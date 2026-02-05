Луна – источник негатива и болезней
Канал в соцсетях:
○ Телеграм: https://t.me/n_reality чат канала https://t.me/group_nr
○ ВК: https://vk.com/kanalvaleriy
○ КОНТ https://cont.ws/@kanalvaleriy
○ Рутуб: https://rutube.ru/u/newreality
Автор Дмитрий Чeкpыжeв
Музыка Sroryblocks
Давно известно как лунные фазы негативно влияют на здоровье и самочувствие не только человека, но и на природу. На самом деле, даже по опосредованным признакам можно видеть, что это материальное излучение, которое можно и нужно изучать
#луна #сознание #энергия
Комментарий редакции
В этом видео затрагиваются как эмпирические наблюдения, так и спекулятивные гипотезы вокруг роли Луны в жизни людей, животных и даже цивилизации в целом. Материал изобилует личными и коллективными наблюдениями, псевдонаучными и мистическими выводами, при этом вопросы сути и влияния Луны рассматриваются междисциплинарно: через биологию, психологию, историю и даже эзотерику.
Основные тезисы:
1. Луна как аномальный объект и её влияние на Землю
- Скепсис относительно "лунного притяжения", но признание значительного влияния Луны на биосферу и психику.
- Особый акцент на заметном влиянии лунного света на поведение рыб, особенно налима: лунный свет резко снижает клёв, в то время как искусственный свет действует противоположно.
- Аналогичные эффекты замечены и у других рыб; есть мнение, что влияние зависит от типа чешуи.
2. Влияние луны на человека и общество
- Утверждается, что фазы Луны коррелируют с психическим состоянием людей и частотой правонарушений (рост преступности, обострение заболеваний, аварийность и т.п.).
- Полнолуние — время тревожности и всплеска жизненных сил, но и период деструктивной активности.
- Народные предания о связи полнолуния с "оборотнями" иллюстрируют этот архетип.
3. Спекуляции о “дойке энергии” и негативе Луны
- Автор выдвигает теорию, что Луна “высасывает жизненную энергию”, а аналогичное “энергетическое высасывание” осуществляют массовые мероприятия, религиозные, политические, научные эгрегоры.
- Приводится пример ёлки (ели) как антенны для “энергии страдания” и интерпретация связанных праздников и практик как инструментов сбора “энергии”.
4. Мясоедение, война, аборты и “энергия страдания”
- Обсуждается концепция передачи “негативной” энергии через мясо умерших в страданиях животных.
- Критика трансплантологии с позиции мистического “отрыва души”.
- Подчеркивается, что аборты и бойни животных — мощный источник страдания, который, якобы, влияет на состояние человечества.
5. Луна, Солнце и биоэнергетика
- Проводится параллель между фазами Луны и эффективностью очистки воды серебром, ссылаясь на опыт Лаховского — якобы доказавший, что Луна усиливает разложение и “тлетворное влияние”.
- Обсуждается фантастическая гипотеза Колина Уилсона о Луне как объекте контроля, препятствующем эволюции человечества.
Выводы и критическое осмысление
В этой лекции наблюдается сочетание бытовых наблюдений (например, опыт рыбаков), научных результатов (статистика преступлений и успеваемости), эзотерических предположений ("энергия Луны", "егрегоры", передача страдания через мясо), исторических и фантастических версий происхождения и предназначения Луны.
Что ценно — динамика перехода от частного эмпирического опыта к масштабным и смелым гипотезам о природе реальности. Автор подчеркивает множество неклассических связей, выстраивая целую картину, в которой Луна мыслится не просто астрономическим объектом, а инструментом загадочного "энергетического обмена", своеобразным катализатором страдания и деструкции.
Однако с точки зрения научной строгости большинство гипотез требуют критического рассмотрения: корреляция не есть причинность; эксперименты Лаховского не получили признания научного сообщества; а представление о "передаче страдания" через биологические вещества пока остается на уровне интересной, но мало обоснованной спекуляции.
С философской позиции здесь открывается пространство для диалога между научным материализмом и мистическим идеализмом. Можно увидеть, как древние мифы, личный опыт и статистические данные переплетаются в поисках того, что находится вне пределов объективной верификации — смысла, причины, силы, управляющей ходом вещей.
Практичный аспект послания можно свести к наблюдательности, принятию многообразия влияний среды и прагматичной осторожности: стоит осознавать свои состояния, уметь критически относиться как к традиционным убеждениям, так и к модным эзотерическим теориям, и сохранять баланс между открытостью к загадочному и требовательностью к фактам.
И всё-таки, как бы ни стремились мы объяснить каким-то принципом сложные явления нашей жизни, всегда остаётся пространство для сомнения и поиска. Если Луна и действительно оказывает влияние на нас или на всё живое — то как найти границу между объективным воздействием и собственной проекцией, не подменяя одну иллюзию другой? Где проходит та тонкая грань между научным знанием, мистическим ощущением и здравым опытом, за пределами которой истина по-настоящему становится нашим личным, прожитым открытием?