Зачем Трамп рвётся в Арктику?

Как Арктика определяет безопасность и развитие нашей страны? И начнётся ли там война за ресурсы?

В новом выпуске подкаста «Чистота понимания» мы обсудили тему Арктики с членом Общественной палаты России, членом Общественного совета Арктической зоны России Николаем Дорониным.

Выяснили, в чём стратегическое значение российской Арктической зоны, между кем и как на Крайнем Севере идёт борьба за ресурсы и логистические коридоры.

Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение

00:51 Представление ведущих и гостя

01:34 Проблемы и перспективы Арктики

03:07 Климатические особенности и освоение Арктики

04:05 Подрывная деятельность и коренные народы

06:39 Население и освоение Арктики

08:39 Экономическое значение Арктики

10:01 Геополитические интересы и международные воды

11:33 Суверенитет в Арктике

12:16 Проект «Проектный офис развития Арктики»

13:13 Значение Арктики в современных условиях

13:27 Спор о границах в Арктике

14:40 Процесс признания хребта Ломоносова

17:02 Арктический совет и его роль

18:30 Экологические инициативы и их реализация

21:41 Проблемы сотрудничества в Арктическом совете

22:50 Изменение подхода к международным соглашениям

23:44 Проблемы Севморпути

24:41 Имидж Севморпути

25:28 Преимущества Севморпути

26:11 Экономические аспекты

28:12 Интерес Юго-Восточной Азии

30:48 Стратегии освоения Арктики

31:41 Развитие Арктики

35:05 Демографические тенденции

35:47 Исторический путь освоения

37:04 Потомки новгородцев в Якутии

38:22 Колонизация Сибири

40:05 Смешение культур

42:09 Образование в традиционных сообществах

45:30 Инновации в Арктике

47:09 Материалы и связь в Арктике

48:04 Космическая програм

49:17 Частная космическая индустрия

50:17 Инвестиции в космические пуски

51:12 Инфраструктурные инвестиции

53:04 Экономика масштаба в Арктике

54:36 Взаимодействие с США

57:04 Тоннель через Берингов пролив

01:00:13 Геологоразведка и редкоземельные ресурсы

01:02:52 Институты и финансирование геологии

01:03:43 Социальные аспекты профессии геолога

01:05:03 Популяризация профессии

01:06:10 Правовой статус золотоискателей

01:07:20 Престиж и романтика профессии

01:10:42 Оленеводство и собирательство

01:12:13 Рыболовство и аквакультура

01:16:52 Реинтродукция овцебыков

01:17:31 Овцебыки и их популяция

01:18:45 Влияние овцебыков на экосистему

01:19:59 Деградация ландшафта и антропогенное воздействие

01:20:57 Перспективы развития Арктики

01:23:01 Экологические инициативы и государственные программы

01:25:10 Проблемы государственного управления

01:28:10 Военная безопасность и инфраструктура

01:30:18 Присутствие иностранных государств

01:31:35 Немецкое вторжение в Арктику

01:32:40 Оборона Петропавловска

01:33:27 Северный флот и безопасность

01:35:15 Разделение труда в сфере безопасности

01:36:05 Исторический контекст

01:38:54 Когнитивная война в Арктике

01:42:33 Конфликты в Норильске

01:43:13 Личный опыт

01:44:47 Конфликт на «Норникеле»

01:47:07 Реакция профсоюза и последствия

01:48:05 Обсуждение арктических технологий

01:50:41 Значение Арктики для России

01:52:26 Призыв к изучению Арктики

01:53:41 Заключение

