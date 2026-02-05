“Ельцин в роли главного тарана демократов”. Часть 3-я Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро “Интервью
Эфир на канале канале Геополитбюро 1 февраля 2026 г.
1 февраля 2026 года исполняется 95 лет со дня рождения Бориса Ельцина. О тайнах пути к вершинам власти, о тех, кто помогал и патронировал Ельцина на начальном этапе, о политических интригах, приведших к коллапсу системы управления страной, о роли американских политтехнологов, о войне законов и беспрецедентной в истории Декларации независимости в большом исследовании становления первого президента России говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
1. Поворотный момент:
19-я партийная конференция обозначена как рубеж, на котором Горбачёв начал ускоренно разрушать советскую политическую систему, а Ельцин получил новый старт как самостоятельный политик.
2. Политический подъём Ельцина:
Конференция и последующая политическая реформа, особенно изменение избирательной системы, позволили Ельцину выдвинуться в Москву и выиграть с выдающимся результатом, что стало возможным благодаря поддержке и грамотной избирательной кампании, в которой участвовали американские политтехнологи.
3. Образ "жертвы и врага системы":
Ельцин позиционировал себя как борца с партийными привилегиями и жертву бюрократии, что и принесло ему популярность, особенно среди населения, уставшего от старой системы.
4. Внутриполитическая борьба и превращение Ельцина в "таран":
Внутри парламента формируется межрегиональная депутатская группа (МДГ), для которой Ельцин становится "тараном" системы, инструментом для уничтожения старых порядков. Это превращение является сознательным тактическим выбором либеральной интеллигенции и части политэлиты.
5. Роль советских элит и внешних советников:
МДГ и демократические движения получали поддержку и инструкции от некоторых людей из ближнего круга Горбачёва, что свидетельствует о двойной игре и внутреннем подтачивании системы.
6. Отмена шестой статьи Конституции и развал советских институтов:
Шаги Горбачёва, такие как учреждение поста президента СССР, заложили основы для двоевластия и размывания советской системы, что в сочетании с параллельными изменениями в союзных республиках запустило необратимые процессы распада.
7. Деконструкция правового поля, "война законов":
Создание новых республиканских институтов, выборы президента РСФСР, формирование независимых законодательных и исполнительных структур в России и других республиках ещё более расшатали государственную целостность, создав хаос и правовой беспредел под лозунгами демократии.
8. Безвольность центральной власти:
Автор подчёркивает возможности, которые имел Горбачёв для остановки распада, в частности после референдума 1991 года. Однако действия либо не были предприняты, либо носили имитационный, манипулятивный характер.
9. Окончательное разрушение советской власти:
Гибель СССР не означала сразу конец советского строя, органы советской власти, в том числе Верховный Совет, сохранялись, а реальный слом системы и госпереворот произошёл осенью 1993 года с расстрелом парламента и установлением президентской авторитарной власти.
10. Последствия: деградация, разграбление и превращение в "сырьевой придаток":
Последовавшие гайдаровские и ельцинские реформы рассматриваются как сознательная политика по разгрому советского наследия, уничтожению промышленности, наукоёмких отраслей и массовому обнищанию населения.
11. Рефлексия о роли личности в истории и исторических закономерностях:
Делается философское обобщение о роли личностей и "императивов времени" в судьбе стран, сопоставление с предшествующими историческими катастрофами (Февраль 1917 года, война). Подчеркивается, что личность может обернуть исторический процесс как к катастрофе, так и к спасению.
Выводы и размышления:
В данной беседе акцентируется, что фигура Бориса Ельцина в переломные годы конца 1980-х — начала 1990-х стала инструментом, почти неизбежным звеном радикальной трансформации страны. Его путь — типичный пример, когда персонаж, потерпев поражение внутри системы, благодаря общественному запросу на перемены и поддержке новых элит и внешних консультантов превращается в главного разрушителя старых порядков.
Автор рассматривает Ельцина и перестроечную элиту как осознанных разрушителей народного государства, не только по недоумию или слабости, но и по личному мотиву мести, социальных амбиций и политической воли к власти любой ценой. Интересно, что инициированные реформы подавались как шаги к демократии, но, по сути, породили хаос, правовой нигилизм и объективно сыграли на руку тем внешним силам, которые были заинтересованы в слабости России.
Сам феномен демократических преобразований автор предлагает рассматривать не через призму идеалов, а через призму реальных последствий для страны и большинства населения. Иллюзии о "равноправном вхождении в мировой рынок", о преимуществах правового государства на постсоветском пространстве сменились серией катастрофических просчётов, массовой нищетой, деиндустриализацией и утратой суверенитета.
С философской точки зрения здесь заметна дихотомия между объективной необходимостью перемен и разрушительными последствиями, к которым они могут привести при отсутствии зрелой институциональной базы, социальной ответственности и твёрдой политической воли.
Также проводится любопытная аналогия между историческими развалами мощных империй, ролью "тарана", сознательно (или бессознательно) используемого интеллектуальными и политическими элитами, и катастрофическим неприятием близких исторических уроков.
Практический и философский итог:
История потрясений последней трети ХХ века в России показывает, как попытка реформировать систему посредством радикального "тарана" зачастую не приводит к новой зрелой структуре, а ввергает общество в череду хаотичных трансформаций, подлинная глубина и цена которых становятся видны лишь спустя годы.
Вопрос о том, была ли подобная трагедия неизбежной, зависит от выбранной вами исторической оптики: можно искать ошибки конкретных людей, а можно видеть в этом неумолимый ход исторических процессов. Однако возникает простой, но фундаментальный вопрос — не о том, кто виноват, а как можно (и возможно ли вообще) избежать повторения катастрофы, когда общество в очередной раз оказывается перед соблазном "решительного таранного прорыва" во имя высоких идеалов.
Открытый вопрос для размышления:
Можно ли в истории общества найти или выстроить такую практику обновления и реформ, которая сочетает искреннее стремление к свободе и справедливости с уважением к прошлому и заботой о будущем большинства? Или же путь "тарана", вечно возвращающийся на поворотах истории, неизбежен там, где истину пытаются найти через отрицание собственного исторического опыта?