✔️ Беспрецедентная скидка 30% на курс процедур "РЕНЕРВАЦИЯ" и "РЕВАГУС" от сети клиник "MOZG" до конца февраля 2026 по кодовому слову ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.

Записаться на диагностику «Нейромышечный чек-ап»:

https://clck.ru/3QPiBT

или тел.: 8-800-300-65-26 , 8-495-152-23-23

Сайт клиники MOZG:

https://mozg.center/

РЕНЕРВАЦИЯ гарантировано с первого сеанса разблокирует затылочный сустав, нормализует управление опорно-двигательным аппаратом, убирает перекос таза, улучшает кровоснабжение мозга, а также запускает процессы самовосстановления во многих органах и системах.

Новая методика РЕВАГУС заметно снижает уровень тревожности, стресса и депрессии, гармонизирует психику, улучшает качество сна. Клиники «MOZG» в Санкт-Петербурге и Москве.

Лицензия на медицинскую деятельность:

Л041-01137-77/00616932 от 20.09.2022

Реклама ООО «Спейс» ИНН 9705169429 erid 2VtzqwZHgKD

Красивая и удобная одежда http://russianapparel.com из натуральных и экологичных материалов в магазине Русская одежда(Предсельмаг)

Книгу "Три Рима" можно приобрести в издательстве: https://xn--80aaem4a5ack3j.xn--p1ai/products/kniga-ili-gerasimova-maksa-gaubeca-tri-rima-vechnyj-novyj-tretij

Яндекс Маркет: market.yandex.ru/cc/7T69Mm

Озон: ozon.ru/t/EcBNX3g

Стамбульский ГИД Наталья : https://www.instagram.com/constanbul/

Давайте сегодня мы с вами прогуляемся по собору Айя София который сейчас стал действующей мечетью, но спасибо хоть ещё не закрыли её для посещения туристов, вот так и совмещают на первом этаже в основном помещении храма намаз, молитва, а на галереях ходят туристы которых служба охраны призывает вести себя тихо, во время молитвы.

Храм перестроен, от первоначальной старой или ветхозаветной Софии, осталось не так много, но всё равно уверяю вас тут есть что поглядеть и сохранившиеся фрески и колонны и надгробные плиты.

Сразу хочу отметить интересный момент, что Собор Айя София, стал не исключением и подавляющее число храмов Константинополя, да и всей бывшей империи, после завоевания Османами, стали мечетями. Но все они были переименованы. А вот Айя София как была так и осталась.

Но почему? В Коране нет никакой Софии, не премудрости Божьей, не тем более христианской святой мученицы Софии Римской. Давайте попробуем в этом разобраться послушав официальную теорию истории этого собора с нашим альтернативным анализом.

Председатель в Яндекс Дзене : https://zen.yandex.ru/id/5c4afce16ddc3700bdacab52?lang=ru

В Рутубе : https://rutube.ru/channel/23757077/

В Телеграм : https://t.me/predsedatelprav

===============================

Если вам нравится канал и вы желаете помочь :

Яндекс кошелек: 410013052425758

VISA Tinkoff : 5536 9138 1275 8783

карта сбербанка МИР : 2202 2032 2919 0212

===============================

✆/✉ контакты для связи:

✉ почта - predsedata@gmail.com

#председательснт #председатель #альтернативнаяистория #СоборСвятойСофии #СофияКонстантинопольская #храмАйяСофия