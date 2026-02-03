Игорь Шишкин | Сталин и провал «крестового похода» объединенной Европы против СССР в 1940 г.
«Англия и Франция готовили бомбардировки Баку и высадку в Мурманске, чтобы спровоцировать гражданскую войну в СССР и заставить Гитлера напасть на Восток». Игорь Шишкин раскрывает малоизвестные страницы истории: как Сталин сорвал общеевропейский «крестовый поход» в 1940 году и почему удар вермахта по Франции стал спасением для Советского Союза. Зачем Троцкий призывал к восстанию и как французская разведка планировала использовать политзаключенных в Карелии? Почему союзники хотели уничтожить советскую нефтянку, но не трогали румынские промыслы, питавшие Гитлера? И как советская разведка переиграла западных стратегов, заставив Финляндию подписать мир?
00:00 – Крестовый поход Запада: план уничтожения СССР в 1940 году
04:41 – Предыстория: почему Англия ненавидела СССР больше, чем Гитлера
08:52 – Военная тревога 1927 года: поиск инструмента для войны с Россией
12:10 – Мюнхенский сговор: как Запад отдал Чехословакию Гитлеру
19:10 – Предательство Польши: Англия и Франция решили пожертвовать союзником
22:18 – Странная война: почему союзники не атаковали Германию с Запада
29:30 – Операция «Острие копья»: удар по Мурманску и Баку
32:42 – Нефтяная удавка: план лишения СССР топлива
40:55 – Ложь о нефти: почему Запад не бомбил Румынию, главного поставщика Рейха
46:34 – Пятая колонна: ставка на Троцкого и восстание в Карелии
54:02 – Крах плана: советская разведка и финский мир
55:46 – 10 мая 1940 года: как Гитлер невольно спас СССР от войны на два фронта
Комментарий редакции
1. Расколы и борьба за гегемонию на Западе
Автор начинает с современного наблюдения: хронические расколы внутри западного мира (между США и Евросоюзом, внутри США между условными «трампистами» и «глобалистами»), а также делает историческую ретроспекцию — показывает, что противоречия между центрами западной силы всегда влияли на расклад глобальной политики.
2. Запад не был союзником СССР — «враг моего врага не обязательно друг»
Подчеркивается, что Англия, Франция, США, Германия могли быть злейшими противниками друг друга, но это не означало, что хотя бы кто-то из них автоматически был другом России/Советского Союза. Их интересы по отношению к СССР всегда были стратегически враждебными.
3. Формирование нацистской Германии как проекта Запада
Подробно говорится, что Британия и США (структурно, через банкиров, промышленников и финансовые элиты) сознательно способствовали усилению Германии, чтобы направить ее военную машину против СССР, минимизируя угрозу себе.
4. Политика умиротворения и расчеты Европы перед Второй мировой
Автор трактует Мюнхенское соглашение не как «наивность», а как сознательную передачу рычагов и территорий Гитлеру для реализации антисеверского похода. Смысл политики умиротворения — направить Гитлера на Восток.
5. Пакт Молотова-Риббентропа — стратегический успех Сталина
Вмешательство СССР (пакт о ненападении) разрушило западные планы: Германия и СССР стали, пусть и временно, нейтральными друг к другу, чем сломали всю геополитическую комбинацию Запада. Началась «странная» (или «фальшивая») война — воевать против Гитлера Запад не собирался, рассчитывая перемолоть силы СССР и нацистской Германии друг об друга.
6. Англо-французские планы атаковать СССР в 1940 году
Излагается известный ныне набор фактов: западные союзники всерьёз готовили удары по СССР — на севере (в Петсамо/Мурманск, Карелия, Ленинград) и на юге (авианалёты на нефтепромыслы Баку, вторжение на Кавказ с поддержкой белых эмигрантов и этнических сепаратистов). Цель: не марш-бросок на Москву, а разрушение устойчивости советской экономики и провоцирование гражданской войны.
7. Пропагандистские манипуляции и реальный объём советских поставок нефти Германии
Оправдание агрессии Запада против СССР как перекрытия советских поставок нефти Рейху — лишь пропагандистский ход. В действительности, объем поставок был ничтожен по сравнению с внутренним производством Германии и поставками из Румынии.
8. Операция должна была сыграть роль детонатора
Не численность англо-французских корпусов была стратегически важной, а их эффект — стать спусковым крючком для масштабного вторжения и войны на уничтожение СССР, в которой немцы снова должны были быть главным наконечником. Предполагалась активация гражданской войны (через концентрацию антисталинских сил на севере) и парализация индустрии (авиаударами на Кавказе).
9. Почему операция сорвалась
Сталин, оперируя разведданными, действовал на опережение: быстрое заключение мира с Финляндией и экстренное усиление Закавказья (зенитная, авиация, войска) сделали запланированный удар технически невозможным. Совпадение вторжения Вермахта во Францию (10 мая 1940) завершило провал кампании.
10. Выводы о стратегической мудрости и уязвимости
Подчеркивается, что западные страны не руководствовались никакими гуманистическими мотивами, а всегда рассматривали СССР как стратегическую угрозу, которую следовало устранить руками Германии и за счёт польских, финских, балканских конфликтов, используя прощупывание и подталкивание к хаосу изнутри.
---
ФИЛОСОФСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД.
Беседа раскрывает не только исторические детали, но и иллюстрирует, насколько относительны понятия «друг», «враг», «гуманизм» в большой политике. Историческая динамика показывает: реальные мотивы государств редко соответствуют их официальной риторике. Даже современные дискурсы о «ценностях», «союзничестве», «демократии» — чаще инструменты внешней политики, а не абсолютные категории.
Нет ни вечных союзников, ни вечных врагов — есть интересы, баланс сил и готовность воспользоваться структурными расколами для достижения прагматических целей. Война и мир определяются не столько исповедуемыми принципами, сколько точным расчетом рисков, возможностей и потенциальных выгод.
С этой точки зрения, действия Сталина здесь — образец холодновзвешенного баланса между потенциальной выгодой (выигранное время и отсрочка войны) и огромными историческими рисками (последующее нападение Германии). Осознание пределов возможного и своевременная жёсткость — черты, которые с философской точки зрения всегда стоят на пересечении тактики и этики, целесообразности и ответственности.
Образ «крестового похода» против СССР иллюстрирует феномен исторической мифологии и скрадывания подлинных мотивов под ширмой «миссии» — тема, так часто повторяющаяся в современной политике, как и в древности, когда идеологемы скрывают (или приукрашивают) экономические или силовые расчёты.
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ВЫВОД:
Трезвость восприятия международной политики, отказ от мифов о «безупречных» союзниках и «абсолютных» врагах — необходимое условие выживания и развития любой страны. Истоки зла в истории далеко не всегда в «злодеях», а часто в системной логике борьбы за выживание и превосходство, в стремлении контролировать ресурсы, рынки и сферы влияния.
Человек как субъект истории, как и страна, вынужден выбирать между лояльностью идеалам и гибкостью перед лицом перемен. Но что неизменно — это уязвимость субъективной оптики: мы склонны видеть в сложной мозаике истории черно-белые образы, не желая исследовать глубину мотивов и взаимосвязей.
---
ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
Каким образом наше сегодняшнее восприятие «друзей» и «врагов» формируется под влиянием исторических мифов, и возможно ли построить международные отношения на основе подлинного баланса интересов, а не иллюзий и идеализаций? Где проходит грань между прагматизмом и нравственной ответственностью — и достижима ли она вообще в большой политике?