Ряженые «монархисты» и Геббельс

Историк Егор Яковлев («Цифровая история») уличил журналиста «Радио Россия» Романа Антоновского («сына монархии») в повторении «задов» геббельсовской пропаганды: убийство миллионов советских пленных – следствие отказа Сталина подписать Женевскую конвенцию о военнопленных.

«Текст Романа Антоновского — прямое оправдание нацизма и отрицание приговора Нюрнбергского трибунала»

Только надо отдавать себе отчет, что мы имеем дело не с «вывихом» у отдельного журналиста.

Роман Антоновский – винтик в «сеточке», которая под прикрытием «монархизма» и «русского» национализма, целеустремленно поливает грязью память о Великой Победе, опираясь на базовые положения фашистской пропаганды.

Несколько примеров.

Первый базовый тезис геббельсовской пропаганды: Германия пришла освободить русский народ от большевистского ига.

Теперь смотрим, что утверждают новоявленные «монархисты» и «русские» националисты.

Архиепископ Звенигородский Савва (Тутунов), – новая (прибывшая к нам из Франции) восходящая звезда «русского» национализма и «монархизма» – утверждает, что перед фашистским нашествием Сталин проводил политику истребления (геноцида) православного русского народа:

«Сталин – жесточайший гонитель Церкви, руководивший в 1930-е годы такими гонениями, которые можно назвать геноцидом православных»

Андрей Медведев, один из руководителей ВГТРК, уже несколько лет, как из патриота-татарина, защитника советского наследия, превратившийся в «русского» националиста и «монархиста», заявляет, что все руководство СССР (сверху донизу), включая командный состав Красной Армии, перед войной и в годы Великой Отечественной войны – это враги русского народа:

«Коммунист всегда русофоб по умолчанию. Для коммуниста хоть сейчас, хоть сто лет назад, русские это главные враги»

Борис Корчевников, руководитель телеканала «Спас», 22 июня в День памяти и скорби, пишет, что немецко-фашистское нашествие – это способ, которым русские святые «вразумляли» русский православный народ:

«Моя молитва всем русским святым об одном: чтобы никогда больше им не довелось вразумлять свой народ и возвращать нас к Богу так страшно, как это случилось в этот день 84 года назад»

Итак, в чем отличие позиции архиепископа Саввы (Тутунова), одного из руководителей ВГТРК Андрея Медведева и руководителя федерального телеканала Бориса Корчевникова от позиции Геббельса?

В листовках Геббельса: красноармеец, твой враг большевики, а не вермахт, несущий свободу от ига коммунистов.

У ряженых «монархистов»: коммунисты, возглавлявшие советское государство и Красную Армию, – смертельные враги русского народа, устроившие его геноцид. При этом никакого фашистского геноцида советского народа: немцы по воле Собора святых в земле русской просиявших лишь «вразумляли» таким страшным способом русский народ, не желавший сдаваться в плен и убивать своих командиров коммунистов.

Второй базовый тезис Геббельса: Гитлер спасал Европу и весь мир от порабощения ордами большевиков.

«Наследие Империи» генерала Решетникова утверждает, что Сталин спровоцировал Гитлера напасть на СССР для «захвата Германии и беззащитной Европы»

«План тирана: захват для начала Европы, а если получится, и мира»

Не ошибитесь. Тиран не Гитлер. Это Сталин. В полном соответствии со вторым базовым тезисом пропаганды Геббельса.

Не удивительно, что генерал-полковник В. И. Колесников, в прошлом первый заместитель министра внутренних дел и заместитель Генпрокурора РФ, доктор юридических наук, так квалифицировал деятельность Л.П. Решетникова на поле истории войны:

«Деяния Решетникова, подпадают под действие ст. 354.1 (распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение чести и достоинства ветеранов, совершенное публично). … Также при соответствующей оперативной разработке, возможна квалификация по ст. 275, 276.»

Для справки: ст. 275 и 276 связаны с изменой Родине.

Полагаю, вывод В.И. Колесникова справедлив не только в отношении Л.П. Решетникова.