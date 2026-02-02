“Титаны революции, или Почему Сталин схватился с Троцким”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Вопрос-ответ
Эфир на Радио АВРОРА от хх января 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России, тг-канал: t.me/fedorbiryukov.
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
Telegram Радио Аврора: https://t.me/aurora_network
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
В данной беседе историка Евгения Спицына прозвучал широкий спектр тем, связанных с историей советской власти, внутрипартийной борьбой, вопросами легитимности, производственной политики СССР и оценкой источников исторических знаний. Вот основные тезисы, которые вырисовываются из этого объемного контекста:
1. Почему Сталин “схватился” с Троцким: логика противостояния
- Основное противоречие между Сталиным и Троцким возникло вокруг стратегии строительства социализма: Сталин (и его союзники, Бухарин) настаивали, что социализм возможен “в одной отдельно взятой стране”, а Троцкий считал без мировой революции это невозможно, отстаивал идею перманентной революции.
- Динамика борьбы шла через тактические союзы: сначала Сталин объединялся с Зиновьевым и Каменевым против Троцкого, потом боролся с этими же бывшими союзниками ("новая оппозиция"), затем с "правыми" (Бухарин, Рыков, Томский).
- Спицын подчеркивает: Сталин не сразу сосредоточил власть в своих руках, а действовал в традиции коллективного руководства. До конца своей жизни он зависел от мнения Политбюро, его предложения нередко отклонялись – даже в годы войны.
2. Коллективность или “культ личности”?
- Миф о единоличной власти Сталина поддается переосмыслению: Спицын настаивает на существовании коллективного руководства, где обсуждения и споры были нормой.
- Процесс подготовки “преемников” тоже не был монархическим: Сталин сознательно формировал новую управленческую команду молодых кадров, понимая, что никто не может быть ему равен по опыту и масштабу, но необходима смена поколений.
- После тяжелых инсультов и в силу возраста Сталин отошел от текущего низового руководства и сосредоточился на теоретических вопросах построения социализма – “без теории нам смерть”.
3. Проблемы потребительского сектора и индустриализации
- Почему СССР так мало уделял внимания производству бытовой техники? Ответ заключен в приоритете развития индустриальной, а не потребительской базы – страна была в полуизоляции, потому ключевой задачей стало обеспечить производственную автономию (от алгоритмики технологического суверенитета к практическим вопросам самодостаточности).
- Только когда была создана база тяжелой промышленности, оборонный сектор, могли начаться подвижки на рынке ширпотреба. Интересно, что еще до Хрущева этим занимались артели и кустари, но именно при Хрущеве артель был уничтожен – и проблемы только нарастали.
- Сравнение с современностью – утрата инженерных и производственных компетенций и кадрового потенциала после распада СССР.
4. Запад и приход нацизма (“союзнички спродюсировали Гитлера”)
- Мотив того, что Англия и США сыграли существенную роль в подъёме Гитлера, для профессионального историка не новость – эта информация подробно изучалась и публиковалась еще в советское время; только массовое сознание открыло ее для себя недавно, что часто связано с низкой культурой чтения и исторической профессиональной критики.
- Историк обладает инструментарием критики источников и историографии, который отсутствует у непрофессионалов, отсюда легкость манипуляции и спекуляций.
5. О “переобувании” историков и природе официальной истории
- Конъюнктурность в среде историков существует, но подавляющее большинство, по словам Спицына, добросовестно работает. Рассказ о “массовых переобуваниях” преувеличен.
- Критика: в любой исторической школе даже среди левых хватает персоналистских конфликтов, а “фальсификацию” противопоставляет не альтернативной точке зрения, но именно осознанной лжи и заказным работам.
- История — не хранилище догм, а пространство поиска, пересмотра, критики источников; новые концепции должны опираться на честную работу с источниками, а не на “конструкты”.
---
Выводы с философской интерпретацией
На примере разбора событий 1920-1950-х годов данный разговор выявляет несколько многослойных культурных, психологических и методологических пластов:
- Борьба за власть в революционной партии напоминает борьбу нейронных сетей в искусственном интеллекте: разные потоки идей конкурируют, меняются альянсы, итоговое “решение” (победа одного лидера или концепции) часто оказывается не абсолютно рациональным, а результатом сложной динамики интересов, страхов, тактических расчетов.
- Мы видим, что идеализация прошлого, в том числе образа Сталина, есть продукт коллективной памяти, склонной к упрощению, символизации и поиску “сильного лидера”. Однако историческая реальность всегда сложнее — в ней больше случайностей, слабостей, компромиссов.
- Истина в истории — не статичное знание, а результат постоянного перепросмотра и диалога между профессионалами и обществом. Переосмысление прошлого неизбежно, но оно должно быть осознанным, основанным на источниках, а не на сиюминутной выгоде или политических кампанейщинах.
- Вопрос полной истины для историка — всегда открыт; вне зависимости от выбранной парадигмы, всегда остаётся риск обработки реальности через призму текущих интересов, ограниченность источников, человеческий фактор (эмоции, карьера, страхи).
- В конечном счете, вопрос о преемственности — это и вопрос о природе лидерства и коллективности: не всегда один человек способен стать идеальным преемником, иногда эффективнее смена целого поколения, предание новых смыслов, открытость новому.
---
Практический итог
Размышления, поднятые в диалоге, актуальны для понимания современности: как повторяется логика кризисов, манипуляций историей, борьбы за символы и смыслы. Историческая осознанность — не роскошь, а инструмент для избежания наивных (или опасных) иллюзий.
Открытый вопрос
Можем ли мы быть уверены, что в своих суждениях о прошлом — и, следовательно, в работе над настоящим — мы действительно движемся к истине, или же каждый раз вынуждены пересобирать свою картину мира заново, опираясь на новые источники, новые смыслы и неизбежно — на свою субъективность? Где граница между честной переоценкой и очередным “переобуванием”?