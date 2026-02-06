С.В. Савельев – Духовный склероз
Мозг хочет думать, а организм сопротивляется. Как возникает зависимость от гаджетов. Как заставить мозг лучше работать? Даже после 40 лет можно полностью изменить способность мыслить. Уникальный навык человека – письмо. По тексту можно вычислить преступников или гениев. Детей нельзя перегружать занятиями, пока их мозг формируется.
Об этом и другом доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев в подкасте «Лепта» на телеканале 360.
Эфир программы от 28.01.2026 г.
Комментарий редакции
В данной беседе профессор Савельев, биолог, и православный священник поднимают вопрос о природе свободы воли, причинах индивидуальных различий и ответственности человека за свои поступки. Центральная метафора — разница между лимбической системой (устойчивое "животное" ядро мотиваций: еда, размножение, доминантность) и неокортексом, ответственным за социальное, произвольное мышление, культуру и саморефлексию. Здесь же проводится различие между людьми, способными к "произвольному мышлению", и живущими по алгоритму "стимул — реакция".
Основные идеи и аргументы:
1. Свобода воли: миф или реальность?
- По мнению Савельева, абсолютная свобода воли — скорее исключение, чем правило, и чаще всего "произвольное мышление" (то есть умение выходить за автоматизм, заниматься деятельностью без прямой выгоды) присуще единицам ("у одного из тысячи").
- Большинство живёт на автопилоте: их действия определяются комбинацией врожденных программ, лимбической мотивации и социальных шаблонов, усвоенных в детстве и юности.
- Прямая аналогия проводится с принципами работы алгоритмов и нейросетей: у человека, как и у машины, поведение часто строится на "выборе из готовых сценариев".
2. Структурная уникальность мозга и ограничения свободы
- Развитие мозговых структур (особенно неокортекса, его "полей и подполей") варьируется крайне существенно. Это биологически задано, например, есть области мозга, размеры и сложность которых у разных людей отличаются в разы.
- Одаренность, как и склонность к произвольному (нестереотипному) мышлению, имеет материально-биологическую основу — если какого-то комплекса структур "нет", сформировать его невозможно.
- Человек не может мыслить вне тех возможностей/ограничений, которые заданы его биологией, воспитанием, средой.
3. Воспитание, социализация и поле "человеческого"
- Социализация (именно через насыщенное взаимодействие, образование, духовную и интеллектуальную практику) критична для развития человеческих способностей. Пример "детей-маугли" показывает, что без культурного контекста из человеческого потенциала, по сути, ничего не развивается.
- Тем не менее, даже самый развитый неокортекс не гарантирует возникновение свободы воли у каждого.
4. Свобода воли и моральная ответственность
- Обсуждается важность свободы воли для вопроса нравственной ответственности: если у человека нет выбора (или нет "произвольного мышления"), то вопрос ответственности становится размытым.
- Однако и религиозная точка зрения не отменяет индивидуальной ответственности: каждый человек в христианстве потенциально может достичь спасения, даже если его умственные и волевые способности ограничены.
5. Индивидуальная динамика: возможность изменений
- Вопреки распространённой пессимистической идее, что после 30–40 лет изменения невозможны, Савельев утверждает: мозг пластичен, и даже в зрелом возрасте можно развивать новые связи, освоить новое мышление — хотя это требует усилия и "больно" с точки зрения затрат энергии.
- Но если поведение полностью алгоритмизируется, мозг "отмирает", сосуды атрофируются, и новые возможности уже не возникают.
6. Практические рекомендации
- Важно не перегружать детей знанием с раннего возраста, более ценно сенсорное, творческое, ролевое обучение "в игре".
- Для взросления и появления "произвольного мышления" нужно создавать условия выбора, предлагать разнообразные сценарии поведения, а не навязывать готовый шаблон.
7. Феномен "духовной" составляющей
- С точки зрения религии, человек — не только тело и интеллект; даже при ограниченных биологических и умственных возможностях он остаётся "человеком" благодаря духовной составляющей.
- Наука же видит в вере не инструмент объяснения, а особую сферу, к которой её методы не применимы.
8. Шаблонность — способ выживания
- Человек тяготеет к шаблонам — будь то политическая партия, церковная община или социальная роль, поскольку так проще экономить энергию и снижать тревогу.
- Тут просматривается аналогия с программами: искусственный интеллект также "учится" на готовых паттернах.
9. Излечение от штампов — осознание и усилие
- Настоящее развитие — и интеллектуальное, и духовное — связано с выходом за пределы шаблонов, но это требует осознанности и энергетических затрат, которые большинству "невыгодны".
10. Открытый вопрос:
- Если свобода воли возможна только у единиц, в чём тогда заключается человеческое достоинство и равенство? Можно ли говорить о нравственной ответственности, если не каждый объективно способен на свободный выбор?
- Или, возможно, ценность человеческой жизни лежит в другом — в самой практике поиска, пусть даже и по "алгоритму", и в стремлении выйти за его пределы?
---
Вывод
В этом видео главное внимание уделено вопросам свободы воли, природы произвольного мышления и индивидуальных особенностей мозга, а также их связи с ответственностью и способностью к изменению. На стыке биологии, психологии и духовности строится вывод: абсолютная свобода воли — удел немногих, и она зиждется на уникальной конструкции мозга и развитии социальных, культурных, духовных навыков.
Большинство людей действуют преимущественно по шаблонам, реагируя на стимулы автоматически, а желание и умение выйти за рамки этих алгоритмов (занимаясь деятельностью из любви к познанию, искусству или служению) крайне редки — но возможны и при определённых усилиях даже в зрелом возрасте.
Этот разговор раскрывает важность сочетания биологических ограничений и силы воспитания, а также практики — будь то интеллектуальной или духовной — для расширения своего горизонта выбора. Открытым остаётся вопрос: если свобода воли — удел редких, где тогда проходит граница подлинной "человечности" и что это меняет в нашем отношении к себе и другим? Может ли осознанная жизнь быть целью сама по себе, независимо от количества возможных вариантов выбора?