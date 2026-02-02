Закрывай ИП, иди в найм // Числа недели. Комолов & Абдулов
В 2025 году число закрытых компаний в РФ выросло на 15% (более 233 тыс.), а количество регистраций новых юрлиц упало на 22%. Чаще всего жертвой кризиса становится малый бизнес, по которому бьют падение спроса, дорогой кредит, налоговая нагрузка, кадровый голод и конкуренция с лидерами рынка.
15 лет назад государство продвигало идею малого предпринимательства, перекладывая на общество ответственность за создание рабочих мест. Сегодня мелкие лавочки приносят в жертву крупному капиталу, насыщая бывшими бизнесменами рынок рабочей силы.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Конкретный кейс и общая тенденция
- Обсуждается кейс кафе «Машенька», владелец которого обратился к президенту с жалобой на ухудшение положения малого бизнеса из-за роста налогов и падающей потребительской активности.
- Несмотря на обещания поддержки и попытки решения ситуации через смену вида деятельности и получение льгот, этот случай скорее исключение, чем правило.
2. Системные проблемы малого бизнеса
- В целом по стране наблюдается массовое сокращение предприятий общественного питания (десятки тысяч закрытий за год) из-за снижения спроса, высокой налоговой нагрузки, роста издержек и падения доходов населения.
- Государство сегодня не так заинтересовано в поддержке малого бизнеса, как это было в 2000-х годах, когда существовал идеализированный образ «локомотива экономики».
- Cейчас приоритет сместился на поддержку крупного бизнеса: государству выгоднее направлять рабочие руки на крупные предприятия с более высокой производительностью труда.
3. Ликвидация экономической самостоятельности малого бизнеса
- Государственная политика приводит к уменьшению льгот, усложнению налогового администрирования, росту преследования за незначительные нарушения и попыткам легализовать экономику путём контроля над ИП.
- Технологии и уменьшение наличного оборота усиливают влияние государства, сокращается возможность «уйти в тень», что раньше служило защитой для малого бизнеса.
4. Психологическое и социологическое измерение
- Владельцы небольших предприятий нередко сохраняют надежду на государственную поддержку, несмотря на статистику и реальное положение дел.
- Социально-экономическое положение малых предпринимателей становится всё более уязвимым: они лишены гарантий, подвержены высоким рискам и зачастую проигрывают даже простым наёмным работникам.
5. Капиталистическая логика: концентрация и централизация
- Концентрируется капитал, происходит вытеснение и поглощение мелких предприятий. Рыночная логика такова, что крупные компании за счёт масштабности получают преимущества, а малый бизнес становится «планктоном» для крупных игроков.
- На фоне экономического кризиса активизируется не создание новых производств, а централизация существующих, когда крупные компании поглощают мелких конкурентов.
6. Идеологический вывод и перспектива
- Авторы отмечают закономерность капиталистической экономики: на определённом этапе концентрация капитала вступает в противоречие с общественными интересами, что исторически ведёт к появлению предпосылок для социальных трансформаций (революций).
- Технический прогресс и высокая производительность не приводят автоматически к социальному прогрессу — выгоды распределяются в пользу крупного капитала, а население и малый бизнес становятся всё более зависимыми и уязвимыми.
Вывод
В этом видео, отталкиваясь от частного случая с кафе «Машенька», разворачивается глубокая картина структурных изменений в российской экономике. На смену некогда идеализированной роли малого бизнеса пришло осознание его системного вытеснения, снижение самостоятельности и значимости. Государственная поддержка становится точечной и символической, а на практике — малый бизнес всё чаще оказывается жертвой концентрации капитала, повышения налоговой нагрузки и экономических реформ, ориентированных на интересы крупных игроков.
На междисциплинарном уровне эта ситуация напоминает динамику изменений в экосистемах: устойчивость и разнообразие уменьшаются по мере усиления крупных «видов», а мелкие — маргинализируются, их роль становится вспомогательной и чаще связанной с выживанием, а не с созиданием. В социологическом и психологическом контексте — малый предприниматель оказывается в положении, где личная инициатива и трудолюбие уже не гарантируют успеха, а государственная риторика поддержки диссонирует с реальностью.
В риторике авторов многое перекликается с классической марксистской критикой капитализма, но звучит это не как призыв к немедленной смене курса, а как попытка реалистично осмыслить происходящее: каждый процесс имеет свои пределы, и концентрация капитала закономерно приводит к появлению запроса на социальные изменения, но путь к ним долог и неочевиден.
Открытый вопрос для размышления:
Если малый бизнес, лишаясь экономической самостоятельности, всё больше превращается в «рабочую силу» для крупных корпораций, можно ли говорить о потере творческой и мотивационной составляющей труда в обществе? Как сохранить человеческую инициативу и разнообразие форм занятости в условиях растущей монополизации экономики — есть ли в этом новая задача для будущей экономики и для каждого из нас?