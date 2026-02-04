“Как Ельцин стал главным демократом страны”. Часть 2-я. Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро “Интервью
Эфир на канале канале Геополитбюро 1 февраля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
1 февраля 2026 года исполняется 95 лет со дня рождения Бориса Ельцина. О тайнах пути к вершинам власти, о тех, кто помогал и патронировал Ельцина на начальном этапе, о политических интригах, приведших к коллапсу системы управления страной, о роли американских политтехнологов, о войне законов и беспрецедентной в истории Декларации независимости в большом исследовании становления первого президента России говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
1-ая часть программы "Как Ельцин пролез в "Большую политику"":
https://rutube.ru/video/b4ef0a71b2a1d2ce25762fe64fbd06c7/
Канал Геополитбюро. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/663284
#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
1. Амбиции и характер Ельцина:
Борис Ельцин предстает человеком с выраженными амбициями и дерзким стилем, стремящимся не просто следовать реформаторской политике Горбачёва, но и превосходить ее радикализмом, становясь в глазах публики лидером обновления. Это намеренное создание собственного политического образа, порой даже в оппозиции к партийным иерархам.
2. Конфликт с Лигачёвым и партийная борьба:
Внутри партийной верхушки нарастает напряжённость, выражающаяся в конфликтах между Ельциным и Лигачёвым. Оба отличаются схожим типом поведения: прямолинейность, склонность к давлению и публичным наездам, что приводит к затяжным аппаратным войнам. Горбачёв балансирует между ними, инстинктивно используя эти трения для продвижения собственных целей.
3. Имитативный характер реформ и популизм:
Ельцин усердно искал быстрых, видимых результатов, однако эффект оказывался во многом декларативным: наряду с публичными выступлениями и критикой, реальных изменений в Москве не происходило, что подорвало его авторитет и привело к внутренним и публичным срывам.
4. Личная драма и публичные жесты Ельцина:
Детально описываются психологические состояния Ельцина на фоне стресса: бессонницы, злоупотребление алкоголем, нервные срывы, попытка суицида, пребывание в больнице и последующий перевод во второстепенные структуры (Гострой), где он фактически бездействует, мечтая о политическом реванше.
5. Политическая интрига вокруг “опалы” и возвращения:
Ельцин сознательно превращается в “народного героя” благодаря умелой медийной обработке и тиражированию конфликта как политического гонения. Его возвращение в политическую жизнь (через избрание делегатом на 19-ю партконференцию) происходит, скорее всего, с ведома и по замыслу высшего руководства – Горбачёва и его советников, в частности Яковлева, которые используют фигуру “внутреннего оппозиционера” для давления на консервативную часть аппарата.
6. 19-я партконференция как переломный момент:
Выступление Ельцина на 19-й партконференции становится публичной реабилитацией и судьбоносным шоу, показывает, что внутренняя критика “перестройки” транслируется на всю страну впервые по телевидению, что создает новый тип публичной политики. Конференция становится символической чертой, после которой сам Горбачёв осознаёт невозможность вернуться на “старые рельсы”: теперь курс радикальной реформы и демонтаж устоявшейся системы приобретают необратимый характер.
7. Роль Горбачёва как манипулятора и архитектора “пугала”:
Неоднократно подчёркивается, что Горбачёв сознательно играл сложную многоходовую игру, используя Ельцина как “пугало”, чтобы продавливать преобразования и пугать партийных консерваторов угрозой ещё более решительных шагов реформаторов.
---
Вывод с философским ракурсом:
В этом видео раскрывается метаморфоза Ельцина – от амбициозного аппаратчика до фигуры, которую массовое сознание воспринимает как главного демократа эпохи перемен. История его взлёта и “опалы” – это не просто хроника аппаратных разборок, а учебник по работе со смыслами: механизмами создания публичных образов и использования внутренних конфликтов как рычага для внешнего и внутреннего изменения систем.
Ярко проявляется феномен субъективизации истины: объективная подоплёка событий (аппаратные интриги, бессилие реформ) преобразуется в общественном восприятии через призму личной драмы, имижевых стратегий, манипуляций СМИ и собственных нарративов участников. Кто был настоящим двигателем перемен: идейные реформаторы, обстоятельства, “популисты” или манипуляторы, сознательно растящие “врагов”, чтобы решать свои задачи? В итоге, реальная динамика истории растворяется в множестве ракурсов, компромиссов и самообманов — как у зрителей “большого спектакля”, так и у самих его актеров.
Трагикомизм ситуации в том, что и сам Ельцин, и его противники оказались заложниками своих амбиций, иллюзий и общественных ожиданий. Будущее страны определяют не только силы реформ или реставрации, но и разного рода “условные Ельцины” — личности, волею случая и обстоятельств превращающиеся во флагманов исторических сдвигов.
Но не задаёт ли эта история извечный вопрос для общества и каждого отдельного человека: где проходит грань между внутренней правдой (испытываемой Ельциным болью, амбициями, верой в свой путь) и публичной манипуляцией? Может ли история вообще быть “объективной”, если в её основе — конфликт личностей, интересов, нарративов и сознательных мифов? И как распознать, не являемся ли мы сами участниками схожих спектаклей в собственной жизни или на сцене социальных перемен?