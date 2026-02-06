Главная » История, Мировоззрение, Политика

Ряженые «монархисты» и Геббельс

45 1
Переслано от: Игорь Шишкин

Ряженые «монархисты» и Геббельс

Историк Егор Яковлев («Цифровая история») уличил журналиста «Радио Россия» Романа Антоновского («сына монархии») в повторении «задов» геббельсовской пропаганды: убийство миллионов советских пленных – следствие отказа Сталина подписать Женевскую конвенцию о военнопленных.

«Текст Романа Антоновского — прямое оправдание нацизма и отрицание приговора Нюрнбергского трибунала»

Только надо отдавать себе отчет, что мы имеем дело не с «вывихом» у отдельного журналиста.

Роман Антоновский – винтик в «сеточке», которая под прикрытием «монархизма» и «русского» национализма, целеустремленно поливает грязью память о Великой Победе, опираясь на базовые положения фашистской пропаганды.

Несколько примеров.

Первый базовый тезис геббельсовской пропаганды: Германия пришла освободить русский народ от большевистского ига.

Теперь смотрим, что утверждают новоявленные «монархисты» и «русские» националисты.

Архиепископ Звенигородский Савва (Тутунов), – новая (прибывшая к нам из Франции) восходящая звезда «русского» национализма и «монархизма» – утверждает, что перед фашистским нашествием Сталин проводил политику истребления (геноцида) православного русского народа:

«Сталин – жесточайший гонитель Церкви, руководивший в 1930-е годы такими гонениями, которые можно назвать геноцидом православных»

Андрей Медведев, один из руководителей ВГТРК, уже несколько лет, как из патриота-татарина, защитника советского наследия, превратившийся в «русского» националиста и «монархиста», заявляет, что все руководство СССР (сверху донизу), включая командный состав Красной Армии, перед войной и в годы Великой Отечественной войны – это враги русского народа:

«Коммунист всегда русофоб по умолчанию. Для коммуниста хоть сейчас, хоть сто лет назад, русские это главные враги»

Борис Корчевников, руководитель телеканала «Спас», 22 июня в День памяти и скорби, пишет, что немецко-фашистское нашествие – это способ, которым русские святые «вразумляли» русский православный народ:

«Моя молитва всем русским святым об одном: чтобы никогда больше им не довелось вразумлять свой народ и возвращать нас к Богу так страшно, как это случилось в этот день 84 года назад»

Итак, в чем отличие позиции архиепископа Саввы (Тутунова), одного из руководителей ВГТРК Андрея Медведева и руководителя федерального телеканала Бориса Корчевникова от позиции Геббельса?

В листовках Геббельса: красноармеец, твой враг большевики, а не вермахт, несущий свободу от ига коммунистов.

У ряженых «монархистов»: коммунисты, возглавлявшие советское государство и Красную Армию, – смертельные враги русского народа, устроившие его геноцид. При этом никакого фашистского геноцида советского народа: немцы по воле Собора святых в земле русской просиявших лишь «вразумляли» таким страшным способом русский народ, не желавший сдаваться в плен и убивать своих командиров коммунистов.

Второй базовый тезис Геббельса: Гитлер спасал Европу и весь мир от порабощения ордами большевиков.

«Наследие Империи» генерала Решетникова утверждает, что Сталин спровоцировал Гитлера напасть на СССР для «захвата Германии и беззащитной Европы»

«План тирана: захват для начала Европы, а если получится, и мира»

Не ошибитесь. Тиран не Гитлер. Это Сталин. В полном соответствии со вторым базовым тезисом пропаганды Геббельса.

Не удивительно, что генерал-полковник В. И. Колесников, в прошлом первый заместитель министра внутренних дел и заместитель Генпрокурора РФ, доктор юридических наук, так квалифицировал деятельность Л.П. Решетникова на поле истории войны:

«Деяния Решетникова, подпадают под действие ст. 354.1 (распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение чести и достоинства ветеранов, совершенное публично). … Также при соответствующей оперативной разработке, возможна квалификация по ст. 275, 276.»

Для справки: ст. 275 и 276 связаны с изменой Родине.

Полагаю, вывод В.И. Колесникова справедлив не только в отношении Л.П. Решетникова.

Комментарий редакции

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ СТАТЬИ:

1. Обвинение журналиста в повторении тезисов нацистской пропаганды
Историк Егор Яковлев обвиняет журналиста Радио Россия Романа Антоновского в озвучивании тезиса, что массовая гибель советских военнопленных стала следствием отказа СССР подписать Женевскую конвенцию. Такой ход Яковлев трактует как оправдание нацизма и попытку снять ответственность с нацистской Германии, что прямо противоречит приговору Нюрнбергского трибунала.

2. Системность переосмысления истории среди современных "монархистов"
Антоновский представлен не как одиночка, а как часть идеологической сети людей, которые под видом монархизма и русского национализма фактически транслируют пропагандистские нарративы, близкие к фашистским, и очерняют советское прошлое, особенно роль СССР в победе над нацизмом.

3. Параллели между современными высказываниями и геббельсовской пропагандой
- Первый тезис: Германия пришла "освободить" русский народ от большевиков.
Новые монархисты обвиняют советскую власть в геноциде русского народа, утверждают, что репрессии против церкви и народа были настолько масштабны, что вторжение Германии воспринимается некоторыми как "карма" или даже "вразумление" со стороны святых.
- Второй тезис: Сталин спровоцировал войну, а Гитлер лишь защищался от угрозы.
Современные апологеты Империи утверждают, что мотивы Гитлера были оправданы страхом перед экспансией Советского Союза.

4. Правовая оценка подобной риторики
Действия таких историков и пропагандистов, по мнению бывшего замминистра МВД, могут подпадать под статьи, связанные с распространением ложных сведений о деятельности СССР и даже изменой Родине.

---

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ:

Статья поднимает вопрос не просто о "неправильном" трактовании исторических фактов, но о борьбе за коллективную память и национальную идентичность. Особенно остро стоит тема исторического наследия: кто враг, кто герой, и как на самом деле выглядели сложные моменты ХХ века для России.

С философской стороны, это снова история идеализации — попытка заменить сложную и противоречивую реальность более удобным для определённой группы "мифом", который оправдывает современные идеологические предпочтения. Это распространённый механизм работы памяти и идентичности: вместо признания трагичности и величия, слабостей и ошибок прошлого выстраивается чёрно-белый нарратив, в котором свой "лагерь" всегда прав.

Любопытна параллель с психологией когнитивных искажений: современный монархизм и национализм часто строятся не на фактах, а на эмоционально заряженных интерпретациях. Подобно тому, как человек оправдывает свои неудачи обстоятельствами, так и идеологические группы стремятся оправдать свои ценности, обвиняя прошлых "врагов" и стирая границы между историей и её мифологизацией.

В то же время статья указывает на опасность выпадения в догматизм с противоположной стороны — когда этически верные, но избирательно подобранные утверждения, без опоры на критический анализ, могут стать новым инструментом манипуляции.

---

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД:

Историческая память — инструмент формирования идентичности, и обращаться с ней следует осторожно, с уважением к фактам, понимая субъективность любой интерпретации. Осознанность в собственных суждениях и ясное разграничение между реальной историей и её интерпретациями способны защитить общество от опасности новых идеологизированных искажений, будь то в "монархической" или любой иной обёртке.

---

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС:

Можно ли в сложном, многослойном прошлом найти истину, отделяя её от идеологических мифов, или мы всегда обречены воспринимать историю как зеркало текущих страхов, надежд и предрассудков? Как научиться видеть сложную реальность, не теряя при этом человечности и уважения к трагедии и подвигу предков?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/isshishkin/5530
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Защита Родины - это терроризм, уверяют ряженые монархисты
Истерика «бесов»
Их цель – представить советскую власть как абсолютное зло
Исконные Праздники Русов – Весна, Женский День и Масленица!
ПРАВДА И МИФЫ О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ И КРЕЩЕНСКИХ МОРОЗАХ
Ряженые коммунисты и фальшивые консерваторы на службе либералов
Белбог и Чернобог: враги или союзники?
Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано!
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru