Медиатехнолог и политический обозреватель Тарас Сидорец в эфире с Максимом Невенченным разбирает механизмы безнаказанности мировой элиты. Почему фигуранты «списка Эпштейна» остаются на свободе, а общество приучают к норме деградации и социопатии? В выпуске: шокирующие инсайды из украинской политики. Правда ли, что Ермак проводит оккультные ритуалы, о чем проговорилась Мендель, и зачем спикер Рады Стефанчук предлагает снизить брачный возраст до 14 лет. А также — почему Польша начинает видеть в Украине угрозу и как религия остается последним барьером перед хаосом.

00:00 — Дело Эпштейна: хроника безнаказанности

01:08 — Почему мы привыкли, что элите можно всё

03:33 — Мода на дегенератов и социопатов (кейс Ганвеста)

11:43 — Круговая порука: каннибализм и насилие в верхах

16:59 — Религия как предохранитель от зверя в человеке

20:34 — Теории заговора: Израиль, шантаж и политика

26:19 — Польша vs Украина: проверка на причастность к скандалам

28:24 — «Ермак — ведьмак»: слухи о ритуалах на Банковой

31:23 — Откровения Мендель и месть обиженной женщины

32:48 — Браки с 14 лет: зачем Стефанчук лоббирует этот закон?

34:44 — Украина как «разобранная курица» 36:11 — Гнилая идеология Запада и элиты

