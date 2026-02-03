Замыленная история Великой Руси
Замыленная история Великой Руси
Комментарий редакции
1. Феномен "исторической энергии" — эпиграфом к видео взят фрагмент Проханова об уникальном ресурсе — исторической энергии народа, проявляющейся через опыт, культуру, память. Если эта энергия рассеяна и не собрана воедино, народ теряет самоидентичность, жизнеспособность и "волю к победе".
2. Критика официальной истории — автор указывает на то, что в учебниках истории России Рюриков и другие выдающиеся личности отождествляются с варягами и скандинавами, что, по его мнению, несправедливо лишает восточных славян самостоятельной древности и культурного вклада. В учебниках и СМИ якобы продолжается навязывание версии, в которой историческая субъектность руссов и их предков принижается или отрицается.
3. "Фальсификация" истории — звучит критика немецких историков XVIII века (Миллер, Шлёцер, Байер), которые, по мнению автора, переписали русскую историю под влиянием политических интересов. Отдельно отмечен Ломоносов как противник этой концепции, страдавший за свои убеждения. Обозначается мысль, что создание искажённой версии истории было инициативой и инструментом внешнего управления Россией.
4. Глобальный характер манипуляции знанием — говорится о системах контроля и отбора – от египетских жрецов до современных мегафондов (Сорос, Рокфеллер и пр.), которые якобы манипулируют и финансируют “правильные” научные теории и отбрасывают неугодные. Иллюстрируется примером негласного запрета на критику определённых научных теорий.
5. Нужен междисциплинарный подход — только сочетание археологии, лингвистики, этнографии, истории может дать более объективную картину прошлого, а не односторонний научный догматизм.
6. Ревизия древней истории славян — автор настаивает, что в древности славянские народы (руссы) играли куда более значимую роль. Приводятся малоизвестные ныне учёные XIX — начала XX века, их труды, гипотезы, факты, указывающие на “многотысячелетнюю историю” славян и их язык как основу многих культур и письменностей (таблички Винча, каменная могила и т.д.). Делается вывод о тенденциозном умалчивании этих фактов в научном мейнстриме.
7. Политика забвения — во всей мировой истории, и особенно в русской, наблюдается сознательное стирание памяти о корнях, подмена понятий, чтобы “побеждённые народы” (цитируется даже Гитлер) не восстанавливали историческую субъектность.
8. Культурная европеизация и гиперборейские корни — автор затрагивает мифы о северном происхождении многих героев и богов античности (Гиперборея, Сибирь, Таймыр) и указывает, что в самых разных топонимах и культурных архетипах Европы (“Вена”, “Винча”, “Лейпциг”-“Липецк” и др.) остаются следы славянской, “русской” изначальности.
Философский анализ и выводы:
В этом ролике звучит страстная апология ревизионистской версии древней истории славянства и руссов. Автор пытается разорвать “пучки” разрозненных сведений, чтобы вернуть народу цельную картину прошлого, утверждая, что истина (или хотя бы её образ) была извращена и похищена. Здесь мы сталкиваемся с двумя важными для философии истории аспектами:
- субъективностью интерпретации прошлого (история — не объективный массив фактов, а процесс постоянного переосмысления и отбора, подверженный влиянию власти, идеологии, экономики);
- необходимостью междисциплинарного подхода, чтобы не быть пленником одной традиции или узкой школы.
Интересно, что автор, резко критикуя научный мейнстрим (и западный, и российский), в то же время апеллирует к “дискриминированным”, забытым отечественным исследователям, тем самым выстраивая альтернативный канон. Такая позиция всегда уязвима: критикуя идеологические догмы, легко создать новые, не замечая своих ограничений. В этом видится не только черта современной антисистемной риторики, но и проявление вечной тенденции человека идеализировать своё прошлое — в противовес уничижительной внешней оценке.
С точки зрения прагматизма, в предложенной концепции есть и польза: народ, осознавший свою историю (или её мифологизированный “новый образ”), может найти психическую энергию для солидарности, преодоления кризисов, внутренней свободы. Но есть риск, что борьба за “правильное прошлое” сама по себе становится новым полем битвы амбиций и инструментом внешнего управления.
Любопытно, что автор столь эмоционально полемизирует с “западным” взглядом, однако и его аргументы часто опираются на авторитеты XIX–XX вв., не свободные от собственных идеологических мотивов, научных допущений, отчасти устаревших научных подходов. Хороший пример того, как “энергия истории” может превращаться в энергию мифа.
Практические мысли на выходе:
- Стоит изучать историю не только по учебникам, но и через сравнительные, интердисциплинарные, иногда маргинальные источники.
- Полезно различать между идеализацией прошлого и поиском подлинных культурных корней.
- Истинное знание о прошлом, как и внутренняя свобода, рождается на стыке разных интерпретаций, в диалоге между “официальной” и “альтернативной” версиями.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина о прошлом всегда преломляется через зеркала современных интересов и страхов, не является ли поиском “истинной истории” не столько наукой, сколько искусством сотворения смысла? А что для каждого из нас лично ценнее — миф, укрепляющий идентичность, или сомневающееся, подвижное знание, не дающее до конца укорениться в каком-либо образе себя?