Александр Петрухин, Елена Андреева.

В жизни человека творчество занимает особое место. Оно сыграло и играет немаловажную роль в развитии истории нашего мира. Творчество уникально тем, что оно неповторимо, оно индивидуально. Возможность творить — высший дар для каждого разумного жителя Земли. Именно с его помощью человек может проявить свои способности, выразить мысли и чувства.

Сегодня вы узнаете, какое место занимает творчество в жизни гостя нашего эфира.

Термин "творчество".

Творческая деятельность — островок спокойствия и вдохновения.

Каким творчеством я "переболел".

Важность творчества в жизни любого человека (на своём примере).

Обратная связь в творчестве.

Потребность в творчестве.

Развитие творчества.

Петрухин Александр Антонович — инженер по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей к ним, преподаватель, общественный деятель, город Новосибирск.

Окончил АВАТУ (Ачинское военное авиационно-техническое училище), Высшее инженерное училище (подготовка Руководящего инженерного состава). Дослужился до заместителя начальника высшего военного училища лётчиков.

