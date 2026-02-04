Доступная медицина в Вологде!

https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/proekt-dostupnaya-meditsina/

https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/proekt-selskiy-fap/

https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/programma-zemskiy-spetsialist/

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:

Telegram: https://t.me/Metametrica

Max: https://max.ru/Metametrica

ВКонтакте: https://vk.com/metametrica

RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/

Instagram: https://www.instagram.com/metametricalive

TikTok: https://www.tiktok.com/@metametrica

Дзен: https://dzen.ru/metametrica

YouTube: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live

Сегодня на Метаметрике – зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава «Союза добровольцев Донбасса», первый премьер-министр ДНР Александр Бородай.

Война: от Приднестровья до СВО. Первые русские добровольцы: ими движет идеология, патриотизм или чувство личной ответственности за своих? Чем добровольческое движение 2014 года отличается от современных контрактных формирований? Что происходило на Украине после «Евромайдана» и как Крым и Донбасс пошли разными путями?

Евгений Пригожин – герой войны, мятежник или авантюрист? Секрет популярности образа Пригожина: харизма или запрос на справедливость? СВО — гражданская война и борьба за будущее России. А какой образ будущего видит Александр Бородай?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:15 В студии легенда Донбасса – Александр Бородай

01:35 Из студента МГУ – в боевого командира

06:33 Добровольцы – люди разные!

10:05 «Дойти до Лондона и британской королевы»

13:12 «Рука Кремля» и печеньки Нуланд

14:23 Интеграция: здравоохранение Вологодчины

17:20 Власти России не понимали, что происходило в Донбассе в 2014 году

21:10 Российское руководство – «самое мирное в мире»

25:26 «Евроказак»? Отношение евреев к событиям в Донбассе

28:22 Русские в руководстве Украины

29:58 Многие идут на СВО за деньги

31:14 Добровольцы в 2014 году потащили за собой Донбасс

33:25 Почему не сложилось в Харькове и Одессе?

35:35 Перипетии становления ДНР

39:45 Украина сама оттолкнула Донбасс

42:34 Запрещенная символика и идеологический вакуум

45:55 В окопах одна идеология – патриотизм

50:06 Пригожин – «авантюрист и бизнесмен»

55:26 Зачем Пригожин двинулся на Ростов?

1:00:02 Бюрократия и добровольческие подразделения

1:02:07 Добровольцы БАРСы

1:06:09 На войну многие приходят уже с психическими отклонениями

1:09:19 «Я своих бойцов сам лечу»

1:13:54 Избирательный ценз, или выборы – право воевавших

1:15:26 СВО положительно повлияла на Россию

1:17:10 «Мы уже одержали победу по очкам»

1:21:17 Финал близко, но войн на наш век хватит

1:26:38 Завершаем выпуск

Александр Бородай:

Telegram – https://t.me/borodaioficial

ВКонтакте – https://vk.com/borodaioficial

Сайт – https://бородай.рф

Союз добровольцев Донбасса – https://t.me/sddonbassa

Дмитрий Егорченков:

Telegram – https://t.me/skoloth

ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

#александрбородай #бородай #донбасс #война #сво #россия #пригожин #вагнер #политика #метаметрика #metametrica