«Англия и Франция готовили бомбардировки Баку и высадку в Мурманске, чтобы спровоцировать гражданскую войну в СССР и заставить Гитлера напасть на Восток». Игорь Шишкин раскрывает малоизвестные страницы истории: как Сталин сорвал общеевропейский «крестовый поход» в 1940 году и почему удар вермахта по Франции стал спасением для Советского Союза. Зачем Троцкий призывал к восстанию и как французская разведка планировала использовать политзаключенных в Карелии? Почему союзники хотели уничтожить советскую нефтянку, но не трогали румынские промыслы, питавшие Гитлера? И как советская разведка переиграла западных стратегов, заставив Финляндию подписать мир?

00:00 – Крестовый поход Запада: план уничтожения СССР в 1940 году

04:41 – Предыстория: почему Англия ненавидела СССР больше, чем Гитлера

08:52 – Военная тревога 1927 года: поиск инструмента для войны с Россией

12:10 – Мюнхенский сговор: как Запад отдал Чехословакию Гитлеру

19:10 – Предательство Польши: Англия и Франция решили пожертвовать союзником

22:18 – Странная война: почему союзники не атаковали Германию с Запада

29:30 – Операция «Острие копья»: удар по Мурманску и Баку

32:42 – Нефтяная удавка: план лишения СССР топлива

40:55 – Ложь о нефти: почему Запад не бомбил Румынию, главного поставщика Рейха

46:34 – Пятая колонна: ставка на Троцкого и восстание в Карелии

54:02 – Крах плана: советская разведка и финский мир

55:46 – 10 мая 1940 года: как Гитлер невольно спас СССР от войны на два фронта

