С древних времён музыканты изобретают правила ГАРМОНИИ, используемые композиторами. Были созданы разнообразые лады; в частности, барочно–классицистско–романтическая «тональность». Была создана равномерная «темперация» (все полутоны в хроматической гамме стали равны друг другу). Тональность с равномерной темперацией стала считаться «идеальными» «совершенными» правилами гармонии, и они стали правилами гармонии музыки Барокко, Классицизма и Романтизма. И.С. Бах создал свой «ХТК» (два сборника с прелюдиями и фугами) в качестве демонстрации того, что все «тональности» при равномерной темперации звучат одинаково хорошо (при равномерной темперации «разные тональности» превратились в «разные скорости воспроизведения на магнитофоне»). Кроме того, «ХТК» (Хорошо темперированый клавир) И.С. Баха стал считаться демонстрацией того, как якобы «совершенно» звучит гармония, созданная по правилам «тональности».

За много лет исследований я пришёл к следующим выводам:

1). Эротизм в музыке заключён в малой секунде в гармонической вертикали.

2). Тритон и увеличенное трезвучие содержат малую секунду в громких обертонах, поэтому эти созвучия в гармонической вертикали тоже могут вызывать эротизм.

3). Мы все имеем инстинкт самосохранения, чувствующий, что опыление цветка убивает цветок; поэтому мы ШАРАХАЕМСЯ от эротизма. Именно ПОЭТОМУ мы воспринимаем малую секунду, тритон и увеличенное трезвучие как ОПАСНОСТЬ, называя их «фальшью», «грязью» и т.п..

4). Следовательно, ИСКЛЮЧИВ малую секунду, тритон и увеличенное трезвучие из гармонической вертикали, мы получаем музыку, в которой абсолютно ОТСУТСТВУЕТ ЭРОТИЗМ. Гугл называет ОТСУТСТВИЕ ЭРОТИЗМА «безопасным содержимым». Я констатировал, что ЛЮБУЮ музыку, в гармонической вертикали которой ОТСУТСТВУЮТ эти три созвучия, наша психика воспринимает как «РАВНОЗНАЧНО БЕЗОПАСНУЮ», то есть «гармоничную». Поэтому все остальные «правила композиции» можно ОТМЕНИТЬ: — единственным правилом для создания музыки оказывается ИСКЛЮЧЕНИЕ этих трёх созвучий из гармонической вертикали.

Правила гармонии и композиции, существовавшие ранее, как правило, чрезвычайно сложные (достаточно вспомнить толщину «Учебника гармонии» Дубовского, Евсеева, Способина и Соколова). Мои правила оказываются самыми простыми в истории музыки (исключение трёх созвучий из гармонической вертикали). Однако у этого моего лада есть и своя гамма: — она возникает в двухголосии, когда мы берём тянущуюся ноту и выстраиваем от неё все интервалы кроме малых секунд и тритона; получается девятиступенная гамма (см. иллюстрацию вверху этой публикации). По–латыни «девятый» = «нона»; отсюда моё название этого лада «Нонафония».

В этой гамме есть важная деталь: в ней НЕ противопоставлены мажор и минор — они являются частью единого звукоряда. И это опять же продолжает тему отсутствия эротизма: ведь это — НЕпознание «добра и зла» «не опылёнными цветками».

«ХТК» И.С. Баха считается демонстрацией того, как якобы «совершенно» звучит гармония, созданная по правилам «тональности» (гармония Барокко, Классицизма и Романтизма). Я взял ЕГО произведение — прелюдию 24 си минор из 1 тома ХТК — и УБРАЛ из её гармонической вертикали малую секунду, тритон и увеличенное трезвучие; мелодика голосов при этом осталась почти неизменённой; то есть я внёс гармонические правки, заменив гармонию И.С. Баха на нонафонию. И это стало демонстрацией, что «Нонафония» — это реально чистая совершенная гармония, по сравнению с которой подлинник этого произведения И.С. Баха воспринимается как шквал фальши. Включите ВИДЕОфайл (вверху этой публикации): в нём вначале (после небольшой паузы) идёт мой вариант этой прелюдии (с правками нонафонии) и затем идёт Баховский подлинник. Слушайте и сравнивайте, чем я отличаюсь от И.С. Баха. Я убрал эротизм из Баховского произведения, то есть я «стерилизовал» музыку И.С. Баха.

В своё время произошло музыкальное состязание бога Аполлона с сатиром Марсием; совершенная гармония музыки Аполлона и фальшь музыки Марсия дали итог — Аполлон победил и (в качестве послематчевого рукопожатия)… содрал шкуру с Марсия. Я считаю, что мой лад «Нонафония» должен прийти на смену «тональности». Данная видеодемонстрация явственно показывает, что нонафония действительно создаёт совершенную гармонию, после которой опусы И.С. Баха, классицистов и романтиков воспринимаются как шквал фальши. То есть… я успешно «содрал шкуру» с И.С. Баха, «ХТК» которого считается эталоном гармонии «композиторов классиков».

Ссылка на скачивание партитуры (PDF).

https://archive.org/download/Bach-Avakyan_-_WTC_Book-1_Prelude-24/Bach-Avakyan_-_WTC_Book-1_Prelude-24.pdf

Ссылка на скачивание фонограммы с красивым органным тембром (MP3; без Баховского оригинала). Эти три гиперссылки сработают на компьютерах и ноутбуках; на смартфонах могут не сработать.

https://archive.org/download/Bach-Avakyan_-_WTC_Book-1_Prelude-24_mp3/Bach-Avakyan_-_WTC_Book-1_Prelude-24.mp3

Вот девятитоновая гамма нанофонии

https://avakyanus.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/02/nonaphony_scale.png

Автор музыки, партитуры и текста Авак Авакян.