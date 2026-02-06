Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ: Тревожные события начала 2026 года | Александр Колпакиди

Переслано от: Книжный День

Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

Александр Колпакиди разбирает тревожные события начала 2026 года, сравнивая их с концом 1980-х, когда глобальные сдвиги оставались незамеченными. В разговоре — роль США и спецслужб в мировой политике, попытки создать параллельные международные структуры, кризис ООН, израильский фактор, скандалы вокруг элит и их функцию отвлечения внимания. Отдельный блок посвящён внутреннему кризису России, утрате ориентиров после распада СССР и спорному вопросу о возможном возвращении к советской модели как альтернативе деградации.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

00:00 — начало года и ощущение перелома
00:52 — международная неопределённость и параллели с 80-ми
03:10 — конференция о советском человеке
05:59 — США, вмешательства и уроки прошлого
08:06 — параллельная структура вместо ООН
10:44 — Израиль, резолюции ООН и скандалы
14:26 — «Чёрная книга сионизма»
21:43 — элиты, Максвеллы и медиа
30:40 — идеология и кризис современного мира
41:09 — внутренние проблемы России
48:12 — мораль после краха СССР
56:29 — советский опыт и социальные лифты
01:15:36 — сохранение истории и финальный вывод

#Колпакиди #геополитика #идеология #сионизм #Россия #СССР #мироваяполитика

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео

1. Ощущение нестабильности и тревоги современного мира
Автор, сравнивая с прошлыми эпохами, отмечает: нынешний порядок намного более неопределён, чем, например, в позднем СССР, – и люди зачастую не осознают масштаба перемен, как когда-то не осознавали масштаба поразивших страну катастроф в конце 1980-х.

2. Проблемы международной политики и перестройки мирового порядка
Подчёркивается создание «Совета мира» — структуры, альтернативной ООН, вокруг проблем Израиля и Ближнего Востока, с вовлечением большого числа стран, включая формально дружественные России государства. В организации этих процессов прослеживается явная связь с интересами Израиля, американского и британского истеблишмента.

3. Тема сионизма и влияния лобби
Лектор проводит разделение между сионизмом (интерпретируемым как реакционное и опасное движение) и еврейскими коммунистами, которых считает героями борьбы за справедливость. Приводится множество утверждений о связях влиятельных лиц, медиа, политиков с израильским лобби – и высказывается мнение о традиционной политике манипуляции вниманием и шантаже мировой элиты (примером — дело Эпштейна).

4. Утрата морали и развал советского наследия
Автор связывает кризис современной России и общемировой регресс с утратой морального ядра, воплощённого в советской идеологии. Кризис социальной справедливости, деградация образования, здравоохранения, демографии — всё это связывается с отказом от советских, коллективистских ценностей.

5. Критика нынешних и прошлых элит
Власть обвиняется в безответственности, коррупции, цинизме, в неспособности защищать интересы страны и народа. Огромное внимание уделяется вопросу утечки кадров, утрате профессионализма и социальной справедливости.

6. Вопрос национального и классового единства
Тема дружбы народов Советского Союза, победы в войне за счёт этого единства противопоставляется современному раздраю и национальными конфликтам.

7. Апелляция к возвращению к советскому пути
Проводится противопоставление между «облажавшимися» альтернативами (либерализм, национализм и пр.) и советским коллективизмом, опирающимся на опыт и достижения Ленина, Сталина. Вспоминается и Китай, который якобы «выбрал правильный путь», в отличие от России.

8. Рефлексия о свободе мнения, манипуляциях и истории
Касается роли фальсификации истории, манипуляций через СМИ, табуированных тем (например, обсуждение сионизма), несправедливости приписывания вины за современные беды Ленину или большевикам.

9. Потребность в осознанности и гражданском участии
Акцент на необходимости думать собственной головой, изучать первоисточники, сохранять критичность суждений, участвовать в мероприятиях, осознанно выбирать путь страны.

Анализ, междисциплинарные связи и практические выводы

Колпакиди поднимает сложную и болезненную ткань современных российской (и глобальной) реальности – волну технологических, политико-экономических, геополитических и идеологических кризисов. С укоренённой эмоциональностью он использует историческую рефлексию как инструмент для поиска ответа на вопрос: как избежать повторения трагедии крушения государства и его моральных устоев?

С точки зрения прагматизма, его анализ можно рассматривать как призыв к мобилизации общественной рефлексии. Он предлагает:

- Не принимать на веру упрощённых или сенсационных объяснений (как в вопросе роли отдельных элитных групп или влияния лобби), а обращаться к проверяемым источникам и анализировать глубинные процессы.
- Проводить различие между идеологией и конкретными поступками/представителями внутри групп (например, различать сионизм и еврейских гуманистических коммунистов; не обобщать вражду).
- Заниматься осмысленным гражданским участием, обсуждать, изучать, делать собственные выводы — ведь, в конечном итоге, истина, мораль и направление движения любой страны всегда зависят от внутренней зрелости её граждан и их способности к осознанному выбору.

С междисциплинарной точки зрения здесь заметна попытка связать:

- Исторические процессы (советский опыт, мировые войны, диссидентское движение),
- Современную политику и стратегию манипуляции вниманием,
- Социологические феномены («потеря морального ядра» общества),
- Культурные нарративы (роль интеллигенции, динамика элит, влияние мифотворчества).

По сути, Колпакиди вовлекает слушателя в своеобразный "разговор о душе" общества — о его ценностной осознанности, способности к солидарности, критическом мышлении и честности перед самим собой.

Однако в рассуждениях автора также заметна опасность впадания в новые схемы идеализации: идеализируется советский коллективизм и обесценивается опыт любых альтернатив. Из опыта психологии, известно, что склонность к идеализации прошлого и жесткой демонизации "иных" почти всегда мешает выработать созидательный взгляд в будущее и обрекает мышление на цикличное воспроизведение старых травм.

Важно помнить: каждое утверждение о исторических "вкусах и цветах" рождается в ткани актуального опыта и всегда «окрашено» контекстом. Невозможно подобрать универсальную истину для общества, столь же сложно – для отдельного человека; но практическая ценность нашего размышления – в способности честно видеть детали, принимать несовершенство мира и быть готовым к новому диалогу.

Открытый вопрос для размышления

Может ли современное общество, пережившее, с одной стороны, моральную травму крушения прежних идеалов, а с другой — подверженное постоянной манипуляции и страху перед неопределённостью, научиться строить своё будущее не на идеализации прошлого, но на зрелой, ответственной солидарности и поиске новых смыслов, открытых для всех людей — независимо от их этнического, социального или идеологического происхождения?

Где граница между целительным воспоминанием и парализующей ностальгией, между критикой "чужого" и честной работой над собственными ошибками?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/4d33a200981ccd79d1c217e22cbbaf0f/
