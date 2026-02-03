Игорь Шишкин | Сталин и провал «крестового похода» объединенной Европы против СССР в 1940 г.
«Англия и Франция готовили бомбардировки Баку и высадку в Мурманске, чтобы спровоцировать гражданскую войну в СССР и заставить Гитлера напасть на Восток». Игорь Шишкин раскрывает малоизвестные страницы истории: как Сталин сорвал общеевропейский «крестовый поход» в 1940 году и почему удар вермахта по Франции стал спасением для Советского Союза. Зачем Троцкий призывал к восстанию и как французская разведка планировала использовать политзаключенных в Карелии? Почему союзники хотели уничтожить советскую нефтянку, но не трогали румынские промыслы, питавшие Гитлера? И как советская разведка переиграла западных стратегов, заставив Финляндию подписать мир?
00:00 – Крестовый поход Запада: план уничтожения СССР в 1940 году
04:41 – Предыстория: почему Англия ненавидела СССР больше, чем Гитлера
08:52 – Военная тревога 1927 года: поиск инструмента для войны с Россией
12:10 – Мюнхенский сговор: как Запад отдал Чехословакию Гитлеру
19:10 – Предательство Польши: Англия и Франция решили пожертвовать союзником
22:18 – Странная война: почему союзники не атаковали Германию с Запада
29:30 – Операция «Острие копья»: удар по Мурманску и Баку
32:42 – Нефтяная удавка: план лишения СССР топлива
40:55 – Ложь о нефти: почему Запад не бомбил Румынию, главного поставщика Рейха
46:34 – Пятая колонна: ставка на Троцкого и восстание в Карелии
54:02 – Крах плана: советская разведка и финский мир
55:46 – 10 мая 1940 года: как Гитлер невольно спас СССР от войны на два фронта
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Западные противоречия и борьба за гегемонию
- Автор рассматривает историю борьбы за мировое господство, подчеркивая противоречия между Англией, Францией, Германией, США — не столько как случайность, сколько как следствие борьбы за гегемонию. Современные аналогии (Трамп-глобалисты, США-ЕС) предлагаются слушателю для более глубокого восприятия исторических параллелей.
2. Миф о «случайном» казусе — раскол будущих союзников
- Подчеркивается ошибочность представления, что союзники СССР во Второй мировой войне всегда были на одной стороне «против фашизма»: интересы западных держав часто совпадали только по формальному признаку, их стратегическая задача — сдержать и уничтожить Советский Союз.
3. Темная сторона «умиротворения» Германии
- Политика умиротворения Третьего Рейха Англией и Францией изначально преследовала цель направить агрессивный потенциал Германии на Восток, чтобы руками немцев решить советскую проблему, а не предотвратить глобальную войну.
4. Психология и расчет элит
- Передача Судетской области и поддержка Германии Британией — не только результат политической недальновидности, но прагматичный расчет: Англия растит «убийцу-немца», рассчитывая, что он истечет кровью в столкновении с СССР.
5. Пакт Молотова–Риббентропа: неожиданный ход Сталина
- Переговоры СССР с Великобританией и Францией были искусственно затянуты западной стороной с целью удержания СССР в сценарии будущей войны. Неожиданное для Запада заключение пакта СССР и Германии стало тяжелым поражением для британской дипломатии.
6. «Странная» или фальшивая война Запада
- Несмотря на объявленную войну Германии, англо-французские войска не вступали в активные боевые действия — их задача была наблюдать, как Германия уничтожает Польшу и затем движется на Советский Союз.
7. Истинный замысел англо-французских замыслов против СССР
- В 1940 г. были всерьез подготовлены планы агрессии Англии и Франции против Советского Союза: операции «Копье» на севере (Мурманск, Ленинград, поддержка возможного гражданского восстания) и авиаудары по нефтепромыслам Кавказа на юге (чтобы вывести из строя советскую военную промышленность, создать дефицит горючего).
8. Цель — не оккупация, а дестабилизация
- Англо-французы не планировали полномасштабную войну с СССР; их ставка — посеять внутренние мятежи, спровоцировать экономический и политический коллапс, создать условия для внутренней войны в СССР, лишить страну ресурсов и втянуть Германию в войну на Востоке.
9. Ловкость советской дипломатии и разведки
- Спецоперации иностранных разведок тщательно отслеживались советской стороной. СССР целенаправленно и быстро вынудил Финляндию подписать мир, не позволив Западу использовать финский плацдарм.
10. Катастрофические последствия такого крестового похода
- Если бы операции были реализованы, СССР оказался бы в кольце врагов: Германия, Британия, Франция, возможно, Турция и Япония. Масштабы войны и шансы на выживание страны были бы существенно ниже, чем даже при нападении одной Германии в 1941.
11. Манипуляции с историей и мифотворчество
- Уже после рассекречивания документов Запад оправдывает свои планы либо апелляцией к «обязательствам помочь Финляндии», либо аргументами об экономической необходимости (нефть для Германии). Разобрана статистическая несостоятельность этих версий.
12. Метафора врага моего врага
- Делается акцент: в мировой политике (как и в отношениях между людьми) «враг моего врага» отнюдь не равно друг. Доверять иллюзорным союзам опасно как в геополитике, так и в жизни.
---
Выводы и философский разбор
1. Многослойность и коварство политики
История крестового похода 1940 года — убедительный пример отсутствия монохромной морали в мировой политике. Если следовать только официальной риторике, то легко впасть в иллюзию «вечных союзников» и «бескорыстных войн за добро». Но, как и в жизни отдельного человека, субъективные интересы часто скрываются за ширмой идеалов. Ключевая идея здесь — сложно, а порой вообще невозможно, проводить четкие линии между «друзьями» и «врагами», полезным и вредным, благородством и расчётом.
2. Аналогии с современностью
Взаимоотношения держав накануне Второй мировой войны напоминают динамику текущих международных конфликтов. То, что кажется структурой «добра против зла», на деле оказывается борьбой интересов немалого числа сторон, для которых даже самый кровавый конфликт соседей — лишь разменная монета. Как, например, локальные расколы и противоречия внутри современного Запада: раскол между ЕС и США или между партиями внутри самих США. История не просто повторяется — она структурно повторяет типажи поведения элит и их скрытые механизмы принятия решений.
3. Иллюзии идеализма и опасность романтизации истории
Автор подчеркивает: критически опасно увлекаться идеализацией исторических союзов или героев. Выращивание из Германии «убийцы» напоминает аналогичное превращение идей и инструментов современности во что-то, что однажды может выйти из-под контроля. Политика, как и личное поведение, требует трезвости, неслепой веры в «доброжелательные намерения» других.
4. Прагматизм и знание — залог выживания
Оказалось, что именно хладнокровие, стратегическое мышление Сталина — а главное, своевременное получение информации — позволили избежать катастрофического сценария. В этом можно усмотреть и универсальный урок: даже при огромной уязвимости, стратегическая осознанность и готовность к балансу интересов (даже ценой непопулярных шагов — пакта с врагом), способны спасти систему (будь то государство или личность) при столкновении с нависающей угрозой.
5. Истина как процесс понимания
Вся эта история иллюстрирует: простых истин, пригодных для ежедневного руководства, не существует ни в политике, ни в жизни. Мы склонны искать простых друзей и врагов, но реальность сложнее: «друг» может быть завтра соперником, а «враг» — невольным союзником. Осознание этого парадокса способствует внутренней зрелости.
---
Открытый вопрос
В мире, где одни и те же державы могут одновременно быть союзниками и противниками, а любая сила или идея всегда поддается инструментализации в чужих интересах, не возникает ли вопрос — как отличить подлинное сотрудничество и доверие от ситуативного союза против общего врага? Как определить момент, когда прагматизм и стратегический расчет не превращаются в утрату собственной субъектности и предательство истинных интересов? Где та граница, после которой игра интересов перестает быть инструментом выживания, а становится самоуничтожением?
