Выражение государственный капитализм должно вызывать удивление. Капитализм, это изначально свобода предпринимательства от феодальных ограничений, более того это интернационал, космополитизм купцов и банкиров. Что же заставило страны или экономики этих стран от капитализма дикого, конкурентного перейти к плановой экономике. Этот переход совершился не по политическим причинам, так как с политическими вызовами прекрасно справлялась и феодальная форма общества, диктатура «пролетариата» или других самураев.

Технический прогресс цивилизации обусловлен численностью её населения. В древнем мире центрами цивилизации были города Рим и Пекин с населением до полумиллиона человек. Сейчас полмиллиона, это небольшой по мировым меркам город. Десятимиллиардное население требует полного освоения всех ресурсов земли. Эта причина заставляет ресурсы разведать и определить в объёме и в цене. Предприниматель в условиях конкуренции заинтересован в сумраке своих производительных сил и средств. Сумрак позволяет получить сверхприбыль и избежать налогов. А государство вынуждено посчитать все свеколки, морковки в погребе, в поле, а потом оценить возможности самого поля. Иначе массу населения и армию не прокормить. Необходимость контроля над всеми ресурсами порождает государственный капитализм.

В полуфеодальной царской России землевладельцы помещики стали отдавать свои земли в залог в Земельный банк, брать кредит под низкий процент и на эти деньги как то перебиваться вместо барщины и оброка. Земельный банк, в свою очередь КАПИТАЛИЗИРОВАННУЮ землю сдавал как ссуду кулакам и ОБЩИНАМ под более высокий процент, и они постепенно выплачивали ипотеку за эти угодья. Таким образом, земля, как капитал вещественно переходила фермерам и общинам-колхозам, а феодалы жили на средства этого ломбарда. Земельный ломбард набирал силу, пока не решил окончательно прибрать всю экономику к своим рукам. Однако разорившиеся самураи сделали встречный ход, они предали царя и сдали своих князей банкирам. Поймав момент, вооружённые рабочие и солдаты под руководством красных самураев, большевиков разрушили старое полуфеодальное государство и создали «новое» государство полностью феодальное.

Но виток прогресса не запустишь вспять, мы видим поражение новых феодалов и шествие государственного КАПИТАЛИЗМА. Для полной победы которого и для исключения риска новой революции требуется КАПИТАЛИЗАЦИЮ земли завершить и, таким образом, численно определить как и сколько эта земля может прокормить народу. Разве этот расчёт не прямая задача государства? И, как оказалось, некоторые государства достигли такого понимания, посчитали ресурсы и полностью их КАПИТАЛИЗИРОВАЛИ. Приведём примеры.

По оценкам саудитов им нефти хватит ещё на 70 лет. 98 % нефтяных активов Саудовской Аравии контролирует корпорации Saudi Aramco, 100% которой принадлежит правительству Саудовской Аравии. Капитализация компании составляет 2 трл. $. В стоимость входят разведанные запасы нефти, оборудование, логистика, низкая стоимость добычи и другие ресурсы. Запасы нефти в Саудовской Аравии 270 млрд. баррелей. Для сравнения запасы Венесуэлы 300 млрд. баррелей. РФ 80 млрд. баррелей. У Венесуэлы нет национальной нефтяной компании, а у РФ, у Газпромнефти капитализация 30 млрд. $. 2 трл. против 100 млрд. капитализации всех нефтекомпаний РФ. И Аравия, и РФ добывают по 10 мл. баррелей в сутки, но в С. Аравии капитализация нефтяного сектора в 20 раз выше т.к. учтены запасы нефти в земле.

Капитализация Газпрома в 24 г. 35 млрд. $. РФ добывает 16% всего газа в мире. Катар 4%, а капитализация Qatarenergy 200 млрд. $. Запасы нефти Норвегии 7 млрд. баррелей, капитализация государственной компании Equinor - 1 тр. D. крон или 100 млрд. $. На 7 млрд. баррелей разведанных запасов нефтяной сектор Норвегии, имеет капитализацию близкую к 80 млрд. баррелей запасов в РФ. Очевидно, что сами запасы нефти в РФ не капитализированы и даже ничьи. Т.к. нефтяные корпорации в Норвегии и Саудовской Аравии принадлежат только государству, а у нас разных корпораций нефти до 20 штук. Для уклонения от налогов и санкций это удобно, но глобально провально.

Мы на этих примерах видим, что развитые капиталистические страны уже капитализировали свои запасы нефти и газа, других ресурсов, превратив их в Суверенный капитал, а у нас этот процесс в зачаточном состоянии. Мы не достигли стадии Государственного капитализма, хотя стадию марксовского капитализма давно прошли. Отсутствие капитализации земли и природных ресурсов не позволяет нам выйти на мировые объемы ВВП и иметь полноценную национальную валюту. К сожалению, необходимость глобальной капитализации ресурсов в нашей стране не осознана даже специалистами экономики, которые, плывут по течению, считают и пишут, как карта легла. Народу подаётся утопическая идея необходимости выпуска своих смартфонов, чтоб догнать по уровню жизни Америку и по населению Китай.

Открыв в 10 году джокера в 200 млрд. баррелей нефти Венесуэла подписала приговор своему суверенитету, сходные проблемы у Ирака, Ирана, Ливии, Сирии. Прикрываясь значимостью технологий, капиталисты понимают, что главный источник капитала это ресурсы и стараются взять их на карандаш. Нам много придётся потратить своих ресурсов, чтоб с их карандаша соскочить и нарисовать суверенную экономику и государственный капитализм.