Фёдор Лисицын разбирает книгу Грегори Мейсона «Политическая инквизиция: охота на Трампа» — взгляд либерала на кризис американских свобод, выборочное правосудие и превращение судов и медиа в инструмент политической борьбы. В разговоре — параллели с поздним СССР, маккартизм и его наследие, процессуальные ошибки в делах Трампа, роль соцсетей и Илона Маска, распад гражданских институтов, а также влияние 9/11, войн на Ближнем Востоке, пандемии и расового конфликта на современную США.

00:00 — о книге и первом впечатлении

00:58 — Конституция США как политический идеал

02:30 — США и поздний СССР: тревожные параллели

07:09 — маккартизм и охота на инакомыслящих

11:03 — судебные ошибки и дело Трампа

15:44 — Twitter, Маск и свобода слова

23:40 — 9/11, Ирак и Афганистан

27:24 — Флойд и расовый конфликт

29:33 — возможное будущее США

#Лисицын #США #Трамп #политика #книги #Конституция #свобода