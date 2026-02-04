ВОЙНА: правда, которая не понравится / Метаметрика
Доступная медицина в Вологде!
https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/proekt-dostupnaya-meditsina/
https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/proekt-selskiy-fap/
https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/programma-zemskiy-spetsialist/
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:
Telegram: https://t.me/Metametrica
Max: https://max.ru/Metametrica
ВКонтакте: https://vk.com/metametrica
RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/
Instagram: https://www.instagram.com/metametricalive
TikTok: https://www.tiktok.com/@metametrica
Дзен: https://dzen.ru/metametrica
YouTube: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live
Сегодня на Метаметрике – зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава «Союза добровольцев Донбасса», первый премьер-министр ДНР Александр Бородай.
Война: от Приднестровья до СВО. Первые русские добровольцы: ими движет идеология, патриотизм или чувство личной ответственности за своих? Чем добровольческое движение 2014 года отличается от современных контрактных формирований? Что происходило на Украине после «Евромайдана» и как Крым и Донбасс пошли разными путями?
Евгений Пригожин – герой войны, мятежник или авантюрист? Секрет популярности образа Пригожина: харизма или запрос на справедливость? СВО — гражданская война и борьба за будущее России. А какой образ будущего видит Александр Бородай?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:15 В студии легенда Донбасса – Александр Бородай
01:35 Из студента МГУ – в боевого командира
06:33 Добровольцы – люди разные!
10:05 «Дойти до Лондона и британской королевы»
13:12 «Рука Кремля» и печеньки Нуланд
14:23 Интеграция: здравоохранение Вологодчины
17:20 Власти России не понимали, что происходило в Донбассе в 2014 году
21:10 Российское руководство – «самое мирное в мире»
25:26 «Евроказак»? Отношение евреев к событиям в Донбассе
28:22 Русские в руководстве Украины
29:58 Многие идут на СВО за деньги
31:14 Добровольцы в 2014 году потащили за собой Донбасс
33:25 Почему не сложилось в Харькове и Одессе?
35:35 Перипетии становления ДНР
39:45 Украина сама оттолкнула Донбасс
42:34 Запрещенная символика и идеологический вакуум
45:55 В окопах одна идеология – патриотизм
50:06 Пригожин – «авантюрист и бизнесмен»
55:26 Зачем Пригожин двинулся на Ростов?
1:00:02 Бюрократия и добровольческие подразделения
1:02:07 Добровольцы БАРСы
1:06:09 На войну многие приходят уже с психическими отклонениями
1:09:19 «Я своих бойцов сам лечу»
1:13:54 Избирательный ценз, или выборы – право воевавших
1:15:26 СВО положительно повлияла на Россию
1:17:10 «Мы уже одержали победу по очкам»
1:21:17 Финал близко, но войн на наш век хватит
1:26:38 Завершаем выпуск
Александр Бородай:
Telegram – https://t.me/borodaioficial
ВКонтакте – https://vk.com/borodaioficial
Сайт – https://бородай.рф
Союз добровольцев Донбасса – https://t.me/sddonbassa
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov
Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
#александрбородай #бородай #донбасс #война #сво #россия #пригожин #вагнер #политика #метаметрика #metametrica
Комментарий редакции
1. Добровольчество как феномен
Гость программы — бывший командир, политик и философ — рассказывает о своем пути от учебы на философском факультете к участию в реальных боевых действиях, подчеркивая, что добровольчество становится ответом на внутренний зов, патриотизм и обстоятельства исторического момента. Добровольчество представлено не как организованный процесс, а как вечный социально-психологический мотив: люди идут на войну по разным причинам, от романтики до прагматизма.
2. Эволюция мотиваций и структуры добровольцев
В разные исторические периоды мотивации добровольцев менялись: от идеологических порывов и чувства долга до появившегося «коммерческого элемента» сегодня, когда участие в боевых действиях стало оплачиваемым и связано с определёнными социальными лифтами и гарантиями.
3. Гражданская война как борьба за смыслы
Конфликт, по мнению участника дискуссии, по своей сути — гражданская война, борьба за образы истории и будущего, а не столько за этническое или национальное противопоставление. Национальные идентичности перемешаны и подчас вторичны по сравнению с политической и идейной.
4. Роль добровольцев в событиях на Донбассе
Добровольцы — особенно прибывшие из России в 2014 году — сыграли критическую роль, поддержав местное движение и не позволив ему угаснуть. Была отмечена разница между ситуацией в Крыму, где поддержка населения была почти тотальной, и Донбассом — где степень вовлечённости и поддержки была намного ниже.
5. Связь войны, идеологии и институциональных изменений
Идеологическая размытость: реальные идеологические мотивы быстро растворяются в реальности окопов, где выживание, товарищество и исполнение приказов важнее теорий. Подразделения принимают черты цеха или даже «оркестра» — самобытной общности с собственной этикой, приемственностью и нормами.
6. Государство, элиты и народ
Власть изначально не имела чёткой позиции по событиям на Донбассе, но под давлением реальности и эскалации “нарыва” вынуждена была определиться. Упоминался парадокс постсоветских государственных границ, которые вспыхнули конфликтом именно потому, что не были опорой для реальной социальной идентичности.
7. Проблемы и критика: кооптация элит, бюрократия, ролевые кризисы
В процессе длительных военных конфликтов в России формируются свои бюрократические практики, институционализируются добровольческие движения, в обществе происходят тектонические сдвиги, которые уже невозможно повернуть вспять. Приводится сравнение с древними обществами, где гражданство и права давались только тем, кто держал оружие и нес ответственность за сообщество.
8. Психологические и бытовые аспекты войны
Война — не только трагедия и травма, но для многих и путь внутреннего преодоления. К психологии бойцов часто относятся с предвзятостью, навешивая штампы о ПТСР; упоминается, что война может быть и лекарством для неустойчивых людей. Социальная поддержка раненых функционирует неравномерно, зачастую зависит от связей и неформальных усилий командиров.
9. Прошлое, победа и будущее
Победа мыслима как процесс, а не как разовый результат. Общество, пройдя испытание войной, уже не может быть прежним. Вспоминается роль внешних и внутренних элит — кто-то хочет вернуться «назад», но этот возврат невозможен, происходят необратимые социальные сдвиги. Победа поочкам воспринимается как более частый исход исторических конфликтов, нежели “нокаут”.
Вывод:
Видеобеседа показывает войну и добровольчество не только как политический или исторический процесс, но и как сложное многоуровневое явление, связанное с личным выбором, коллективным опытом и эволюцией общества в целом. Через призму личной истории, исторических аналогий и реальных бытовых ситуаций участник раскрывает неоднозначность войны: она сплавляет идеальное и трагическое, коллективное и индивидуальное, героическое и обыденное.
Добровольчество выступает в роли своеобразного социального “цеха” с собственной этикой, внутренним кодексом, передающимся из поколения в поколение. При этом коммерциализация и институционализация военных формирований не способны полностью вытеснить ту драматическую многогранность мотивации, которая стоит за личным выбором каждого.
Размывается граница между «романтиками» и «практиками», между гражданами и элитами, между историческим и текущим: прошедшие переломы невозможно «откатить» назад. Вопрос об истине войны оказывается не столько вопросом идеологии или национальности, сколько вопросом субъективного опыта, идентичности и зрелости общества, способного принимать тяжёлую правду — не как лозунг, а как вызов роста.
Открытый вопрос:
Что есть подлинная истина войны для каждого — мера страдания, разрыв привычного социального порядка, возможность для личного взросления, или неизбежное последствие исторических ошибок? Способны ли мы, как общество, выдержать сложность этой правды и, не прячась за идеализации, использовать её как точку опоры для внутренней свободы и осознанного будущего?