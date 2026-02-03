“Как и зачем Ельцин оказался в Москве”. Часть 1-я. Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро “Интервью
Эфир на канале канале Геополитбюро 1 февраля 2026 г.
1 февраля 2026 года исполняется 95 лет со дня рождения Бориса Ельцина. О тайнах пути к вершинам власти, о тех, кто помогал и патронировал Ельцина на начальном этапе, о политических интригах, приведших к коллапсу системы управления страной, о роли американских политтехнологов, о войне законов и беспрецедентной в истории Декларации независимости в большом исследовании становления первого президента России говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
1. Мифологизация биографии Ельцина:
В беседе развенчивается широко распространённый образ Ельцина как некоего "самородка" и человека из семьи "раскулаченых", демонстрируется, что значительная часть рассказов из его биографии — результат позднейших интерпретаций и собственных (чаще – продиктованных соавторам) мемуаров, а не документально подтверждённых фактов.
2. Социальные лифты и партийная система:
Карьерный рост Ельцина (от строительного прораба к директору комбината, затем в партийный аппарат) демонстрирует как существовали и работали советские социальные лифты и внутриэлитные механизмы выдвижения кадровых фигур. Подчёркивается роль "покровителей": каждый очередной карьерный скачок был невозможен без поддержки влиятельных персон, в первую очередь Якова Рябова.
3. Личностные качества и специфика элитного круга:
Первые годы работы Ельцина характеризуются скорее среди "своих" (партийная и хозяйственная верхушка Свердловска) как энергичного исполнителя, не склонного к излишествам, но после попадания во властные структуры фиксируется рост его нескромности, привычки к алкоголю, проявления деспотизма и "капризов" (по воспоминаниям Рыжкова и других — всё более заметно).
4. Роль вышестоящих покровителей и механизм назначения:
Ещё на западносибирском уровне ключевым стало решение и поддержка "старшего товарища" (Рябова), который и "выдвинул" Ельцина на высшие партийные должности. Сам механизм принятия кадровых решений был неформален, завязан на личные симпатии и орбиту знакомств, а не только на официальные заслуги.
5. Столкновение с системой на московском этапе:
Когда Ельцин оказывается назначен первым секретарём МГК КПСС (главой Москвы), он применяет уральский опыт "ломки кадров", что приводит к массовым увольнениям, сопротивлению местной элиты и в конце концов — к росту численности его противников. Показаны людские трагедии (самоубийства) и специфические особенности работы партийной вертикали в конце советской эпохи.
6. Оценочные суждения автора:
Историк Евгений Спицын даёт резко негативную моральную оценку фигурам Ельцина и Горбачёва как "разрушителей" страны, не скрывая эмоционального отношения к "иудиному греху" предательства. Он видит в их карьеризме и отсутствии идейной глубины причину деградации системы и последующего трагического распада СССР.
7. Амбивалентность успеха – случай и воля:
В истории продвижения Ельцина нет ни мифа о "гениальности", ни о "случайном везении": карьера определялась столкновением системных обстоятельств (необходимость кадровых перестановок в КПСС) и индивидуальных качеств (настырности, готовности к рискованным поступкам, а также корысти).
8. Парадоксы и личные противоречия:
На примерах цитируются абсурдные или нестыкующиеся фрагменты судеб и решений (например, противоречия в рассуждениях партийных руководителей, мотивы Горбачёва, кадровая чехарда в Москве).
Выводы:
- В истории ранней карьеры Ельцина отражается целый спектр типичных для позднего СССР процессов: "движение наверх" в значительной мере зависело не только от реальных достижений, сколько от совпадения личной лояльности, удачного взаимодействия с "патронами" и поворотных моментов в партийной структуре.
- Личность Ельцина — сложное сочетание исполнительности, нарциссизма, нетерпимости к инакомыслию и сильной амбициозности, что вкупе с алкоголизмом и склонностью к авторитарному стилю породило определённые искажения в системе управления (массовые кадровые чистки, неприятие элит).
- Автор противопоставляет идеализированным авторам мемуаров (и медийному дискурсу) прагматичный и даже суровый взгляд "снизу": за "легендой" о народном лидере просматривается карьерное хитросплетение, расчетливое движение по ступенькам власти, где моральные или идеологические основания занимали жалко малое место.
- Очевидно и то, что в системе советской элиты личная симпатия, умение маневрировать, скрывать свои слабости, вовремя оказаться "в фарватере", были порой важнее профессионализма или реальных достижений. Это напоминает работу многих современных организаций или же тренды управления командами — не всегда на первом месте компетентность.
Практический смысл для современного слушателя:
- Карьера, даже самая головокружительная, редко бывает чисто "собственным" достижением — всегда есть сеть связей, поддержек, обстоятельств. Многое определяется внутренней средой, а не "гениальностью" персонажа.
- Личностные слабости (например, склонность к алкоголю или авторитаризму) могут долго казаться безвредными на фоне покровительства, но в критические моменты приводят к трагедиям — не только для самого человека, но и для окружающих (см. самоубийства и разрушенные судьбы).
- История предупреждает: идеализация лидеров (или демонизация их врагов) почти всегда служит для отвлечения внимания от структурных причин проблем. Важно видеть не только людей, но и систему, внутри которой они действуют.
Открытый вопрос для размышления:
Насколько мы способны различать в биографии "великих" реальное и вымышленное, инструментальное и подлинное? Не повторяем ли мы историю, когда ищем простые объяснения сложных путей — и какую истину мы находим, осознавая всю многогранность и противоречивость личности во власти?