«Политическая инквизиция»: как в США охотятся на Трампа | Фёдор Лисицын
Фёдор Лисицын разбирает книгу Грегори Мейсона «Политическая инквизиция: охота на Трампа» — взгляд либерала на кризис американских свобод, выборочное правосудие и превращение судов и медиа в инструмент политической борьбы. В разговоре — параллели с поздним СССР, маккартизм и его наследие, процессуальные ошибки в делах Трампа, роль соцсетей и Илона Маска, распад гражданских институтов, а также влияние 9/11, войн на Ближнем Востоке, пандемии и расового конфликта на современную США.
00:00 — о книге и первом впечатлении
00:58 — Конституция США как политический идеал
02:30 — США и поздний СССР: тревожные параллели
07:09 — маккартизм и охота на инакомыслящих
11:03 — судебные ошибки и дело Трампа
15:44 — Twitter, Маск и свобода слова
23:40 — 9/11, Ирак и Афганистан
27:24 — Флойд и расовый конфликт
29:33 — возможное будущее США
Комментарий редакции
1. Надпартийность и профессионализм автора книги
В центре разговора — книга, написанная американским юристом и публицистом под псевдонимом Рэри Мейсон. Автор, подобно советским диссидентам 70-х, занимает позицию сторонника либеральных свобод, прежде всего — защиты конституции и прав человека в США вне зависимости от партийной принадлежности политиков. Он не стоит ни на стороне Трампа, ни его противников, предпочитая анализировать конкретные нарушения закона и институтов с холодной головой.
2. Критика современного состояния США
Мейсон скорбит по "старым добрым США", когда, по его представлению, работали состязательные суды, ценились свобода слова и независимость адвоката. В книге проводится сравнение между нахождением США в состоянии "СССР 2.0" (искажённого капитализма) и советской системой: автор отмечает возможность формального осуждения любого гражданина и склонность власти использовать закон как рычаг давления.
3. Инструменты политической борьбы — «охота на ведьм»
Книга анализирует политические кампании в духе маккартизма, где под видом борьбы с врагами (коммунистами в прошлом, трампистами и его противниками сейчас) нарушаются фундаментальные юридические и гражданские нормы. Автор видит равную опасность как в действиях трампистов, так и в действиях антагонистов и СМИ, когда суд превращается в механизм политической расправы, а права становятся разменной монетой.
4. Юридический разбор и процессуальные ошибки
Мейсон, как адвокат, подробно разбирает процессуальные нарушения в делах, связанных с Трампом и демократами (например, о событиях в Капитолии, обыске у Трампа, истории с Хантером Байденом). Он отмечает: нарушение процедуры опасно само по себе — это подрывает фундамент правовой системы, где "лучше оправдать виновного, чем осудить без настоящего суда".
5. Деградация институтов гражданских свобод
Отдельное внимание уделяется упадку организаций, традиционно защищавших гражданские права, а также влиянию медиа и соцсетей (пример с покупкой Twitter Илон Маском). Автор скептически относится к современным требованиям «тотальной свободы», отмечая, что когда институты поддаются максимализму, они теряют актуальность и политический вес.
6. Расовые, этнические и социальные конфликты
Значительное место занимает разбор конфликтов между разными меньшинствами (афроамериканцами, еврейским сообществом, движением Black Lives Matter) и анализируется, как под флагом борьбы за права скрыты новые формы дискриминации и противостояния.
7. Кризис американской идентичности — ностальгия по прошлому
Пронизывает книгу и сам отзыв тоска автора по золотому веку американской демократии: требование возврата к государству и обществу, где главенствует процедура, а не политическая целесообразность или давление толпы.
8. Главные поворотные моменты новой истории США:
- Теракты 11 сентября и последствия Патриотического акта.
- Президентства Трампа и Байдена, раскол страны по партийной линии.
- COVID-19 и потрясения системы общественного здоровья.
- Расовые волнения и новые гражданские конфликты.
- Внешнеполитические события (например, война России и Украины) как катализатор ещё большего внутреннего напряжения.
Выводы и аналитические размышления:
Беседа обращает внимание на глубочайший кризис американских политических институтов и потерю опоры на процедуру (право, состязательность, независимость судов). В этом прослеживается универсальный парадокс любых демократических систем — их уязвимость перед внутренними кризисами, когда сами защитники свободы начинают использовать методы своих противников: травлю, упрощённые интерпретации закона, давление толпы и СМИ. Это напоминает историю с маккартизмом, но в современных условиях гиперсвязанного цифрового общества, где информационные потоки замещают юридические нормы, а суд общественного мнения легко вышибает даже фундаментальные гарантии.
Затронутый автором вопрос «повторения СССР» в США звучит как метафора болезни любой развитой государственности: когда внешние формы (выборы, суды, правозащита) сохраняются, но внутреннее наполнение все более превращается в инструмент политического давления, повод для формальных расправ либо фетишизацию правил ради самих себя -- без осмысленного содержания. Это опасно не столько возможностью "охоты на ведьм", сколько искушением вышвырнуть процедуру ради чуждой системе целесообразности.
С другой стороны, тоска по утраченной «золотой эпохе» — сама по себе иллюзия, прекрасно осознанная оратором. Сравнение с СССР, как и идеализация Америки середины XX века, не учитывает исторического потока: борьба с расизмом, сегрегацией, преследованием инакомыслящих были и в "старых добрых временах", о чем не устают напоминать гуманитарные науки.
Юридическая точность необходима системе, чтобы обеспечить свободу и равенство не на словах, а на деле. Однако механический буквализм без постоянной критической ответственности за реальное содержание законов превращается в средство либо манипуляции, либо бессмысленной ригидности.
Показательно и междисциплинарное сопоставление: как цифровые платформы меняют природу публичной сферы подобно тому, как новые психотехники изменяют сознание личности, а юридические процедуры теряют былую устойчивость, если перестают быть средством баланса и служат только инструментом борьбы фракций.
Практичный вывод:
В этой книге содержится призыв к сохранению процедур, прозрачности, состязательности — не ради идеализации прошлого, а как единственного инструмента поддержания свободы в обществе, где поляризация и цифровая медиа-среда делают институты особенно уязвимыми.
Открытый вопрос для дальнейших размышлений:
Можно ли в условиях современного общества сохранить дух состязательности, равенства и подотчётности перед законом, если всё глубже становятся не только политические, но и культурные и идентичностные разломы? Или процедура сама по себе неизбежно становится пустым ритуалом там, где исчезает доверие к общим основаниям истины?
Как нам различать и не путать форму и содержание, когда оба могут быть инструментализированы — и, возможно, только личная осознанность каждого становится последней линией защиты свободы?