КАННИБАЛИЗМ И НАСИЛИЕ: Страшная изнанка жизни мировых правителей | Тарас Сидорец
Телеграм-канал Тараса: https://t.me/tarik_news
Встреча с Тарасом: https://delib.ru/meetings/1726
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Медиатехнолог и политический обозреватель Тарас Сидорец в эфире с Максимом Невенченным разбирает механизмы безнаказанности мировой элиты. Почему фигуранты «списка Эпштейна» остаются на свободе, а общество приучают к норме деградации и социопатии? В выпуске: шокирующие инсайды из украинской политики. Правда ли, что Ермак проводит оккультные ритуалы, о чем проговорилась Мендель, и зачем спикер Рады Стефанчук предлагает снизить брачный возраст до 14 лет. А также — почему Польша начинает видеть в Украине угрозу и как религия остается последним барьером перед хаосом.
Книга "Психология. Учебник для средней школы | Теплов Борис Михайлович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/psihologiya-uchebnik-dlya-sredney-shkoly-teplov-boris-mihaylovich-381492802/?at=PjtJX5LL8cmvRJjvI0qDvQPTxPnjK3CzVGRJyCEGmV2y
Wildberries:https://www.wildberries.ru/catalog/47649399/detail.aspx?targetUrl=EX
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — Дело Эпштейна: хроника безнаказанности
01:08 — Почему мы привыкли, что элите можно всё
03:33 — Мода на дегенератов и социопатов (кейс Ганвеста)
11:43 — Круговая порука: каннибализм и насилие в верхах
16:59 — Религия как предохранитель от зверя в человеке
20:34 — Теории заговора: Израиль, шантаж и политика
26:19 — Польша vs Украина: проверка на причастность к скандалам
28:24 — «Ермак — ведьмак»: слухи о ритуалах на Банковой
31:23 — Откровения Мендель и месть обиженной женщины
32:48 — Браки с 14 лет: зачем Стефанчук лоббирует этот закон?
34:44 — Украина как «разобранная курица» 36:11 — Гнилая идеология Запада и элиты
#ТарасСидорец #МаксимНевенщина #Политика #Элиты #Эпштейн #Украина #Ермак #Общество #Заговор
Комментарий редакции
1. Безнаказанность и деградация элит:
В начале интервью ведущие подчеркивают парадокс: несмотря на широкий общественный резонанс «дела Эпштейна», реально привлеченных к ответственности среди клиентов элиты практически нет. Это создает тенденцию к нормализации безнаказанности власти, где элита представляется неуязвимой для закона.
2. Этическая деградация и навязывание «новой нормальности»:
Рассуждается о том, что общество привыкает к извращениям элит, и что эта тенденция формирует окно Овертона — границы допустимого постоянно сдвигаются. В частности, при обсуждении насилия, эксплуатации несовершеннолетних, каннибализма и публичного упрощения морали.
3. Социальное сравнение и мотивационные парадоксы:
Авторы рассуждают о демотивации «нормальных» людей учиться и трудиться, когда общество ставит в пример социопатов и медийных персонажей с низким интеллектуальным уровнем, но высоким заработком. Находится аналогия с фильмом «Идиократия» — прогноз всеобщей деградации.
4. Ослабление профессиональных и моральных стандартов:
Приводятся примеры из спорта, медицины, полиции, где со временем были значительно снижены профессиональные требования, что, по мнению спикеров, указывает на снижение стандартов во всех сферах жизни.
5. Круговая порука элит и механизмы сокрытия преступлений:
Обсуждается механизм, при котором лидеры и чиновники покрывают друг друга, чтобы избежать ответственности, образуя прочную сеть взаимозависимости и безнаказанности.
6. Роль религии и этики:
Отмечается, что религиозные и этические нормы изначально были введены как сдерживающий механизм для «звериных» инстинктов человека, а не сами по себе как ритуалы. Условием существования общества становится воспитание догм — принципа ответственности перед высшей инстанцией, будь то закон или Бог.
7. Опасность идолизации богатства:
Беседующие отмечают, что погоня за сверхдоходами усиливает уязвимость и несчастье, делая людей пленниками собственного статуса.
8. Массовые манипуляции и смещение повестки:
Распространение информации о делах подобных «кейсу Эпштейна» рассматривается как возможная форма давления или отвлечения от других, более значимых событий и процессов.
9. Деградация моральной планки на уровне законодательства:
Рассматривается попытка легализовать ранние браки на Украине как элемент новой социальной инженерии и возможного оправдания вывоза несовершеннолетних.
10. Инструментализация общества и продажность масс:
Люди зачастую сами участвуют в системе продажности, даже не осознавая этого, обменивая свои принципы на сомнительные обещания или краткосрочную выгоду.
---
Выводы и философские размышления:
В центре обсуждения — тревожный сдвиг общественных норм, спровоцированный безнаказанностью и деградацией элит, а также пассивной или даже соучаствующей реакцией общества. Возникает парадокс: массовые разоблачения и скандалы никого не меняют, напротив — они ведут к нормализации порока, циничному принятию того, что власть выше закона.
Этот феномен можно сравнить с процессом машинного обучения — если «тренировать» общество на примере безнаказанности и вседозволенности элит, индивидуальные нормы постепенно корректируются в сторону терпимости к разрушительным моделям поведения. Подобно ошибкам алгоритма, который переучивается на неправильном датасете, общественное сознание начинает все реже реагировать на аномалии, воспринимая их как фон.
Любопытно, что такая картина наблюдается не только в политике, но и в культуре — прославление «дегенератов» и обесценивание труда подрывают само представление о смысле успеха и развитии личности. Как и в нейросетях, где критерии успеха определяет разработчик, в обществе критерии определяет элита — если на вершине оказываются люди без морального компаса, психика масс постепенно приспосабливается.
Осознанный подход требует не демонизации элит, но честной работы с собственной реакцией: не принимать патологию за норму, а искать опору в поддержании внутренних стандартов и взаимной солидарности на уровне низовых связей. Здесь, возможно, и нужна интеграция идеализма (зачатки нравственности, духовности) и материализма (признания фактов и социального устройства), чтобы не увязнуть в тотальном нигилизме.
Интересно, что в результате обесценивания этики и поощрения цинизма общество рискует лишиться самой основы со-бытия — без доверия, порядка и эмпатии мир становится ареной конкурирующих «хищников», что отбрасывает человеческое сосуществование к биологическим инстинктам. Религиозные же и философские традиции, как замечено в беседе, были попытками этику удержать.
В практическом плане вывод cводится к необходимости воспроизводства критической дистанции к спецэффектам инфополя, воспитанию эмпатии, ответственности и — пусть скромного — подлинного счастья «на велосипеде», а не погоне за иллюзорным вседозволенным могуществом.
Открытый вопрос:
Если истина о жизни общества складывается из разнообразных индивидуальных реакций на злоупотребления и несправедливость, возможно ли обновление моральной ткани через осознанный протест против безнаказанности, или процесс деградации неизбежен на каждом новом витке истории? Где пролегает граница между принятием несовершенства системы и активным стремлением к переменам?
Это не национальные элиты, а диаспора.