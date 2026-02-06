ОХОТА НА ГЕНЕРАЛА
Генерал Алексеев, на которого сегодня совершено исключительное по наглости преступление – зам руководителя наиважнейшей службы. Огромные военные процессы, и скрытые, и зримые – в его руках. Целый ряд сверхудачных операций (включая «трубу» в Судже и еще минимум пять подобных операций под единым общим названием «поток») – инициированы им, его службами, его подчинёнными.
Алексей человек исключительного мужества и вместе с тем исключительной скромности. Ныне я служу в подведомственных ему структурах, и немного знаю о чем говорю.
Посему скажу и это: многие нынче пишут, что государство должно было обеспечить ему охрану.
Но дело в том, что руководителям такого уровня, в сущности, никто приказать не может. Он сам решает кто, как и когда его охраняет.
Алексеев даже в зоне СВО, даже на самых критических расстояниях от противника передвигался без охраны. Думаю, он понимал, что делает. Думаю, в том был резон, не раз спасавший жизнь ему и его водителю. (Водителем сопровождение и ограничивалось).
За ним давно шла охота; и эти чертовы охотники никак не могли предположить, что человек такого уровня передвигается по таким путям и на таких машинах.
Речь вовсе не о том, что мы должны старательнее охранять самых лучших своих генералов.
Речь о том, что пока монстр, атакующий нас, не уничтожен – та сторона всегда найдет, кого атаковать.
Всегда!
Мы не можем заставить одну половину страны охранять другую половину. У нас помимо боевых генералов – есть миллион участников СВО. А у миллиона участников СВО есть миллион семей. У нас сотни оборонных предприятий, сотни артистов и музыкантов, поддержавших СВО, десятки военкоров, сотни политических управленцев первого звена, принимающих те или иные решения, связанные с Украиной – короче, этот список аномальной длинны.
И теперь я напомню одну крайне тяжелую вещь.
У нас была в 90-е годы тяжелая война на Северном Кавказе. Мы завершили её временным перемирием.
Знаете, когда начался вал террора? Ровно после перемирия.
Террор был такой чудовищной интенсивности, что пришлось воевать снова и заканчивать начатое.
Только тогда террор прекратился.
Комментарий редакции
1. Попытка покушения на генерала: Совершено дерзкое преступление в отношении генерала Алексеева, занимающего высокую должность и ответственного за ключевые военные операции.
2. Профессионализм и личные качества генерала: Подчеркивается исключительное мужество, скромность и личная самостоятельность генерала. Он нередко отказывается от усиленной охраны, полагаясь лишь на водителя, даже в опасных условиях.
3. Особенности организации охраны: Решение об охране остается во власти самого руководителя такого уровня; ему нельзя вынудительно навязать сопровождение.
4. Постоянная угроза для ключевых лиц: Пока сохраняется противоборство, всегда найдется цель для атаки, и невозможно обеспечить тотальную защиту всех, кто так или иначе вовлечён в СВО: военные, их семьи, журналисты, музыканты, политики — список очень длинен.
5. Уроки истории: Автор напоминает о периоде войны на Северном Кавказе и последовавшей после «перемирия» волне террора, которую удалось остановить только после новой активной фазы боевых действий.
Вывод:
Статья предлагает отказаться от наивных представлений о возможности выдающегося (абсолютного) уровня безопасности для ключевых лиц в условиях острого противостояния. Автор обращает внимание: угроза существует не потому, что индивидуальные меры (охрана) плохи, а потому, что сама «система угрозы» фундаментально шире, чем возможности государства по защите каждого. Исторический опыт показывает, что полумеры, в особенности видимость мира при неуничтоженном противнике, оборачиваются ростом точечного террора.
Философское размышление:
В этой статье отчетливо прослеживается столкновение идеального (безопасность каждого героя, гарантия покоя для всех причастных) и реального (налаженная логика войны, в которой монстр находит новые цели). Привычка идеализировать власть, ожидать от государства абсолютной защиты — иллюзия, часто рождённая страхом, а не реальной возможностью. Реальность же требует принятия: существует порог риска, который невозможно устранить полностью ни системами безопасности, ни самостоятельной смелостью человека.
С другой стороны, автор оперирует идеей исторических циклов — как повторяются ошибки, и каждый раз страдает вера в иллюзорную «перемирность»; и в этом можно увидеть отголоски концепции вечного возвращения (у Ницше) и трагического опыта человеческих обществ, не готовых признать хрупкость собственной безопасности.
Остаётся открытым вопрос: где проходит та грань между разумной защитой и парализующей подозрительностью, между мужеством и азартом, между историческим опытом и новой возможностью для выбора другого пути? Может ли осознанность отдельного человека и общества изменить логику повторяющихся трагедий, или мы, подобно героям прошлого, обречены вновь и вновь делать тот же выбор между покоем временным и нестабильностью подлинной свободы?