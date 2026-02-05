Великая Мечеть или Мать всех Церквей. Собор Софии Премудрости Божьей в Константинополе!
✔️ Беспрецедентная скидка 30% на курс процедур "РЕНЕРВАЦИЯ" и "РЕВАГУС" от сети клиник "MOZG" до конца февраля 2026 по кодовому слову ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
Записаться на диагностику «Нейромышечный чек-ап»:
https://clck.ru/3QPiBT
или тел.: 8-800-300-65-26 , 8-495-152-23-23
Сайт клиники MOZG:
https://mozg.center/
РЕНЕРВАЦИЯ гарантировано с первого сеанса разблокирует затылочный сустав, нормализует управление опорно-двигательным аппаратом, убирает перекос таза, улучшает кровоснабжение мозга, а также запускает процессы самовосстановления во многих органах и системах.
Новая методика РЕВАГУС заметно снижает уровень тревожности, стресса и депрессии, гармонизирует психику, улучшает качество сна. Клиники «MOZG» в Санкт-Петербурге и Москве.
Лицензия на медицинскую деятельность:
Л041-01137-77/00616932 от 20.09.2022
Реклама ООО «Спейс» ИНН 9705169429 erid 2VtzqwZHgKD
Красивая и удобная одежда http://russianapparel.com из натуральных и экологичных материалов в магазине Русская одежда(Предсельмаг)
Книгу "Три Рима" можно приобрести в издательстве: https://xn--80aaem4a5ack3j.xn--p1ai/products/kniga-ili-gerasimova-maksa-gaubeca-tri-rima-vechnyj-novyj-tretij
Яндекс Маркет: market.yandex.ru/cc/7T69Mm
Озон: ozon.ru/t/EcBNX3g
Стамбульский ГИД Наталья : https://www.instagram.com/constanbul/
Давайте сегодня мы с вами прогуляемся по собору Айя София который сейчас стал действующей мечетью, но спасибо хоть ещё не закрыли её для посещения туристов, вот так и совмещают на первом этаже в основном помещении храма намаз, молитва, а на галереях ходят туристы которых служба охраны призывает вести себя тихо, во время молитвы.
Храм перестроен, от первоначальной старой или ветхозаветной Софии, осталось не так много, но всё равно уверяю вас тут есть что поглядеть и сохранившиеся фрески и колонны и надгробные плиты.
Сразу хочу отметить интересный момент, что Собор Айя София, стал не исключением и подавляющее число храмов Константинополя, да и всей бывшей империи, после завоевания Османами, стали мечетями. Но все они были переименованы. А вот Айя София как была так и осталась.
Но почему? В Коране нет никакой Софии, не премудрости Божьей, не тем более христианской святой мученицы Софии Римской. Давайте попробуем в этом разобраться послушав официальную теорию истории этого собора с нашим альтернативным анализом.
Председатель в Яндекс Дзене : https://zen.yandex.ru/id/5c4afce16ddc3700bdacab52?lang=ru
В Рутубе : https://rutube.ru/channel/23757077/
В Телеграм : https://t.me/predsedatelprav
===============================
Если вам нравится канал и вы желаете помочь :
Яндекс кошелек: 410013052425758
VISA Tinkoff : 5536 9138 1275 8783
карта сбербанка МИР : 2202 2032 2919 0212
===============================
✆/✉ контакты для связи:
✉ почта - predsedata@gmail.com
#председательснт #председатель #альтернативнаяистория #СоборСвятойСофии #СофияКонстантинопольская #храмАйяСофия
Комментарий редакции
Основные тезисы видео
1. Историческая и архитектурная многослойность собора Айя-София
- Айя-София в Стамбуле — не только выдающийся памятник архитектуры, но и своего рода хроника смены цивилизаций: от античного язычества (храм Артемиды), к византийскому христианству, затем к католицизму времён латинской оккупации и позднее — к исламу.
- После падения Византии собор был преобразован в мечеть, но уникально сохранил прежнее имя — Айя-София, что не характерно для других храмов, переименованных после завоевания.
- Основное здание, так как мы его видим сегодня, — третья итерация Софии: прежние варианты были разрушены в результате конфликтов или восстаний. Современный облик сложился при Юстиниане в VI веке, но неоднократно перестраивался, особенно после завоевания города турками и многочисленных землетрясений.
2. Альтернативные взгляды на датировки и метод строительства
- Автор скептически относится к традиционной хронологии: на примере кирпичной плинфы, из которой строились стены собора, и других памятников, высказывается мысль, что такие материалы использовались гораздо позднее, чем принято считать.
- Звучит предположение, что многие постройки и “древние” детали могли быть моложе или неоднократно перестраивались, что подвергает сомнению фиксированные исторические периоды.
3. Функциональное и символическое преобразование пространства
- Мечеть определяется минаретом; в Айя-Софии первоначально минарет был временной деревянной конструкцией, потом возводились постоянные минареты разного материала и стиля.
- Исследуется роль минаретов не только как религиозных символов, но и как архитектурных подпорок, помогающих сохранить здание.
- Собор претерпел многочисленные внутренние изменения, перестройки, наложения новых слоёв культуры (османские усыпальницы, реставрации, скрытие или повреждение христианской символики).
4. Смысловое и религиозное многообразие
- Феномен имени “София” (Премудрость Божья) интерпретируется как нечто чуждое для мусульманского богословия, но сохранившееся в наименовании собора даже после исламизации.
- Возникает вопрос о реальном смысле символов, реставрациях, изменениях: где заканчивается традиция, где начинается сознательная переинтерпретация, манипуляция, перезапись истории.
5. Религиозные и социальные традиции
- Поднимается тема разделения пространства по полу в храмах и его исчезновения в современной традиции, что связывается с глубинными переменами религиозных практик (“ветхозаветные”, “старообрядческие” устои).
- Обращается внимание на опасность восприятия истории через призму ярлыков, терминов и идеологических штампов, которые навязываются поколениями ("раскольники", "еретики", "ортодоксы", "сектанты").
- Призыв к свободному, самостоятельному исследованию, без догматизма и страха нарушить привычные схемы.
6. Многослойность материальной культуры
- Описываются детали строительства: плинфа, мрамор, особые растворы (с добавлением страусиных яиц — интерес к необычным технологическим решениям прошлого).
- Мозаики и орнаменты анализируются как возможные следы исходного декора, без привязки к догматическим библейским сюжетам; богата аналогиями с архитектурой других городов/эпох.
7. Критика официальных исторических интерпретаций
- Автор открыто подвергает сомнению “линейную” версию истории, указывая на противоречия в планах, датировках, различия в традициях.
- Приводятся примеры “переименования” или “перекодирования” — не только памятников, но и людей, социальных групп, традиций как инструмента идеологического контроля.
---
Выводы и философские размышления
В этом видео собор Айя-София предстаёт не только как шедевр строительной мысли или артефакт религиозной истории, но и как символ динамичной многослойности человеческой культуры: здесь постоянно переплетаются археологические слои, религиозные смыслы, социальные практики, властные притязания.
Критика “единственно правильных” версий истории (будь то в архитектуре, идеологии или религии) подводит к выводу: прошлое — не монолит, а пространство смыслов, постоянно перезаписываемое каждым новым поколением. Подлинная суть памятников и традиций зачастую ускользает за поверхностными ярлыками, ретушью и “реставрациями”, потому что они всегда существуют в контексте текущей эпохи и её интересов.
В этом контексте индивидуальный, “неофицальный” взгляд, любопытство и критическая рефлексия оказываются важнее слепой веры в авторитетные схемы. Как и в айя-Софии, в нас самих — череда перестроек, наслоений, споров, разрушений, восстановления идентичности. История, как и человек, — существо в процессе, никогда не завершающее становление.
Вопрос, который возникает сам собой: возможно ли, чтобы какое-либо коллективное или индивидуальное “знание о прошлом” не было в той или иной степени реконструкцией, интерпретацией, мифом? Если же истина постоянно скрывается под слоем новых реплик, символов и смыслов — какой критерий считать подлинностью? Или — быть может — подлинность как раз в искреннем поиске, в сомнении, в свободе самому видеть мир “изнутри” и “снаружи”, не закрываясь ни старой догмой, ни новой модой?
Может ли принятие многослойности бытия, истории и идентичности стать не поводом для растерянности, а источником мудрости и внутренней свободы?
Комментарий репостера
Но почему? В Коране нет никакой Софии, не премудрости Божьей, не тем более христианской святой мученицы Софии Римской. Давайте попробуем в этом разобраться послушав официальную теорию истории этого собора с нашим альтернативным анализом.