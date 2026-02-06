Ряженые «монархисты» и Геббельс
Ряженые «монархисты» и Геббельс
Историк Егор Яковлев («Цифровая история») уличил журналиста «Радио Россия» Романа Антоновского («сына монархии») в повторении «задов» геббельсовской пропаганды: убийство миллионов советских пленных – следствие отказа Сталина подписать Женевскую конвенцию о военнопленных.
«Текст Романа Антоновского — прямое оправдание нацизма и отрицание приговора Нюрнбергского трибунала»
Только надо отдавать себе отчет, что мы имеем дело не с «вывихом» у отдельного журналиста.
Роман Антоновский – винтик в «сеточке», которая под прикрытием «монархизма» и «русского» национализма, целеустремленно поливает грязью память о Великой Победе, опираясь на базовые положения фашистской пропаганды.
Несколько примеров.
Первый базовый тезис геббельсовской пропаганды: Германия пришла освободить русский народ от большевистского ига.
Теперь смотрим, что утверждают новоявленные «монархисты» и «русские» националисты.
Архиепископ Звенигородский Савва (Тутунов), – новая (прибывшая к нам из Франции) восходящая звезда «русского» национализма и «монархизма» – утверждает, что перед фашистским нашествием Сталин проводил политику истребления (геноцида) православного русского народа:
«Сталин – жесточайший гонитель Церкви, руководивший в 1930-е годы такими гонениями, которые можно назвать геноцидом православных»
Андрей Медведев, один из руководителей ВГТРК, уже несколько лет, как из патриота-татарина, защитника советского наследия, превратившийся в «русского» националиста и «монархиста», заявляет, что все руководство СССР (сверху донизу), включая командный состав Красной Армии, перед войной и в годы Великой Отечественной войны – это враги русского народа:
«Коммунист всегда русофоб по умолчанию. Для коммуниста хоть сейчас, хоть сто лет назад, русские это главные враги»
Борис Корчевников, руководитель телеканала «Спас», 22 июня в День памяти и скорби, пишет, что немецко-фашистское нашествие – это способ, которым русские святые «вразумляли» русский православный народ:
«Моя молитва всем русским святым об одном: чтобы никогда больше им не довелось вразумлять свой народ и возвращать нас к Богу так страшно, как это случилось в этот день 84 года назад»
Итак, в чем отличие позиции архиепископа Саввы (Тутунова), одного из руководителей ВГТРК Андрея Медведева и руководителя федерального телеканала Бориса Корчевникова от позиции Геббельса?
В листовках Геббельса: красноармеец, твой враг большевики, а не вермахт, несущий свободу от ига коммунистов.
У ряженых «монархистов»: коммунисты, возглавлявшие советское государство и Красную Армию, – смертельные враги русского народа, устроившие его геноцид. При этом никакого фашистского геноцида советского народа: немцы по воле Собора святых в земле русской просиявших лишь «вразумляли» таким страшным способом русский народ, не желавший сдаваться в плен и убивать своих командиров коммунистов.
Второй базовый тезис Геббельса: Гитлер спасал Европу и весь мир от порабощения ордами большевиков.
«Наследие Империи» генерала Решетникова утверждает, что Сталин спровоцировал Гитлера напасть на СССР для «захвата Германии и беззащитной Европы»
«План тирана: захват для начала Европы, а если получится, и мира»
Не ошибитесь. Тиран не Гитлер. Это Сталин. В полном соответствии со вторым базовым тезисом пропаганды Геббельса.
Не удивительно, что генерал-полковник В. И. Колесников, в прошлом первый заместитель министра внутренних дел и заместитель Генпрокурора РФ, доктор юридических наук, так квалифицировал деятельность Л.П. Решетникова на поле истории войны:
«Деяния Решетникова, подпадают под действие ст. 354.1 (распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение чести и достоинства ветеранов, совершенное публично). … Также при соответствующей оперативной разработке, возможна квалификация по ст. 275, 276.»
Для справки: ст. 275 и 276 связаны с изменой Родине.
Полагаю, вывод В.И. Колесникова справедлив не только в отношении Л.П. Решетникова.
Комментарий редакции
1. Обвинение журналиста в повторении тезисов нацистской пропаганды
Историк Егор Яковлев обвиняет журналиста Радио Россия Романа Антоновского в озвучивании тезиса, что массовая гибель советских военнопленных стала следствием отказа СССР подписать Женевскую конвенцию. Такой ход Яковлев трактует как оправдание нацизма и попытку снять ответственность с нацистской Германии, что прямо противоречит приговору Нюрнбергского трибунала.
2. Системность переосмысления истории среди современных "монархистов"
Антоновский представлен не как одиночка, а как часть идеологической сети людей, которые под видом монархизма и русского национализма фактически транслируют пропагандистские нарративы, близкие к фашистским, и очерняют советское прошлое, особенно роль СССР в победе над нацизмом.
3. Параллели между современными высказываниями и геббельсовской пропагандой
- Первый тезис: Германия пришла "освободить" русский народ от большевиков.
Новые монархисты обвиняют советскую власть в геноциде русского народа, утверждают, что репрессии против церкви и народа были настолько масштабны, что вторжение Германии воспринимается некоторыми как "карма" или даже "вразумление" со стороны святых.
- Второй тезис: Сталин спровоцировал войну, а Гитлер лишь защищался от угрозы.
Современные апологеты Империи утверждают, что мотивы Гитлера были оправданы страхом перед экспансией Советского Союза.
4. Правовая оценка подобной риторики
Действия таких историков и пропагандистов, по мнению бывшего замминистра МВД, могут подпадать под статьи, связанные с распространением ложных сведений о деятельности СССР и даже изменой Родине.
---
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ:
Статья поднимает вопрос не просто о "неправильном" трактовании исторических фактов, но о борьбе за коллективную память и национальную идентичность. Особенно остро стоит тема исторического наследия: кто враг, кто герой, и как на самом деле выглядели сложные моменты ХХ века для России.
С философской стороны, это снова история идеализации — попытка заменить сложную и противоречивую реальность более удобным для определённой группы "мифом", который оправдывает современные идеологические предпочтения. Это распространённый механизм работы памяти и идентичности: вместо признания трагичности и величия, слабостей и ошибок прошлого выстраивается чёрно-белый нарратив, в котором свой "лагерь" всегда прав.
Любопытна параллель с психологией когнитивных искажений: современный монархизм и национализм часто строятся не на фактах, а на эмоционально заряженных интерпретациях. Подобно тому, как человек оправдывает свои неудачи обстоятельствами, так и идеологические группы стремятся оправдать свои ценности, обвиняя прошлых "врагов" и стирая границы между историей и её мифологизацией.
В то же время статья указывает на опасность выпадения в догматизм с противоположной стороны — когда этически верные, но избирательно подобранные утверждения, без опоры на критический анализ, могут стать новым инструментом манипуляции.
---
ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД:
Историческая память — инструмент формирования идентичности, и обращаться с ней следует осторожно, с уважением к фактам, понимая субъективность любой интерпретации. Осознанность в собственных суждениях и ясное разграничение между реальной историей и её интерпретациями способны защитить общество от опасности новых идеологизированных искажений, будь то в "монархической" или любой иной обёртке.
---
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС:
Можно ли в сложном, многослойном прошлом найти истину, отделяя её от идеологических мифов, или мы всегда обречены воспринимать историю как зеркало текущих страхов, надежд и предрассудков? Как научиться видеть сложную реальность, не теряя при этом человечности и уважения к трагедии и подвигу предков?
Вообще-то страны, подписавшие Женевскую конвенцию, сами обязывались её соблюдать, независимо от того, подписала ли страна, граждане которой взяты в плен, эту конвенцию или нет.
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f83ccff3-6985a733-d33c5c4f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Convention_on_Prisoners_of_War
Монархисты перестроечного и постсоветского разлива вкупе с попами ничего не читают из того, о чём пытаются говорить. Главное – лягнуть посильнее СССР.