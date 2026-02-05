Андрей Школьников: На новый элитный ковчег решили брать не каждую тварь
Захлестнувшее мировое информационное пространство обсуждение «файлов Эпштейна», горы легализованного компромата на весь транснациональный, западный политикум будоражат неокрепшие умы. Громадное количество людей кинулось копаться в грязи, с наслаждением разбирать и смаковать подробности, измазываясь и пропитываясь всем этим. От информационного пространства хочется держаться подальше, ведь даже минимальное соприкосновение вызывает стойкое желание отмыться.
«Не сотвори себе кумира» (Исх. 20:4), не считай представителей высших слоёв значимыми, умными, не такими как все. В реальности абсолютное их большинство изначально такие же люди, но ограниченные меньшим количеством правил, законов и норм, оттого среди них много избалованных и развращённых. Их моральный, нравственный и интеллектуальный уровень был понятен, нужно было лишь смотреть не на создаваемый образ, а сквозь него, а если наложить ещё и знания истории, то никаких иллюзий не должно было быть, но нет.
Вместо того, чтобы разбирать похождения, аморальное и незаконное поведение очередного скучающего высокопоставленного извращенца и дегенерата, лучше задаться рядом вопросов. Первый из которых – данный слив компромата неуправляемый, естественный или осознанный, управляемый процесс. Ответ очевиден, при наличии желания и политической воли, об Эпштейне забыли бы ещё несколько лет назад. Принимая во внимание, что там замазан практически весь верхний слой западных стран, сформировать консенсус о недопустимости публикаций было легко. Практически каждому можно было предъявить компромат на него самого, членов семьи или друзей.
Десятилетия работавшая круговая порука дала сбой, публикации документов не смогли помешать ни действующая администрация, ни так называемое «глубинное государство», никто иной. Принято и реализуется решение о полном сносе всего видимого слоя западной элиты, при этом вопрос не в персоналиях, там пробы ставить негде, а в базовых принципах и законах. Особенно забавны причитания и возмущения тех, кто все эти годы хотел стать частью этой чудной элиты, получить приглашение к тому самому «досугу», но не был допущен даже в роли Рыбки.
В 2015 г. ультралиберальное «Соглашение об услугах» и торговые партнёрства были разрушены «демократом» Бараком Обамой, Дональд Трамп пришёл на готовое, это хороший пример консенсуса элит. В настоящее время мы наблюдаем сознательно спровоцированную катастрофу западной элитной системы, не кризис, а именно катастрофу. Находящиеся в тени настоящие элиты Запада / США избавляются от выродившихся, переставших приносить пользу “элитариев” и слуг, менее болезненно зачистить их не представляется возможным.
Есть расхожая фраза, что 10% людей никогда не берут взятки, 10% всегда пытаются их взять, а остальные ведут себя согласно доминирующим правилам. Можно спорить о точных процентах, да и в отношении разных нарушений морали и законов будет разная картина, но общий принцип работает. Элиты США / Запада сформировали консенсус о необходимости запуска очищения «авгиевых конюшен», элитная общность избавляется от «падших», без жалости списав абсолютное большинство своих членов.
На протяжении последних лет регулярно и постоянно говорилось о распаде и уничтожении глобального миропорядка, о разрушении её институтов. Понимание, что Западную Европу, бывшую частью центра мир-системы списали, пришло ко многим, как и крушение многих других элементов прошлого порядка. Так почему необходимая зачистка элиты вызывает удивление, кто сказал, что граница должна проходить по формальной национальной принадлежности, а не по другим критериям? Выбран самый стратегически верный и сильный вариант отбора – личностные качества и черты.
И, да, на месте спецслужб США взял бы множество перехваченных компрометирующих писем, заменил адресата на Джеффри Эпштейна и вывалил бы всё это – попробуй опровергни, судя по публикациям в переписке с ним уже состояли десятки тысяч человек, волшебство…
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Информационный скандал и массовая реакция:
Разоблачения, связанные с "файлами Эпштейна", потрясли общественное и политическое пространство Запада. Люди массово предаются обсуждению грязных подробностей, забывая о критическом отношении.
2. Миф об элите и разоблачение:
Автор призывает не идеализировать "элиту" и не воспринимать высшие круги общества как нечто исключительное: это такие же люди, ограниченные меньшим количеством правил и с более доступными искушениями.
3. Образы против реальности:
Моральный и интеллектуальный уровень элит всегда был очевиден для внимательного наблюдателя — иллюзии создаются только за счёт внешнего образа, а не истинной сущности.
4. Смысл и направленность компроматов:
Вместо личного морализирования уместно поставить вопрос: публикация компроматов — это случайный процесс или осознанная, управляемая "зачистка"? Автор уверен в целенаправленности процесса, аргументируя невмешательством структур, способных остановить утечку.
5. Смена элит и внутренний катарсис:
Происходит обнуление и ликвидация старых, "выродившихся" элит — не ради морали, а ради обновления самой системы. Речь идёт о сознательной "катастрофе", а не о случайном кризисе.
6. Отбор не по национальному признаку, а по личностным качествам:
Разделение элит проходит не по формальным признакам, а по качествам человека — создаётся новая "корабельная ведомость", где берут не всех, а только тех, кто важен для будущего "ковчега".
7. Манипулятивный потенциал компромата:
Автор отмечает, что при желании можно внедрить компромат в любое дело (например, подставить любого адресата), что делает процесс ещё гибче и опаснее для тех, кто попал под волну разоблачений.
---
Вывод
На первый взгляд, статья — это эмоциональный и жесткий анализ современного кризиса западных элитических институтов, описывающий разрушение старых порядков под видом морализаторских скандалов. Автор обращает внимание на то, что образы элиты обманчивы, а массовое "разоблачение" — скорее управляемый процесс внутреннего очищения и смены силовых центров, чем стихийная утечка информации. Простых людей призывают не увлекаться разоблачениями чужой грязи и не обожествлять элиту.
Философский и аналитический взглядЗдесь ярко проявляется игра между субъективными образами и объективными динамиками: элита — лишь проекция на общественном экране, и никакая "зачистка" не делает новый слой автоматически чище или мудрее. Аналогия с работой нейронной сети уместна: убирая "шум" (старые данные/узлы), система пытается настроиться на новые паттерны, но не гарантирует совершенства конечного результата.
Чистка элиты напоминает процесс обновления клеток организма или, если углубиться, — этап коллективной психотерапии, где лишь вскрытие проблем позволяет идти дальше, не повторяя прошлого. Но велика опасность не ошибки индивидуального характера, а системной — когда в борьбе с "вырожденцами" теряется человеческое лицо.
С точки зрения йоги или христианства, подпитка скандалами — это попытка добавить силы себе за счет "преобладания" над падшими, а не путь внутреннего очищения.
---
Открытый вопрос
Становится ли мир более справедливым через такие "обновления", или же это вечный спектакль со сменой масок и ролей, где истина всегда ускользает между личными интересами и формальными критериями отбора? Как научиться видеть суть происходящих перемен, не теряя сочувствия к каждому "выбитому звену" этой великой социальной цепи?