Коллективное хозяйство в наше время
Коллективное хозяйство в наше время
Поддержать автора канала можно здесь: https://yoomoney.ru/to/4100116592555073
карта Сбера: 5336690111152924. Сердечная благодарность всем, кто помогает каналу выжить. Любая ваша поддержка очень важна для меня.
Предлагай свою ресурсность #edanavsegda покупай, вкладывай ресурсы, время и деньги , трудись https://t.me/edanavsegda действуй, заполни https://forms.gle/HhuwryYYj3JBExLo7 – коллективное хозяйство.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Опыт создания коллективного хозяйства
— Спикер делится историей своего проекта: несколько лет назад было начато коллективное хозяйство, привлечены люди и ресурсы, реализовано самообеспечение на земле.
— Создана система, включающая многочисленные направления: птицеводство, животноводство, сыроварение, овощеводство и т.д.; организованы продуктовые корзины и внутренние обмены.
— Подчеркивается сложность поиска единомышленников и настоящих партнеров: многие ориентированы на деньги, не готовы к совместной ответственности, немало уходит обратно в города.
2. Проблемы и вызовы кооперации
— Главная трудность — люди: большинство не готово к совместному делу, избегает ответственности, многие слабы духом и зависимы от удобства городской жизни.
— На земле не работают слова и лозунги — здесь оцениваются реальные действия и труд: если не работаешь — будешь голоден и вынужден вернуться в город.
3. Экономика самостоятельности и солидарности
— Обсуждается критическая зависимость населения от магазинов с промышленными продуктами (часто небезопасными и низкокачественными).
— Коллективные хозяйства и кооперация — альтернативный путь, обеспечивающий натуральной пищей, ресурсами, устойчивостью к кризисам и внешним угрозам.
— Снижение значимости «денежной» мотивации: истинная выгода кооперации не только в прибыли, но в безопасности, здоровье и внутреннем достоинстве.
4. Шаги к развитию кооперации в городах
— Автор считает возможным и нужным создавать аналоги коопераций даже в условиях города, начиная с объединения соседей в домах, использования общедомовых ресурсов, создания самостоятельных магазинов, сервисов и точек выдачи.
— Приводятся практические шаги: создание чат-групп, управление домом, совместные закупки, обустройство территории, образовательные проекты для детей (детские сады, школы), обмен и аренда вещей и оборудования.
5. Необходимость инициативы, ответственности и объединения
— Предлагается начинать с малого: объединяться хотя бы втроём и поступательно решать конкретные задачи — так рождается настоящая кооперация.
— Важно не бояться, перестать искать «халяву», начать действовать, брать ответственность за результат, свои ресурсы и свой вклад.
6. Современные угрозы и прогнозы
— Глобальный тренд — цифровизация, ограничение наличных, давление монополий и корпораций; отсутствие самостоятельности и пассивность приведут к утрате имущества, прав, будущего детей.
— Власть новых технологий (например, нейросети, цифровой рубль) — вызов и одновременно шанс для молодых; только инициативные смогут адаптироваться.
7. Отбор и требования к новым участникам
— Сейчас коллективное хозяйство переходит на более строгий отбор: участие возможно лишь при наличии вклада или готовности реально трудиться (исключение «нахлебников» и праздных).
— Неприемлема эксплуатация людей (модели общин, где трудятся "за еду" без будущего) — важно, чтобы каждый участник имел перспективу, был хозяином своей судьбы.
8. Философские и этические призывы
— Автор апеллирует к памяти и достоинству предков, подчеркивает позор пассивности и поверхностного отношения к земле, к общему благу.
— Призывает к осознанности, внутренней зрелости, нравственной ответственности перед собой, потомками и Родиной.
Выводы и философский анализ
В этом выступлении переплетаются прагматический и идеалистический элементы. С одной стороны, спикер опирается на эмпирический опыт: реальность хозяйства, конкретные проблемы (поиск партнеров, вопросы обмена, надежности, качества продуктов). С другой, он рассуждает о социальных трендах — и делает далеко идущие прогнозы о будущем общества, роли кооперации и взаимопомощи.
Здесь видна явная критика обыденной зависимости человека — от городского комфорта, от «готовой» пищи, от пассивной позиции потребителя. Автор предлагает альтернативу в виде осознанного самоуправления, объединения вокруг совместного дела, где важна не только материальная, но и нравственная отдача; подчёркивается идея внутренней дисциплины, трудовой чести, коллективной памяти.
Вместе с тем, ответы спикера многогранны — он не догматичен, признаёт субъективные и объективные трудности пути (не все справляются; не каждый город или коллектив готов к переменам). Сам проект — больше, чем просто экономическая модель: это одновременно форма сопротивления навязываемой системе, способ познания себя, путь заботы о ближних и о будущем.
Рассуждая о будущем, автор воспринимает технологические изменения (цифровая валюта, нейросети) не как абсолютное зло, но как вызов: кому-то это даст шанс, кому-то — угрозу. Здесь звучит тема гибкости истины: нельзя однозначно сказать, хорошо это или плохо — важно, как мы, субъект, ответим на вызов.
Особенно важен мотив ответственности: на земле нет места словам, всё решает поступок. Отсюда тезис — истина познаётся только в действии. Не во внешних лозунгах, а в добросовестном труде, маленьких победах и умении быть частью большего. Только совместное действие, по мнению автора, даёт устойчивость перед лицом угроз.
Наконец, здесь звучит вопрос к каждому: готовы ли мы к переменам? Хватит ли у нас смелости и зрелости, чтобы выбрать трудную, но свободную дорогу? Готовы ли мы объединяться не ради прибыли, а ради общего блага — и внутренней целостности?
---
Открытый вопрос для размышления:
Что для вас важнее — привычная стабильность в системе, где многое решено за вас, или свобода с осознанной ответственностью, но и с риском, требующим взрослой зрелости? Может ли коллективный опыт, даже с неудачами и разочарованиями, приблизить каждого к глубинной истине своего предназначения?