклада. Центральная мысль — мир переходит в стадию стремительной пересборки, где привычные национальные институты, валюты и идеологии могут быть стремительно замещены новыми формами — корпоративными деньгами, технократическими управлениями и “частными” армиями.
Это порождает массу философских и практических вопросов: не станет ли новая цифровая бюрократия орудием еще более жесткой кастовой иерархии, лишающей человека индивидуальности и субъективного опыта? Как различие между “конструированием будущего” и принятием его непредсказуемости скажется на свободе личности и динамике сообществ? Можно ли вообще выстроить “устойчивый” порядок, если тотальная прослеживаемость и автоматизация действий ставят индивида в положение функции системы, а не живого участника истории?
Важно и то, что, несмотря на технологическую и капиталовую мощь, пересборка мира происходит внутри конфликтов старых идеологий и прагматичных интересов, что делает истину и справедливость процессом поиска, а не конечной данностью.
Открытый вопрос:
Если истина о мире всегда будет ситуативной и условной — в чем тогда смысл быть человеком в этой новой, “конструируемой” реальности, и какова роль живого личного выбора на фоне машинных стратегий и глобальных пересборок? Не упускаем ли мы из виду простое человеческое достоинство, когда любая “меря и мема” может быть переписана новым кодом крупной корпорации или элитной группы? Как сохранить внутреннюю свободу — и вообще что значит быть “свободным” — в мире, где границы между реальностью и её моделированием все более размыты?