Захлестнувшее мировое информационное пространство обсуждение «файлов Эпштейна», горы легализованного компромата на весь транснациональный, западный политикум будоражат неокрепшие умы. Громадное количество людей кинулось копаться в грязи, с наслаждением разбирать и смаковать подробности, измазываясь и пропитываясь всем этим. От информационного пространства хочется держаться подальше, ведь даже минимальное соприкосновение вызывает стойкое желание отмыться.

«Не сотвори себе кумира» (Исх. 20:4), не считай представителей высших слоёв значимыми, умными, не такими как все. В реальности абсолютное их большинство изначально такие же люди, но ограниченные меньшим количеством правил, законов и норм, оттого среди них много избалованных и развращённых. Их моральный, нравственный и интеллектуальный уровень был понятен, нужно было лишь смотреть не на создаваемый образ, а сквозь него, а если наложить ещё и знания истории, то никаких иллюзий не должно было быть, но нет.

Вместо того, чтобы разбирать похождения, аморальное и незаконное поведение очередного скучающего высокопоставленного извращенца и дегенерата, лучше задаться рядом вопросов. Первый из которых – данный слив компромата неуправляемый, естественный или осознанный, управляемый процесс. Ответ очевиден, при наличии желания и политической воли, об Эпштейне забыли бы ещё несколько лет назад. Принимая во внимание, что там замазан практически весь верхний слой западных стран, сформировать консенсус о недопустимости публикаций было легко. Практически каждому можно было предъявить компромат на него самого, членов семьи или друзей.

Десятилетия работавшая круговая порука дала сбой, публикации документов не смогли помешать ни действующая администрация, ни так называемое «глубинное государство», никто иной. Принято и реализуется решение о полном сносе всего видимого слоя западной элиты, при этом вопрос не в персоналиях, там пробы ставить негде, а в базовых принципах и законах. Особенно забавны причитания и возмущения тех, кто все эти годы хотел стать частью этой чудной элиты, получить приглашение к тому самому «досугу», но не был допущен даже в роли Рыбки.

В 2015 г. ультралиберальное «Соглашение об услугах» и торговые партнёрства были разрушены «демократом» Бараком Обамой, Дональд Трамп пришёл на готовое, это хороший пример консенсуса элит. В настоящее время мы наблюдаем сознательно спровоцированную катастрофу западной элитной системы, не кризис, а именно катастрофу. Находящиеся в тени настоящие элиты Запада / США избавляются от выродившихся, переставших приносить пользу “элитариев” и слуг, менее болезненно зачистить их не представляется возможным.

Есть расхожая фраза, что 10% людей никогда не берут взятки, 10% всегда пытаются их взять, а остальные ведут себя согласно доминирующим правилам. Можно спорить о точных процентах, да и в отношении разных нарушений морали и законов будет разная картина, но общий принцип работает. Элиты США / Запада сформировали консенсус о необходимости запуска очищения «авгиевых конюшен», элитная общность избавляется от «падших», без жалости списав абсолютное большинство своих членов.

На протяжении последних лет регулярно и постоянно говорилось о распаде и уничтожении глобального миропорядка, о разрушении её институтов. Понимание, что Западную Европу, бывшую частью центра мир-системы списали, пришло ко многим, как и крушение многих других элементов прошлого порядка. Так почему необходимая зачистка элиты вызывает удивление, кто сказал, что граница должна проходить по формальной национальной принадлежности, а не по другим критериям? Выбран самый стратегически верный и сильный вариант отбора – личностные качества и черты.

И, да, на месте спецслужб США взял бы множество перехваченных компрометирующих писем, заменил адресата на Джеффри Эпштейна и вывалил бы всё это – попробуй опровергни, судя по публикациям в переписке с ним уже состояли десятки тысяч человек, волшебство…

Источник