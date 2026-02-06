Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

Александр Колпакиди разбирает тревожные события начала 2026 года, сравнивая их с концом 1980-х, когда глобальные сдвиги оставались незамеченными. В разговоре — роль США и спецслужб в мировой политике, попытки создать параллельные международные структуры, кризис ООН, израильский фактор, скандалы вокруг элит и их функцию отвлечения внимания. Отдельный блок посвящён внутреннему кризису России, утрате ориентиров после распада СССР и спорному вопросу о возможном возвращении к советской модели как альтернативе деградации.

00:00 — начало года и ощущение перелома

00:52 — международная неопределённость и параллели с 80-ми

03:10 — конференция о советском человеке

05:59 — США, вмешательства и уроки прошлого

08:06 — параллельная структура вместо ООН

10:44 — Израиль, резолюции ООН и скандалы

14:26 — «Чёрная книга сионизма»

21:43 — элиты, Максвеллы и медиа

30:40 — идеология и кризис современного мира

41:09 — внутренние проблемы России

48:12 — мораль после краха СССР

56:29 — советский опыт и социальные лифты

01:15:36 — сохранение истории и финальный вывод

