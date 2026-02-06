Нонафония Авака Авакяна
С древних времён музыканты изобретают правила ГАРМОНИИ, используемые композиторами. Были созданы разнообразые лады; в частности, барочно–классицистско–романтическая «тональность». Была создана равномерная «темперация» (все полутоны в хроматической гамме стали равны друг другу). Тональность с равномерной темперацией стала считаться «идеальными» «совершенными» правилами гармонии, и они стали правилами гармонии музыки Барокко, Классицизма и Романтизма. И.С. Бах создал свой «ХТК» (два сборника с прелюдиями и фугами) в качестве демонстрации того, что все «тональности» при равномерной темперации звучат одинаково хорошо (при равномерной темперации «разные тональности» превратились в «разные скорости воспроизведения на магнитофоне»). Кроме того, «ХТК» (Хорошо темперированый клавир) И.С. Баха стал считаться демонстрацией того, как якобы «совершенно» звучит гармония, созданная по правилам «тональности».
За много лет исследований я пришёл к следующим выводам:
1). Эротизм в музыке заключён в малой секунде в гармонической вертикали.
2). Тритон и увеличенное трезвучие содержат малую секунду в громких обертонах, поэтому эти созвучия в гармонической вертикали тоже могут вызывать эротизм.
3). Мы все имеем инстинкт самосохранения, чувствующий, что опыление цветка убивает цветок; поэтому мы ШАРАХАЕМСЯ от эротизма. Именно ПОЭТОМУ мы воспринимаем малую секунду, тритон и увеличенное трезвучие как ОПАСНОСТЬ, называя их «фальшью», «грязью» и т.п..
4). Следовательно, ИСКЛЮЧИВ малую секунду, тритон и увеличенное трезвучие из гармонической вертикали, мы получаем музыку, в которой абсолютно ОТСУТСТВУЕТ ЭРОТИЗМ. Гугл называет ОТСУТСТВИЕ ЭРОТИЗМА «безопасным содержимым». Я констатировал, что ЛЮБУЮ музыку, в гармонической вертикали которой ОТСУТСТВУЮТ эти три созвучия, наша психика воспринимает как «РАВНОЗНАЧНО БЕЗОПАСНУЮ», то есть «гармоничную». Поэтому все остальные «правила композиции» можно ОТМЕНИТЬ: — единственным правилом для создания музыки оказывается ИСКЛЮЧЕНИЕ этих трёх созвучий из гармонической вертикали.
Правила гармонии и композиции, существовавшие ранее, как правило, чрезвычайно сложные (достаточно вспомнить толщину «Учебника гармонии» Дубовского, Евсеева, Способина и Соколова). Мои правила оказываются самыми простыми в истории музыки (исключение трёх созвучий из гармонической вертикали). Однако у этого моего лада есть и своя гамма: — она возникает в двухголосии, когда мы берём тянущуюся ноту и выстраиваем от неё все интервалы кроме малых секунд и тритона; получается девятиступенная гамма (см. иллюстрацию вверху этой публикации). По–латыни «девятый» = «нона»; отсюда моё название этого лада «Нонафония».
В этой гамме есть важная деталь: в ней НЕ противопоставлены мажор и минор — они являются частью единого звукоряда. И это опять же продолжает тему отсутствия эротизма: ведь это — НЕпознание «добра и зла» «не опылёнными цветками».
«ХТК» И.С. Баха считается демонстрацией того, как якобы «совершенно» звучит гармония, созданная по правилам «тональности» (гармония Барокко, Классицизма и Романтизма). Я взял ЕГО произведение — прелюдию 24 си минор из 1 тома ХТК — и УБРАЛ из её гармонической вертикали малую секунду, тритон и увеличенное трезвучие; мелодика голосов при этом осталась почти неизменённой; то есть я внёс гармонические правки, заменив гармонию И.С. Баха на нонафонию. И это стало демонстрацией, что «Нонафония» — это реально чистая совершенная гармония, по сравнению с которой подлинник этого произведения И.С. Баха воспринимается как шквал фальши. Включите ВИДЕОфайл (вверху этой публикации): в нём вначале (после небольшой паузы) идёт мой вариант этой прелюдии (с правками нонафонии) и затем идёт Баховский подлинник. Слушайте и сравнивайте, чем я отличаюсь от И.С. Баха. Я убрал эротизм из Баховского произведения, то есть я «стерилизовал» музыку И.С. Баха.
В своё время произошло музыкальное состязание бога Аполлона с сатиром Марсием; совершенная гармония музыки Аполлона и фальшь музыки Марсия дали итог — Аполлон победил и (в качестве послематчевого рукопожатия)… содрал шкуру с Марсия. Я считаю, что мой лад «Нонафония» должен прийти на смену «тональности». Данная видеодемонстрация явственно показывает, что нонафония действительно создаёт совершенную гармонию, после которой опусы И.С. Баха, классицистов и романтиков воспринимаются как шквал фальши. То есть… я успешно «содрал шкуру» с И.С. Баха, «ХТК» которого считается эталоном гармонии «композиторов классиков».
Ссылка на скачивание партитуры (PDF).
https://archive.org/download/Bach-Avakyan_-_WTC_Book-1_Prelude-24/Bach-Avakyan_-_WTC_Book-1_Prelude-24.pdf
Ссылка на скачивание фонограммы с красивым органным тембром (MP3; без Баховского оригинала). Эти три гиперссылки сработают на компьютерах и ноутбуках; на смартфонах могут не сработать.
https://archive.org/download/Bach-Avakyan_-_WTC_Book-1_Prelude-24_mp3/Bach-Avakyan_-_WTC_Book-1_Prelude-24.mp3
Вот девятитоновая гамма нанофонии
https://avakyanus.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/02/nonaphony_scale.png
Автор музыки, партитуры и текста Авак Авакян.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Критика классических представлений о гармонии:
Автор показывает, что традиционные западные правила гармонии (особенно в период Барокко, Классицизма и Романтизма, закреплённые в работах и системе Баха) считаются эталоном идеала, но на самом деле содержат внутренние ограничения.
2. Роль определённых интервалов:
Акцент делается на малой секунде, тритоне и увеличенном трезвучии в вертикальной (одновременной) гармонии — эти интервалы, по мнению автора, вызывают у человека ощущение опасности, эротизм, фальшь.
3. Биологически-психологический аспект:
Автор связывает неприятие этих интервалов с подсознательными биологическими механизмами — якобы наша психика ассоциирует их с опасностью, поскольку эротизм интуитивно воспринимается как угроза.
4. Идея “безопасной” гармонии:
Если исключить данные интервалы, музыка становится “стерильной”, полностью очищенной от эротизма; такая гармония воспринимается как безопасная и идеально чистая.
5. Рождение новой системы — “нонафония”:
Автор вводит собственный лад и гамму, исключающую малую секунду, тритон и увеличенное трезвучие, названную “нонафония”. Это девятиступенная гамма, где традиционное противопоставление мажора/минора стирается.
6. Практический эксперимент:
В качестве демонстрации автор переработал знаковое произведение Баха (прелюдию из “ХТК”), убрав из неё эти интервалы и сравнил результат с оригиналом, призывая слушателей услышать “разницу” между новым идеалом гармонии и классическим.
7. Претензия на универсальность:
Автор считает, что нонафония должна стать новым стандартом гармонии, превосходящим традиционную систему. Старая гармония объявляется источником “фальши” по сравнению с его изобретением.
Философский и междисциплинарный анализ
Тезисы Авакяна интересны на пересечении музыковедения, психологии, биологии и философии эстетики. Он предлагает рассматривать музыкальную гармонию не как нечто абстрактное и универсально прекрасное, а как биологически и социально обусловленное явление.
Попытка объяснить отторжение определённых интервалов через призму эволюционных механизмов (инстинкт самосохранения, ассоциируемый с “опылением” и смертью цветка — довольно поэтическая и спорная аналогия) демонстрирует, как личное восприятие может стремиться к объективизации, но всегда остаётся субъективным. В этом плане статья иллюстрирует, как субъективное ощущение может было бы возведено в ранг универсального принципы — вопрос, знакомый каждому наблюдателю истории музыки, искусства и философии.
Любопытно и стремление Авакяна к максимальному упрощению: отмена сложных учебников гармонии и всего многообразия правил ради одного простого запрета. Это напоминает некоторые научные и философские поиски “единого принципа” (физика — поиски Единой теории), а также минималистские практики, где освобождение от лишнего якобы приближает к истине. Однако подобные предложения всегда должны оцениваться критически: они обнаруживают тенденцию к редукционизму, порой игнорируя богатство прошлого опыта и множественность функций искусства.
Идея “стерильности” музыки как идеала гармонии напоминает об идеализации “безопасности” и чистоты в культуре. Но как бы изменился наш опыт искусства без напряжения, вызова и даже “опасности”, связанной с противоречивыми эмоциями? Музыкальные интерналы, вызывающие тревогу, страсть или внутреннее напряжение, исторически служили не только для “пугающей” функции, но и для более глубокого выражения многослойности человеческой души.
Сравнивая подход Авакяна с современными исследованиями нейрофизиологии музыки, можно сказать, что реакция на гармонию и диссонанс оказывается более вариативной, чем может показаться в рамках одной системы координат, и во многом обусловлена культурой, привычками восприятия, индивидуальными ассоциациями.
Практичные выводы
- Субъективная новизна не равна универсальности: Инновация Авакяна интересна, но едва ли способна заменить огромный пласт исторического, культурного и эмоционального опыта, накопленного в традиционной тональности.
- Жёсткая “стерильность” органично ограничивает выразительность, что может подойти для ряда произведений, но вряд ли может стать универсальным законом музыки — ведь искусство многогранно.
- Любой “идеал” гармонии, будь то классический или модернистский, всегда находится в напряжённом диалоге с личностью воспринимающего, и его абсолютность — скорее иллюзия.
Итоговый взгляд
Авакян своим анализом вновь поднимает вечный вопрос: что первично — биологические инстинкты и простые схемы удовольствия/опасности или богатое многообразие эмоций, возникающих из взаимодействия культуры, опыта и индивидуального выбора? Музыка — как и всякое искусство — всегда будет бороться между поиском безопасности и влечением к риску, между жаждой чистоты и красотой несовершенства. Тот идеал чистоты и “безопасной гармонии”, что предлагает нонафония, скорее открывает новый тип художественного опыта, чем отменяет предыдущие.
Возможно, именно в сочетании “опасного” и “безопасного”, “эротичного” и “цементирующего”, скрывается неисчерпаемый источник эстетической энергии музыки и искусства. А в контексте поиска новых гармоний — не расходится ли смысл музыки с многообразием человеческой природы, если стремиться убрать из неё всё противоречивое?
Что есть подлинная гармония: отсутствие напряжения… или умение преобразовать его в осознанную, зрелую красоту?
Послушал.
Баха от Авакяна.
Понравилось.
Буду рекомендовать знакомым врачам-наркологам для их пациентов.
Чтобы наркОманы ровно “торчали”.
П.С. Ожидал какАфонию или кОкафонию. Ни того, ни другого. И даже какофонии нет.
И Бах не сбежял.