БУРЯТЫ – ЛУЧШИЕ ОТРЯДЫ

Из рубрики «НАМ ПИШУТ»

Наталия Тебелева:

Ошеломительно интересно. С семнадцатого века по двадцать первый — за полчаса.

«Россия — самостоятельная евразийская сверхсущность, империя антиколониального типа, цветущая сложность. Всякий русский знает это наизусть, потому что стоит в центре чудесной имперской истории, расстилая одеяло на всех, а не укутывая в четыре слоя своё европейское белое эго».

«Бурятия — лидер страны по числу Героев России за время проведения СВО».

«— Мы, буряты, наследники империи Чингисхана. Мы создатели империи Чингисхана. Мы до Киева доходили в то время. Империя Чингисхана была огромной. И русские эту империю унаследовали. Теперь империя Чингисхана — это современная Россия. Но вы, русские, стали терять земли. Нам что же, опять, бурятам, до Киева идти? Думаю, нам придётся идти. Так он сказал в 2015 году».

И — совершенно замечательная новость: «Этот выпуск “Уроков русского” открывает цикл программ “Братских народов союз вековой”, рассказывающих о прекрасных, гордых, харизматичных народах нашей необъятной страны». Захар Прилепин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Россия как особая цивилизация:
Россия позиционируется как самостоятельная "евразийская сверхсущность", отличающаяся от типичных империй "антиколониальным" укладом. Эта сложность и открытость — элемент национального самосознания.

2. Вклад бурятского народа:
Подчеркивается особая роль бурятов в современной истории России, прежде всего, их выдающееся участие в военных действиях (упоминается, что Бурятия — лидер страны по числу Героев России за время СВО).

3. Историческая преемственность:
Проводится параллель между Чингисхановой империей (где буряты сыграли значительную роль) и современной Россией, как будто российское государство является наследником той империи.

4. Ироничное осмысление истории:
Автор иронизирует над прошлым и настоящим, заявляя, что если русские "теряют земли", то бурятам, возможно, снова придется повторять маршрут до Киева.

5. Позитивное восприятие многонациональности:
Статья начинает цикл о "братских народах", подчеркивая гордость за многообразие, харизму и единство разных этносов в России.

---

Вывод:

Статья является одновременно публицистическим рассуждением и своеобразным манифестом многонационального единства, где исторический путь бурят и их роль в прошлом и настоящем выводится на первый план. Приводится яркая метафорика — Россия как "империя-одеяло", укрывающая всех, а не замыкающаяся в себе, противопоставляется западному эгоцентризму. Претензия на преемственность от монгольских завоевателей, транслируемая через гордость за современный воинский подвиг, становится символом сильной национальной идентичности, но ироничность высказываний говорит о самоиронии и осознанности авторов.

Эта риторика построена на устремлении к единству через признание и уважение различий, попытке найти ценность каждого народа в общем историческом контексте. В такой перспективе буряты и другие народы России — не только "отряды", но и со-творцы большой и сложной евразийской мозаики.

---

Если рассмотреть этот текст с философской точки зрения, можно увидеть здесь попытку осмысления национальной идентичности не через борьбу, а через творение совместного культурного пространства. Однако возникает вопрос: действительно ли идеи исторических преемственностей способны объединять, или же они всегда влекут за собой тень имперской идеологии? А может, истинное единство возможно только в принятии внутренней свободы каждого субъекта, а не в итогах завоеваний и подвигах прошлого? Какую роль играет память и гордость в формировании подлинного взаимопонимания между народами? И не столь ли важны для современной России не воинские заслуги, а поиск совместного смысла жизни и ценностей?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/zapravduzp/34140
