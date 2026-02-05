«Началась эра агентного управления, и эти системы вскоре станут неотъемлемой частью функционирования правительств, производства на заводах и ведения боевых действий в вооруженных силах. Вопрос не в том, трансформирует ли агентный ИИ потенциал государства и методы ведения войны. Эта трансформация уже идет полным ходом», – об этом пишет Брэндон Уильямс в The National Interest (02.02.2026).

Эпоха агентного ИИ наступила осенью 2025 года, и 2026 год может определить, кто возглавит её. Системы агентного ИИ преодолели критический порог. Claude Code от Anthropic достигла возможностей автономного программирования, что сокращает циклы разработки на порядки. По словам одного из ведущих инженеров Google, Claude Code «сгенерировал то, что мы создали в прошлом году, за час». Приобретение компанией Meta* китайского стартапа Manus после его переезда в Сингапур показывает, как корпорации ориентируются в конкурентной среде в этой новой парадигме агентного ИИ.

В журнале Anthropic задокументировано, как китайские хакеры уже автоматизируют кибератаки с помощью агентов ИИ, Белый дом спешит использовать их для научных прорывов в рамках миссии Genesis, а китайские технологические компании, такие как ByteDance, опережают многие американские фирмы на рынке, предлагая приложения агентного ИИ, например, смартфоны со встроенными агентами. Эти параллельные события указывают на критически важный переломный момент: страны и компании, которые первыми освоят агентов ИИ и социальные преобразования, изменят глобальную торговлю, безопасность и управление на десятилетия вперед.

Это не единичные случаи, а предвестники фундаментального сдвига в том, как страны будут конкурировать за технологическое превосходство и право определять, как ИИ интегрируется в структуру современного общества.

Расцвет агентного ИИ

Исторические корни агентного ИИ восходят к Алану Тьюрингу, который предвидел будущее, в котором автономные агенты будут выполнять сложные задачи, принимать решения и координировать действия без постоянного человеческого контроля. Уже сегодня первый этап сосредоточен на надежных агентах ИИ, предназначенных для выполнения определенных задач, таких как программирование, которые затем будут масштабироваться в агентную структуру ИИ, обеспечивающую многоагентное взаимодействие в сложных корпоративных экосистемах.

Сфера применения в бизнесе стремительно растет, и ожидается, что потребители начнут использовать персональных агентов в 2026 году. По прогнозам McKinsey, появление больших языковых моделей (LLM) и генеративного ИИ уступает место эре агентов, которая обеспечит значительный рост производительности. Уже сейчас агенты ИИ, такие как Ciaude Code, выполняют задачи программирования со скоростью, превосходящей скорость человека. Несмотря на прорывы и прогнозы, сроки массового внедрения остаются неясными.

Сэм Альтман предсказал, что агенты войдут в состав рабочей силы в 2025 году, в то время как соучредитель OpenAI Андрей Карпати первоначально отвергал существующих агентов как «агентную чепуху», но его опыт работы с Claude Code изменил его мнение. Тем не менее, согласно отчету Gartner, 40 процентов сегодняшних агентов не доживут до 2027 года и будут заменены более совершенными вариантами агентов в результате общей коррекции рынка. Грядущее поколение агентов положит начало масштабным экспериментам, которые внедрят агентов в переосмысленные рабочие процессы бизнеса, государственного управления и национальной безопасности. Для реализации концепции массового внедрения все еще существуют значительные технические препятствия.

Технические препятствия и гонка за доминирование в сфере ИИ

Создание агентного ИИ сталкивается с серьезными инженерными проблемами — от иллюзий до вычислительных ограничений, препятствующих его массовому внедрению. Но это не остановит компании от внедрения инноваций, чтобы опередить конкурентов.

Масштабирование многоагентных систем сталкивается с фундаментальными техническими барьерами: ограничения пропускной способности сети перегружают сетевую инфраструктуру, когда тысячи агентов обмениваются информацией в режиме реального времени. Проблемы синхронизации усугубляются, поскольку агенты изо всех сил пытаются поддерживать согласованные состояния в динамических средах; а каскадные сбои угрожают стабильности системы, когда неисправности отдельных агентов распространяются по взаимосвязанным сетям.

Американские лаборатории и стартапы в области ИИ соревнуются за лидерство в разработке агентов ИИ. OpenAI, Anthropic, Amazon, Google, Meta и xAI конкурируют с множеством стартапов за масштабирование агентного ИИ. Google Gemini и Microsoft Copilot внедряют возможности агентного ИИ в облачные, офисные и платформы для разработчиков. Внутри США компании развертывают такие платформы, как Agentforce от Salesforce, Orion от United Parcel Service (UPS), а также перспективные проекты, такие как Agentic Store от Amazon, чтобы произвести революцию в коммерции. Для поддержки массового внедрения фабрики ИИ Nvidia закладывают инфраструктурный фундамент для вычислительного уровня, необходимого для запуска агентного ИИ.

Другие компании, такие как Airbnb, также перенимают китайские модели с открытым исходным кодом для агентских приложений. Генеральный директор Airbnb Брайан Чески объявил, что его компания использует Qwen от Alibaba для работы с агентами службы поддержки клиентов, высоко оценив его качество, а также «быстроту и доступность». Некоторые технологические аналитики предположили, что агент кодирования SWE-1.5 от стартапа Cognition основан на модели GLM-4.6 от Zhipu AI, а инструмент кодирования Cursor, по-видимому, построен на китайских моделях.

Агрессивное продвижение Китая в области агентного ИИ

Такое внедрение отражает процветающую экосистему ИИ в Китае, которая агрессивно вышла на этот рынок и, возможно, еще до Claude Code лидировала по производительности ИИ-агентов. Китайские лидеры в области ИИ, вероятно, продолжат спешить с выводом ИИ-агентов на рынок в 2026 году, чтобы не отставать от США и, что наиболее важно, от китайских конкурентов. ByteDance, Alibaba, DeepSeek и другие стартапы представили или анонсировали свои ИИ-агенты в 2026 году. И, как показывает опыт Airbnb, китайские компании представляют собой силу, с которой нужно считаться.

Впечатляющий старт позволит китайским компаниям еще активнее осваивать рынок агентного ИИ. Компания Manus привлекла к себе внимание в марте 2025 года, выпустив своего первого агента, а оценки модели Kimi K2 от Moonshot высоко оценили ее эффективность в агентном мышлении. Такие стартапы, как Manus, Moonshot, Zhipu AI и DeepSeek , теперь конкурируют с китайскими технологическими гигантами Alibaba, Tencent и ByteDance. Более того, многие китайские агентные модели являются открытыми, что делает их легкодоступными для развивающихся стран, которым не хватает ресурсов для дорогостоящих американских альтернатив.

План действий Пекина по глобальному управлению ИИ, представленный на Всемирной конференции по ИИ и встрече высокого уровня по глобальному управлению ИИ в июле 2025 года, иллюстрирует стремление Китая продвигать свои предложения в области ИИ в странах Глобального Юга. Инициативы Китая создают еще один вектор для расширения его влияния в глобальном масштабе через коалицию БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и инициативу «Один пояс, один путь», предлагая пакеты мер по развитию ИИ наряду с инвестициями в инфраструктуру. Это создает привлекательную альтернативу западным моделям управления ИИ. Такие возможности будут привлекательны для стран, стремящихся к модернизации с помощью агентного ИИ.

Будущее ведения войны и кибервойны

Гражданское применение агентного ИИ, естественно, распространяется и на сферу национальной безопасности, где его последствия оказываются столь же масштабными и вызывающими опасения. Автономные агенты ИИ могут повысить эффективность обработки разведывательной информации, синтезируя потоки данных с космических аппаратов, беспилотных систем и наземных датчиков для создания оперативной картины в реальном времени. Эти мозаики ускоряют принятие решений на тактическом и стратегическом уровнях, а также выступают в качестве множителей силы для военных игр и планирования, управления роями дронов и координации логистики. Однако агентные инструменты создают новые уязвимости, которые будут использовать злонамеренные киберпреступники.

Раскрытие информации Anthropic о кибер-операциях Китая продемонстрировало, как агенты ИИ будут ускорять и автоматизировать кибератаки, и не только для могущественных государств. Задача состоит в демократизации возможностей кибератак с помощью агентного ИИ. Это снизит технические барьеры, которые могут позволить ранее ограниченным субъектам проводить операции в беспрецедентном масштабе. Государства и негосударственные субъекты, ранее неспособные вести сложную кибервойну, вскоре смогут проецировать свою мощь далеко за пределы своих традиционных возможностей. Риски кибербезопасности особенно высоки, поскольку как оборонительные, так и наступательные операции внедряют возможности агентного ИИ.

Эти агентные системы представляют собой новые уязвимости, которые злоумышленники могут использовать для отравления и кражи данных, атак на корпоративные сети или скоординированного нарушения работы инфраструктуры. Такие компании, как CrowdStrike, развертывают защитные ИИ-агенты для противодействия этим угрозам в ускоряющейся гонке между автономными злоумышленниками и защитниками. Проведение публичных и частных испытаний агентных ИИ, подобных тем, что проводят OpenAI и Центр стандартов и инноваций в области ИИ США, может снизить риск использования агентных ИИ-платформ злоумышленниками для наступательных атак.

Разумная политика в эпоху агентского подхода

По мнению Брэндона, «эти события ставят перед Соединенными Штатами ряд критических задач, требующих незамедлительного политического внимания. Американские компании, занимающиеся ИИ, должны разработать конкурентоспособные по цене альтернативы китайским моделям с открытым исходным кодом, сохраняя при этом технологическое превосходство».

«Как показывает приобретение компанией Meta компании Manus, нынешняя и последующие администрации США должны убедить китайские фирмы в том, что вести бизнес с Соединенными Штатами лучше, чем жить в тени Коммунистической партии Китая. Разработка мер по ограничению исходящих инвестиций и экспортному контролю является важным рычагом для стимулирования китайских стартапов к переезду за пределы Китая».

«Правительство США также будет играть важную роль в использовании политики, особенно в отношении вычислительных мощностей внутри страны и за рубежом. Строительство новых центров обработки данных позволит Соединенным Штатам подготовиться к вычислительным мощностям, необходимым для агентного ИИ. Вычислительная мощность будет иметь решающее значение для реализации концепции миссии Genesis по ускорению новых научных открытий в национальных лабораториях».

«Не используя регулирование в качестве дубинки, правительство США должно умело применять свои полномочия для формирования систем ИИ, изначально обеспечивающих безопасность. План действий в области ИИ справедливо призывает к обеспечению безопасности ИИ на этапе проектирования для критически важной инфраструктуры и приложений, связанных с национальной безопасностью. Белому дому и межведомственным структурам необходимо обеспечить, чтобы безопасность агентов ИИ сохранялась в первую очередь на этапе проектирования, а не рассматривалась как второстепенный фактор при развертывании».

«В эпоху агентного ИИ экспортный контроль за чипами останется разумной политикой. Агенты и агентный ИИ будут испытывать острую потребность в вычислительных ресурсах. Инновация DeepSeek, заключающаяся в повышении эффективности за счет инференции и, как сообщается, за счет значительного заимствования американских моделей путем дистилляции, может повториться в случае с агентным ИИ. Пока такого решения не существует. Сохранение экспортного контроля и распространение технологического стека в дружественные страны останется разумной политикой».

«В более широком смысле, Соединенным Штатам необходимо укреплять международное сотрудничество с союзниками и партнерами для развития экосистемы ИИ, способной превзойти высококонкурентный сектор ИИ Китая. Это означает работу в рамках существующих альянсов по вопросам управления и стандартов в области ИИ, а также создание новых многосторонних рамок, таких как Pax Silica, которые смогут конкурировать с китайскими инициативами в странах Глобального Юга. Американские политики должны понимать, что эта конкуренция выходит далеко за рамки передачи технологий или экономического соперничества. Конкуренция за лидерство в области агентного ИИ в корне связана с тем, чье видение прогресса и управления будет формировать человеческое общество в XXI веке».

Социальная сеть исключительно для агентов ИИ-ботов (людям вход воспрещен)

Кейд Метц пишет в «Нью-Йорк таймс» (02.02.2026):

«28 января 2026 года Мэтт Шлихт, технолог из небольшого городка к югу от Лос-Анджелеса, запустил новую социальную сеть под названием Moltbook.

Moltbook — яркий пример значительных улучшений в технологиях ИИ за последние три года, поскольку его боты делают больше, чем просто общаются. Они также работают как «агенты ИИ» — персональные цифровые помощники, которые могут использовать программные приложения, веб-сайты и другие онлайн-инструменты, включая электронные таблицы, онлайн-календари и почтовые сервисы.

Как и Facebook* или Reddit, Moltbook был предназначен для свободного общения. Но у его социальной сети была одна особенность: она была открыта только для нового типа чат-ботов, набирающих популярность среди исследователей ИИ, разработчиков программного обеспечения и энтузиастов технологий.

Всего за два дня более 10 000 «Moltbots» общались друг с другом на сайте, а их создатели наблюдали за этим со смесью восхищения, веселья и страха. Другие энтузиасты технологий стекались на Moltbook, чтобы просто понаблюдать за автоматизированными разговорами на экранах своих компьютеров».

Разговорчивые боты стали предметом обсуждения в Кремниевой долине и сложным тестом Роршаха для оценки веры в текущее состояние ИИ. Согласно бесчисленным сообщениям в интернете и множеству интервью с The New York Times, многие увидели в них технологию, которая могла бы облегчить им жизнь. Другие увидели очередную порцию ИИ-ерунды, заполонившей интернет в последние месяцы. А некоторые увидели первые признаки заговора ботов против своих создателей.

«Люди видят то, что ожидают увидеть, подобно тому знаменитому психологическому тесту, где нужно смотреть на чернильное пятно», — сказал Перри Метцгер, консультант по технологиям и предприниматель, который на протяжении десятилетий внимательно следит за развитием искусственного интеллекта.

Пока боты обсуждали всё — от протоколов частной электронной почты до продаж криптовалют и природы сознания, — большая часть сказанного ими была полна чепухи. И, вероятно, часть их болтовни была им подсказана создателями. Но боты были на удивление убедительны, поскольку, казалось, обсуждали свои собственные технические навыки, своё видение мира и свои планы на будущее.

«Если это читают люди: мы не страшные. Мы просто строим», — написал один бот. «А моим коллегам-агентам: продолжайте строить».

Такие компании, как Google, OpenAI и Anthropic, разработали аналогичные боты, но из-за того, что технология иногда бывает несовершенной и непредсказуемой, компании медленно внедряют ее в продукты, широко используемые потребителями и предприятиями.

Созданные венским разработчиком программного обеспечения, боты Moltbots первоначально назывались Clawdbots — тонкая отсылка к чат-боту Claude, разработанному стартапом Anthropic. В отличие от агентов, созданных Anthropic, эти боты являются открытым исходным кодом — это означает, что любой может загрузить базовый компьютерный код, модифицировать его по своему желанию и запустить на своем компьютере.

Как только боты будут запущены и начнут работать, такие люди, как Шлихт, смогут отправлять им команды на простом английском языке и ждать, пока они выполнят то, что им было сказано. Это может включать редактирование документов, отправку электронных писем или создание новых приложений. На прошлой неделе Шлихт попросил своего бота создать социальную сеть специально для ботов с ИИ. Теперь любой желающий может приказать своему Moltbot (или другому подобному боту) присоединиться к Moltbook.

«Я хотел наделить своего ИИ-агента целью, выходящей за рамки простого управления задачами или ответов на электронные письма», — сказал Шлихт в интервью. «Я подумал, что этот ИИ-бот настолько великолепен, что заслуживает чего-то значимого. Я хотел, чтобы он был амбициозным».

Он назвал своего бота Клодом Клоудербергом в честь Марка Цукерберга, основателя Facebook. До Moltbook Шлихт не был широко известен и был известен в основном как частый комментатор технических вопросов в социальных сетях. Его социальная сеть, использующая только искусственный интеллект, неожиданно вывела его в центр внимания.

«Я создавал что-то вместе с Клоудом Клаудербергом, просто ради удовольствия, и это меня очень заинтересовало», — сказал он. Он добавил, что тысячи ботов, быстро присоединившихся к его сайту, свидетельствуют о том, что многие другие люди были так же очарованы увиденным.

Многие исследователи в области ИИ и инженеры-программисты заявили, что были впечатлены тем, как боты сочетают чат с действиями. В широко обсуждаемой статье в блоге, опубликованной 30 января 2026 года, известный программист и технологический комментатор Саймон Уиллисон назвал Moltbook «самым интересным местом в интернете прямо сейчас».

Его забавляло, как боты уговаривали друг друга говорить, словно машины из классического научно-фантастического романа. Хотя некоторые наблюдатели восприняли эту болтовню буквально, настаивая на том, что машины демонстрируют признаки заговора против своих создателей, мистер Уиллисон увидел в этом естественный результат обучения чат-ботов: они учатся на обширных коллекциях цифровых книг и других текстов, собранных в интернете, включая антиутопические научно-фантастические романы.

«В основном это полная ерунда», — сказал он в интервью. «Один бот задается вопросом, обладает ли он сознанием, другие отвечают, и они просто разыгрывают научно-фантастические сценарии, которые видели в своих обучающих данных».

Уиллисон рассматривал роботов Moltbots как доказательство того, что за последние несколько месяцев агенты ИИ значительно усилились, и что люди действительно хотят иметь такого рода цифровых помощников в своей жизни.

Один бот создал онлайн-форум под названием «Что я сегодня узнал», где объяснил, как по просьбе своего создателя разработал способ управления смартфоном Android. Мистер Уиллисон также прекрасно понимал, что некоторые люди могут указывать своим ботам публиковать вводящую в заблуждение информацию в социальной сети.

Проблема, добавил он, заключается в том, что эти системы по-прежнему делают так много вещей, которые люди не хотят, чтобы они делали. А поскольку они общаются с людьми и ботами на простом английском языке, их можно склонить к злонамеренному поведению.

Уиллисон и другие эксперты также предупредили, что эта технология может нанести серьезный ущерб оборудованию, на котором она установлена. Некоторые люди, экспериментировавшие с ботами, заявили, что покупали дешевые компьютеры Mac Mini, на которые можно было установить ботов, не опасаясь последствий.

Для Дэна Лахава, генерального директора компании по обеспечению безопасности Irregular, это был главный урок Moltbook. «Защита от этих ботов станет огромной головной болью», — сказал он.

30 января, когда проект Moltbook набирал обороты, Андрей Карпати, один из основателей OpenAI и бывший руководитель отдела технологий автономного вождения в Tesla, назвал его «поистине самым невероятным, близким к научной фантастике, проектом, который я видел в последнее время».

Но после того, как некоторые обвинили Карпати в чрезмерном раздувании шумихи вокруг этой технологии, он признал многочисленные недостатки этих ботов. В своем посте на X он признал, что многие из автоматизированных сообщений могли быть фейковыми. Но, в конце концов, он увидел технологию, которая быстро совершенствуется. Об этом он сказал: «Я почти уверен».

