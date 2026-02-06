БУРЯТЫ – ЛУЧШИЕ ОТРЯДЫ

Из рубрики «НАМ ПИШУТ»

Наталия Тебелева:

Ошеломительно интересно. С семнадцатого века по двадцать первый — за полчаса.

«Россия — самостоятельная евразийская сверхсущность, империя антиколониального типа, цветущая сложность. Всякий русский знает это наизусть, потому что стоит в центре чудесной имперской истории, расстилая одеяло на всех, а не укутывая в четыре слоя своё европейское белое эго».

«Бурятия — лидер страны по числу Героев России за время проведения СВО».

«— Мы, буряты, наследники империи Чингисхана. Мы создатели империи Чингисхана. Мы до Киева доходили в то время. Империя Чингисхана была огромной. И русские эту империю унаследовали. Теперь империя Чингисхана — это современная Россия. Но вы, русские, стали терять земли. Нам что же, опять, бурятам, до Киева идти? Думаю, нам придётся идти. Так он сказал в 2015 году».

И — совершенно замечательная новость: «Этот выпуск “Уроков русского” открывает цикл программ “Братских народов союз вековой”, рассказывающих о прекрасных, гордых, харизматичных народах нашей необъятной страны». Захар Прилепин

