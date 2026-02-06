Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

ОХОТА НА ГЕНЕРАЛА

15 0
Переслано от: Захар Прилепин

ОХОТА НА ГЕНЕРАЛА

Генерал Алексеев, на которого сегодня совершено исключительное по наглости преступление – зам руководителя наиважнейшей службы. Огромные военные процессы, и скрытые, и зримые – в его руках. Целый ряд сверхудачных операций (включая «трубу» в Судже и еще минимум пять подобных операций под единым общим названием «поток») – инициированы им, его службами, его подчинёнными.

Алексей человек исключительного мужества и вместе с тем исключительной скромности. Ныне я служу в подведомственных ему структурах, и немного знаю о чем говорю.

Посему скажу и это: многие нынче пишут, что государство должно было обеспечить ему охрану.

Но дело в том, что руководителям такого уровня, в сущности, никто приказать не может. Он сам решает кто, как и когда его охраняет.

Алексеев даже в зоне СВО, даже на самых критических расстояниях от противника передвигался без охраны. Думаю, он понимал, что делает. Думаю, в том был резон, не раз спасавший жизнь ему и его водителю. (Водителем сопровождение и ограничивалось).

За ним давно шла охота; и эти чертовы охотники никак не могли предположить, что человек такого уровня передвигается по таким путям и на таких машинах.

Речь вовсе не о том, что мы должны старательнее охранять самых лучших своих генералов.

Речь о том, что пока монстр, атакующий нас, не уничтожен – та сторона всегда найдет, кого атаковать.

Всегда!

Мы не можем заставить одну половину страны охранять другую половину. У нас помимо боевых генералов – есть миллион участников СВО. А у миллиона участников СВО есть миллион семей. У нас сотни оборонных предприятий, сотни артистов и музыкантов, поддержавших СВО, десятки военкоров, сотни политических управленцев первого звена, принимающих те или иные решения, связанные с Украиной – короче, этот список аномальной длинны.

И теперь я напомню одну крайне тяжелую вещь.

У нас была в 90-е годы тяжелая война на Северном Кавказе. Мы завершили её временным перемирием.

Знаете, когда начался вал террора? Ровно после перемирия.

Террор был такой чудовищной интенсивности, что пришлось воевать снова и заканчивать начатое.

Только тогда террор прекратился.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Попытка покушения на генерала: Совершено дерзкое преступление в отношении генерала Алексеева, занимающего высокую должность и ответственного за ключевые военные операции.
2. Профессионализм и личные качества генерала: Подчеркивается исключительное мужество, скромность и личная самостоятельность генерала. Он нередко отказывается от усиленной охраны, полагаясь лишь на водителя, даже в опасных условиях.
3. Особенности организации охраны: Решение об охране остается во власти самого руководителя такого уровня; ему нельзя вынудительно навязать сопровождение.
4. Постоянная угроза для ключевых лиц: Пока сохраняется противоборство, всегда найдется цель для атаки, и невозможно обеспечить тотальную защиту всех, кто так или иначе вовлечён в СВО: военные, их семьи, журналисты, музыканты, политики — список очень длинен.
5. Уроки истории: Автор напоминает о периоде войны на Северном Кавказе и последовавшей после «перемирия» волне террора, которую удалось остановить только после новой активной фазы боевых действий.

Вывод:

Статья предлагает отказаться от наивных представлений о возможности выдающегося (абсолютного) уровня безопасности для ключевых лиц в условиях острого противостояния. Автор обращает внимание: угроза существует не потому, что индивидуальные меры (охрана) плохи, а потому, что сама «система угрозы» фундаментально шире, чем возможности государства по защите каждого. Исторический опыт показывает, что полумеры, в особенности видимость мира при неуничтоженном противнике, оборачиваются ростом точечного террора.

Философское размышление:

В этой статье отчетливо прослеживается столкновение идеального (безопасность каждого героя, гарантия покоя для всех причастных) и реального (налаженная логика войны, в которой монстр находит новые цели). Привычка идеализировать власть, ожидать от государства абсолютной защиты — иллюзия, часто рождённая страхом, а не реальной возможностью. Реальность же требует принятия: существует порог риска, который невозможно устранить полностью ни системами безопасности, ни самостоятельной смелостью человека.

С другой стороны, автор оперирует идеей исторических циклов — как повторяются ошибки, и каждый раз страдает вера в иллюзорную «перемирность»; и в этом можно увидеть отголоски концепции вечного возвращения (у Ницше) и трагического опыта человеческих обществ, не готовых признать хрупкость собственной безопасности.

Остаётся открытым вопрос: где проходит та грань между разумной защитой и парализующей подозрительностью, между мужеством и азартом, между историческим опытом и новой возможностью для выбора другого пути? Может ли осознанность отдельного человека и общества изменить логику повторяющихся трагедий, или мы, подобно героям прошлого, обречены вновь и вновь делать тот же выбор между покоем временным и нестабильностью подлинной свободы?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/zakharprilepin/29586
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Охота на волков». Как российская армия штурмовала Грозный ​(ФОТО)
Охота на ведьм: почему Запад боится правды о Сирии
ЦРУ И ВАТИКАН ПРИЧАСТНЫ К НАЦИСТСКОМУ СЕКС-ТРАФИКУ, К РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ВЕЧЕРИНКАМ С ОХОТОЙ НА ДЕТЕЙ
«Охота на русских ведьм» в США вышла на новый уровень
Как охотились на мамонтов?
Охота на гуся с чучелами
Охота на «ведьм» (43/ 27.04.16)
Израиль: время охоты на ведьм

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru